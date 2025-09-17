ETV Bharat / state

कोरोना से भी खतरनाक बीमारी मेलिओइडोसिस की मध्य प्रदेश में एंट्री, 10 में से 4 मरीजों की हो रही मृत्यु

बता दें कि भोपाल के रहने वाले 45 वर्षीय किसान को कई महीनों से बार-बार बुखार, खांसी और सीने में दर्द की शिकायत थी. स्थानीय इलाज लेने के बावजूद हालत सुधर नहीं रही थी. मरीज के लक्षण देखकर डॉक्टरों को पहले लगा कि यह टीबी (क्षय रोग) है और महीनों तक इसकी दवाइयां भी दी गईं लेकिन कोई असर नहीं हुआ. मरीज को आखिरकार एम्स भोपाल रेफर किया गया. जहां माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने विशेष जांच की और पाया कि यह टीबी नहीं, बल्कि मेलिओइडोसिस है. इसके बाद मरीज का उपचार किया गया और कुछ ही हफ्ते में मरीज स्वस्थ हो गया.

भोपाल: मध्य प्रदेश में नई बीमारी मेलिओइडोसिस की एंट्री हो चुकी है. यह कोरोना से भी खतरनाक है. इस बीमारी के शुरुआती लक्षण समझना बड़ा मुश्किल होता है. दरअसल मेलिओइडोसिस को शुरू में लोग सामान्य खांसी-बुखार की तरह लेते हैं और इसकी समुचित जांच नहीं कराते. समय के साथ जब संक्रमण बढ़ने लगता है, तो इसके लक्षण टीबी की तरह हो जाते हैं. जिससे आसानी से यह बीमारी पकड़ में नहीं आती. लेकिन यदि मरीज इसके इलाज में लापरवाही बरतते हैं और इलाज नहीं कराते तो फिर आगे जान जाने का खतरा भी होता है.

'मध्य प्रदेश में अब तक 130 मरीज आए सामने'

एम्स के डॉ विक्रम बट्टी ने बताया कि "एम्स भोपाल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने पिछले 6 वर्षों से मेलिओइडोसिस के मामले लगातार पहचाने हैं. अब तक 130 से अधिक रोगियों की पुष्टि हो चुकी है जो दूसरे राज्यों के 20 से भी ज्यादा जिलों से हैं. यह साबित करता है कि यह रोग अब मध्य प्रदेश में स्थानिक हो चुका है. मेलिओइडोसिस को लेकर एम्स भोपाल करीब ढाई साल से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है. अब तक एम्स भोपाल ने 25 सरकारी और निजी संस्थानों के 50 से ज्यादा माइक्रोबायोलॉजिस्ट और चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया है."

एम्स डॉक्टरों ने बताया मेलिओइडोसिस की पहचान का तरीका (ETV Bharat)

'10 में से 4 मरीजों की हो जाती है मृत्यु'

एम्स के डॉ विक्रम बट्टी ने बताया कि "यह इतना खतरनाक है कि यदि समय पर इलाज न मिले तो मरीज की मौत निश्चित है. डॉक्टरों का कहना है कि यह बीमारी शुरुआती लक्षणों में समझ में नहीं आती है. इसके लिए विशेष जांचों की आवश्यकता होती है. यही कारण है कि लोगों को बीमारी का पता तब चलता है, जब मरीज की हालत गंभीर हो जाती है और उसके पूरे शरीर में संक्रमण फैल चुका होता है. इसीलिए मेलिओइडोसिस से पीड़ित हर 10 में से 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है."

मेलिओइडोसिस को इस तरह पहचानें

मेलिओइडोसिस एक गंभीर जीवाणु संक्रमण है, जो अक्सर मिट्टी और गंदे पानी से फैलता है. वहीं शराब पीने वाले और शुगर के रोगियों को भी यह अपनी चपेट ले सकता है. इसमें साधारण बुखार, खांसी या शरीर में फोड़े जैसे दिख सकते हैं, लेकिन यह शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है. यदि इसकी समय पर पहचान हो जाए, तो बीमार को पूर्णतः स्वस्थ किया जा सकता है. इसलिए यदि आपको लंबे समय से बुखार, फोड़े या फेफड़ों की तकलीफ हो और साधारण इलाज से ठीक न हो रहा हो, तो डॉक्टर से मिले और मेलिओइडोसिस की जांच भी कराएं.

20 जिलों में पहुंचा मेलिओइडोसिस

बता दें कि मेलिओइडोसिस दक्षिण-पूर्व एशिया और उत्तरी आस्ट्रेलिया के लिए बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है. जबकि भारत के मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में इसके बढ़ते केस चिंता विषय हैं. विश्व स्वाथ्य संगठन ने भी इस बीमारी को तेजी से उभरती उपेक्षित बीमारियों की सूची में रखा है. मध्य प्रदेश में भी बीते 6 सालों में 20 जिलों से 130 मरीज चिन्हित किए गए हैं. इनमें 14 नए मामले शामिल हैं.