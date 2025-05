ETV Bharat / state

लोन लेकर खरीदना पड़ता है ये आम, तरस रहे तुर्की और चीन, दुनिया के बाजार में हाई डिमांड - BHOPAL MANGO HIGHEST PRICE

Etv Bharat ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 20, 2025 at 4:17 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 4:41 PM IST

भोपाल (विश्वास चतुर्वेदी): राजधानी के भेल क्षेत्र में स्थित जवाहर उद्यान अपने खास तरह के आमों के लिए देश ही नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है. यहां के हापुस, कृष्णभोग, जाफरान कोहिनूर, महाराजा, दय्यड़, तोतापरी, लंगड़ा, मल्लिका और आम्रपाली समेत अन्य वैरायटी के आमों की मार्केट में भी अच्छी डिमांड है. लोग भोपाल के जवाहर बाग से आम खरीद कर विदेशों में अपने रिश्तेदारों को भी भेजते हैं. वहीं इस बार इस बाग में जापानी आम मियाजाकी भी बिक रहा है. इसके 4 पेड़ बाग में लगे हुए हैं. यह दुनिया का सबसे मंहगा आम है. इसकी जापान या अंतराष्ट्रीय बाजार में कीमत ढाई लाख रुपये प्रति किलो है. हालांकि जवाहर बाग में यह आम ग्राहकों को 1200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है. भोपाल के जवाहर उद्यान में आम की कई वैरायटी (ETV Bharat) आम में नहीं होता रेशा, खास खुशबू के लिए मशहूर मियाजाकी आम की खासियत की बात करें, तो यह देखने में बेहद आकर्षक होता है. इसका रंग गहरा रुबी लाल होता है. जिसके कारण इसे एग आफ द सन भी कहा जाता है. हालांकि रंग के अलावा यह स्वाद और सुगंध में भी लाजबाव है. इसमें मिइास बहुत अधिक होती है, इस आम में शुगर कंटेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. इस आम का वजन करीब 350 से 550 ग्राम तक होता है. इसके गूदे में रेशा नहीं पाया जाता, जबकि इसकी आकर्षक खुशबू इसको दूसरे आमों से खास बनाती है.

लाखों में मियाजाकी आम की कीमत (ETV Bharat) मियाजाकी की फसल के लिए खास इंतजाम बता दें कि जवाहर बाग भेल का है. हर साल भेल प्रबंधन इसे ठेके पर देता है. बीते कुछ सालों से यहां अली को ठेका मिल रहा है. उन्होंने 4 साल पहले मियाजाकी आम जवाहर बाग में लगाया था. जो अब फसल देने लगा है. अली ने बताया कि "इस आम के पौधे को शुरुआत में पॉली हाउस में रखा जाता है. इसको लगाने के लिए दो साल पहले गड्ढा कर लिया जाता है. गड्ढे में दो साल तक नमी बरकरार रखी जाती है. भारत के जवाहर उद्यान में कई वैरायटी के आम (ETV Bharat) हर महीने 100 ग्राम गोबर खाद, 50 ग्राम पिसी अजवाइन, 50 ग्राम हल्दी या नीम की छाल या फिर अमोनियम सल्फेट मिलाकर डालना होता है. दो साल बाद पौधे का तना मजबूत हो जाने पर इसको गड्ढे में रोप दिया जाता है. फिर हर 15 से 20 दिन में इसमें गोबर खाद या नमी बनाए रखने के लिए अमोनियम सल्फेट डाली जाती है." खुद बनाई आम की नई ब्रीड पीटर इंग्लैंड जवाहर बाग के केयर टेकर शमी अली ने बताया कि "यह बाग करीब 50 एकड़ में फैला है. यहां 20 प्रजातियों के 2 हजार से अधिक आम के पेड़ हैं. यह भोपाल जिले का सबसे बड़ा आम का बगीचा है, जहां इतनी वैरायटी के आम हैं. अली ने बताया कि जवाहर बाग में उन्होंने कई नई वैरायटी के आम भी लगाए हैं. उन्होंने बताया कि एक नई प्रजाति पीटर इंग्लैंड है. जो देखने में जितना सुंदर है, खाने में उतना ही मजेदार. अली ने चार आम की वैरायटी को लेकर एक नई ब्रीड पीटर इंग्लैंड तैयार की है. इसकी कीमत भी बाजार में एक हजार से 1200 रुपये के बीच है." उद्यान में अली ने लगाए कई आम (ETV Bharat) जवाहर बाग के ये आम भी हैं खास भेल क्षेत्र में स्थित इस आम के बाग में सब्जियों से लेकर फलों तक जहां केमिकल का उपयोग हो रहा है. वहीं यह बागीचा पूरी तरह रसायन मुक्त है. यहां पेड़ पर पकने के बाद ही आम तोड़े जाते हैं. कई लोग सामने आम तुड़वाकर भी ले जाते हैं. केयर टेकर अली ने बताया कि यहां लंगड़ा, दशहरी, चौसा, नरगिस, आम्रपाली, कृष्णभोग, जाफरान कोहिनूर, डालर, महाराजा, दय्यड, हिमसागर, मलका, कैंसर जैसी कई वैराइटी हैं. भोपाल के इस बाग में मिलते हैं कई आम (ETV Bharat) नूरजहां आम मिठास से ज्यादा आकार और वजन के लिए प्रसिद्ध है. इसके एक फल का वजन चार किलो तक होता है. इसकी डिमांड बाजार में अधिक है. वहीं जवाहर बाग में नूरजहां के 150 से अधिक पेड़ हैं. इसके साथ ही दुर्लभ प्रजाति के मल्लिका और आम्रपाली आम भी यहां की शोभा बढ़ा रहे हैं. मंडियों में फलों के राजा का राज, महाराष्ट्र के रत्नागिरी की मार्केट में बढ़ी डिमांड

'हापुस' की Z+ सिक्योरिटी में तैनात है खूंखार डॉग', आम' नहीं खास कहिए जनाब तुर्की और चीन नहीं भेजेंगे आम शमी अली ने बताया कि "जवाहर बाग के आम की पहुंच विदेशों तक है. यहां से आम खरीदकर लोग पाकिस्तान, यूएसए, तुर्की, अजरबैजान और इंग्लैंड समेत अन्य देशों में अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं. लेकिन इस बार पाकिस्तान के साथ भारत के चल रहे तनाव के कारण अली ने निर्णय लिया है कि वह पाकिस्तन का सपोर्ट करने देशों को अपना आम नहीं भेजेंगे. अब जो लोग भी पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान और चीन में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को भेजने के लिए आम खरीदने पहुंचते हैं, अली उनको आम देने से मना कर देते हैं."

