दीवाली से पहले मिलेगा मेट्रो का तोहफा, CMRS टीम ने किया निरीक्षण, ये होगा रूट और किराया

भोपाल वासियों को मिलने जा रहा दीवाली गिफ्ट, अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल की पटरियों पर दौड़ सकती है मेट्रो,CMRS टीम ने किया निरीक्षण.

BHOPAL METRO PROJECT
दीवाली से पहले मिलेगा मेट्रो का तोहफा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 4:02 PM IST

भोपाल: राजधानी भोपाल मेट्रो के सीएमआरएस (कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम) विजिट का पहला चरण पूरा हो गया है. कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम ने भोपाल मेट्रो की रैक और ट्रैक का बुधवार और गुरुवार को बारीकी से निरीक्षण किया. अब दूसरे चरण में मेट्रो स्टेशनों की सीएमआरएस विजिट होनी है. मध्य प्रदेश मेट्रो कार्पोरेशन के अधिकारियों ने बताया कि सीएमआरएस की टीम ने सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो में सफर किया. इस दौरान मेट्रो रैक और ट्रैक के कार्यों को लेकर संतोष जताया है. अब एक बार और मेट्रो स्टेशनों का निरीक्षण करने के लिए सीएमआरएस की टीम भोपाल का दौरा करेगी.

10 अक्टूबर तक मिल सकता है अप्रूवल

अधिकारियों ने बताया कि रिसर्च डिजाइन एंड स्टेंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानि आरडीएसओ की टीम पहले ही मेट्रो ट्रैक का निरीक्षण कर चुकी है. इसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है. अब 24 और 25 सितंबर को सीएमआरएस की टीम ने मेट्रो ट्रैक और रैक की बारीकियों को भी परखा है. संभावना जताई जा रही है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में मेट्रो स्टेशनों की सीएमआरएस विजिट भी पूरी हो सकती है. इसके बाद 10 अक्टूबर तक सीएमआरएस की अप्रूवल रिपोर्ट मिलने की संभावना है.

दीपावली से पहले मिल सकता है मेट्रो का तोहफा (ETV Bharat)

दीपावली से पहले मिल सकता है तोहफा

पहली बार मेट्रो का ट्रायल रन 2 साल पहले 3 अक्टूबर 2023 को किया गया था. उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई दी. सुभाष नगर से रानी कमलापति स्टेशन तक का सफर भी किया था. हालांकि तब तक केवल रानी कमलापति तक मेट्रो संचालन की तैयारी थी, लेकिन अब एम्स से सुभाष नगर तक करीब 6.2 किलोमीटर का कॉरिडोर तैयार है. 3 मेट्रो स्टेशनों में आंशिक काम चल रहे हैं. जो एक सप्ताह में कम्प्लीट कर लिए जाएंगे. सूत्रों का कहना है कि दीपावली से पहले यानि 15 अक्टूबर के आसपास भोपाल मेट्रो के कामर्शियल रन को हरी झंडी मिल सकती है.

BHOPAL DIWALI GIFT METRO RUN
CMRS की टीम ने किया मेट्रो का निरीक्षण (ETV Bharat)

भोपाल मेट्रो में मैन्युअल लेना होगा टिकट

एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी एस कृष्णा चौतन्य ने बताया कि "भोपाल और इंदौर मेट्रो स्टेशन में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन का काम 186 करोड़ रुपए में तुर्की की कंपनी को दिया गया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई करने का मामला सामने आने के बाद एमपी मेट्रो ने इसका टेंडर कैंसिल करने का काम भी शुरू कर दिया है.

वहीं ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन के लिए दूसरी कंपनी की तलाश की जा रही है. इसके लिए अभी टेंडर जारी किया जा चुका है, लेकिन इसमें एक से डेढ़ महीने का समय लग जाएगा. ऐसे में इंदौर मेट्रो का मैन्युअल कलेक्शन किया जा रहा है. इसी तरह भोपाल में भी मेट्रो का शुभारंभ मैन्युअल टिकट के माध्यम से किया जाएगा."

BHOPAL METRO ROUTE FARES
चमचमाती मेट्रो में यात्री करेंगे सवारी (Getty Image)

पहले 3 महीने तक मिलेगी किराए में छूट

मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि इंदौर की तरह भोपाल मेट्रो में भी यात्रियों को पहले छूट दी जाएगी. शुभारंभ के बाद अगले एक सप्ताह तक भोपाल मेट्रो में यात्री निशुल्क सवारी कर सकेंगे. इसके बाद दूसरे सप्ताह में भी 70 प्रतिशत की छूट टिकट में दी जाएगी. जबकि तीसरे सप्ताह में 50 प्रतिशत और चौथे सप्ताह से शुभारंभ के तीन महीने तक मेट्रो के टिकट में यात्रियों को 25 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी. हालांकि इसका किराया क्या होगा. इसको लेकर कृष्णा चौतन्य का कहना है कि अभी इस पर कमेटी चर्चा कर रही है. जल्द ही इसे भी सार्वजनिक किया जाएगा.

9 मेट्रो टेन भोपाल पहुंची, टेस्टिंग भी पूरी

भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 27 ट्रेनें खरीदी जानी है. जिनमें से 9 ट्रेनें आ चुकी हैं और बाकि आना अभी शेष है. शुरूआत में ये मेट्रो अत्याधुनिक 3 कोच वाली होगी. मेट्रो करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी. इसमें करीब 900 यात्री सफर कर सकेंगे. वहीं 150 यात्रियों के बैठने की व्यवस्ता होगी. रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर स्काईवॉक भी बनाया जा रहा है.

CMRS TEAM INSPECTED BHOPAL METRO
10 अक्टूबर तक मिल सकता है अप्रूवल (ETV Bharat)

यह स्काईवॉक 700 मीटर का होगा. इसका एक छोर रेलवे स्टेशन के कॉनकोर्स और दूसरा मेट्रो स्टेशन के कॉनकोर्स से जुड़ा होगा. यानी सीधे रेलवे स्टेशन से मेट्रो पर पहुंच सकेंगे.

एमडी ने दिए काम पूरा करने के निर्देश

बुधवार को मध्य प्रदेश मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी कृष्णा एस चैतन्य ने सुभाष नगर मेट्रो डिपो परिसर के विभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सों जैसे एडमिन बिल्डिंग, कंट्रोल रूम, डिपो मेन गेट टाइम ऑफिस एवं सिक्योरिटी व्यवस्था, निरीक्षण-बे लाइन, रिपेयर-बे लाइन, विभिन्न तकनीकी और सिस्टम रूम, टेस्ट ट्रैक, ट्रैक्शन एवं आग्ज़िलियरी सब-स्टेशन, ट्रेनिंग बिल्डिंग और सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण करने के बाद सीमक्षा की.

उन्होंने रोलिंग स्टॉक के रखरखाव और सुरक्षा इंतजाम के बारे में अधिकारियों से पूछा. इसके साथ ही अधिकारियों और कांट्रेक्टर को बचे हुए काम समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए.

