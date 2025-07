ETV Bharat / state

कार से महंगी ये साइकिल, वजन इतना कि 2 उंगली से उठ जाए, कीमत सुन चकरा जाएगा सिर - BHOPAL BICYCLE EXHIBITION

कार से महंगी है ये साइकिल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 21, 2025 at 11:15 AM IST | Updated : July 21, 2025 at 11:39 AM IST 4 Min Read

भोपाल: फिटनेस के शौकीनों के बीच साइकलिंग का क्रेज भी तेजी से बढ़ा है. एक दौर था जब सामान्य साइकिल ही यूज होती थी, लेकिन अब एक से बढ़कर एक आधुनिक साइकिलें आ रही हैं. जिनकी कीमत लाखों में है. बदलते दौर में साइकिल के बदलते कारवां को भोपाल के मानव संग्रहालय में प्रस्तुत किया गया है. इसमें कार से भी महंगी साइकिल भी शामिल की गई. इन साइकिलों का वजन इतना है कि इसे दो उंगलियों से उठाया जा सकता है. ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर्स एसोसिएशन की इस एग्जीबिशन में करीबन 30 साइकिलें प्रदर्शित की गईं, लेकिन सबसे आकर्षण का केन्द्र आधुनिक साइकिल रही. साइकिल के व्हील की कीमत 2 लाख रुपए एग्जीबिशन में लाई गई फेल्ट ट्रायथलॉन साइकिल के बारे में साइकिलिंग में आयरन मैन का खिताब हासिल कर चुके जामरान बताते हैं, "इस साइकिल का पूरा फ्रेम एक ही कार्बन शीट से बनता है. इसमें एक भी ज्वाइंट नहीं होता. इसे जर्मनी से खरीदा गया था. इस साइकिल में कार्बन व्हील होते हैं, जिनकी कीमत करीबन 2 लाख रुपए होती है. यह बेहद पतले होते हैं, इससे स्पीड अच्छी मिलती है. इस साइकिल में 22 गियर होते हैं. यह साइकिल कितना ही वेट सह सकती है.

भोपाल: फिटनेस के शौकीनों के बीच साइकलिंग का क्रेज भी तेजी से बढ़ा है. एक दौर था जब सामान्य साइकिल ही यूज होती थी, लेकिन अब एक से बढ़कर एक आधुनिक साइकिलें आ रही हैं. जिनकी कीमत लाखों में है. बदलते दौर में साइकिल के बदलते कारवां को भोपाल के मानव संग्रहालय में प्रस्तुत किया गया है. इसमें कार से भी महंगी साइकिल भी शामिल की गई. इन साइकिलों का वजन इतना है कि इसे दो उंगलियों से उठाया जा सकता है. ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर्स एसोसिएशन की इस एग्जीबिशन में करीबन 30 साइकिलें प्रदर्शित की गईं, लेकिन सबसे आकर्षण का केन्द्र आधुनिक साइकिल रही. साइकिल के व्हील की कीमत 2 लाख रुपए एग्जीबिशन में लाई गई फेल्ट ट्रायथलॉन साइकिल के बारे में साइकिलिंग में आयरन मैन का खिताब हासिल कर चुके जामरान बताते हैं, "इस साइकिल का पूरा फ्रेम एक ही कार्बन शीट से बनता है. इसमें एक भी ज्वाइंट नहीं होता. इसे जर्मनी से खरीदा गया था. इस साइकिल में कार्बन व्हील होते हैं, जिनकी कीमत करीबन 2 लाख रुपए होती है. यह बेहद पतले होते हैं, इससे स्पीड अच्छी मिलती है. इस साइकिल में 22 गियर होते हैं. यह साइकिल कितना ही वेट सह सकती है. निखिल जाधव साइकिल से कश्मीर टू कन्याकुमारी कर चुके हैं यात्रा (ETV Bharat) 15 लाख रुपए है साइकिल की कीमत सीए नंदन नरूला भी आयरन मैन का टाइटिल हासिल कर चुके हैं. उन्होंने बताया, "फेल्ट ट्रायथलॉन साइकिल का वजन मुश्किल से 6 से 7 किलो होता है. इसे आप 2 उंगली से उठा सकते हैं. इसकी कीमत करीबन 15 लाख रुपए है." जामरान इटली से लेकर बार्सिलोना तक की साइकिलिंग कर चुके हैं. इसके बीच की दूरी 1300 किलोमीटर से ज्यादा है. उन्होंने यह यात्रा फेल्ट ट्रायथलॉन साइकिल से ही पूरी की थी. भोपाल के मानव संग्रहालय में लगी साइकिल प्रदर्शनी (ETV Bharat) साइकिल से कश्मीर टू कन्याकुमारी 24 साल के निखिल जाधव साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक की करीबन 3400 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं. निखिल जाधव खुद साइकिल निर्माता हैं. अपनी एल्युमीनियम 606 मॉडल की साइकिल को दिखाते हुए उन्होंने कहा, "यात्रा को देखते हुए इसमें उन्होंने कई बदलाव किए हैं. सुरक्षा के लिए एयर गन, बॉटल स्टैंड, बैंग स्टैंड, वॉकी टॉकी स्टैंड आदि लगाए हैं. इस यात्रा को पूरा करने में करीबन 3 माह का समय लगा. इस साइकिल की कीमत करीबन 1 लाख रुपए है." कार से महंगी साइकिलें (ETV Bharat) बहुत हल्की होती हैं कार्बन फ्रेम की साइकिल ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर्स एसोसिएशन के संकल्प भटनागर बताते हैं कि "आयरन फ्रेम से लेकर अब कार्बन साइकिल आने लगी हैं. कार्बन फ्रेम महंगी होती है, क्योंकि इनका वजन कम होता है. मर्लिन स्पीयर 11 साइकिल बताते हुए कहते हैं कि "इसमें होने वाले हाइड्रोलिक ब्रेक की मदद से इस पर बैठकर 10 फीट ऊंचाई से भी कूदा जा सकता है. इसमें 11 गियर होते हैं और इससे खड़ी चढ़ाई भी चढ़ा जा सकता है. यह साइकिल ऑफ रोड साइकिलिंग के लिए ही बनी है. भोपाल में अनोखी साइकिलों का लगा मेला (ETV Bharat) मंडला कलेक्टर को नहीं चाहिए लग्जरी कार, साइकिल से करते हैं जनसुनवाई

भारत का असली स्वच्छता कमांडो, 42 साल में 2 लाख किलोमीटर साइकिल चला देश को दे रहा संदेश 2008 में बनी थी एसोसिएशन साइकिलिंग के जरिए फिटनेस मंत्र देने के लिए 2008 में रिटायर्ड आईएएस सत्यप्रकाश द्वारा भोपाल में ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर्स एसोसिएशन बनाई थी. आज इस ग्रुप में युवाओं, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक करीबन भोपाल में 400 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं. एसोसिएशन के संकल्प भटनागर बताते हैं कि "कोरोना पेंडेमिक के बाद लोगों में साइकिलिंग का रूझान तेजी से बढ़ा है. ग्रुप के कई मेंबर्स तो इंटरनेशन साइकिलिंग कॉम्पटीशन तक में हिस्सा ले चुके हैं और कई ने इनाम भी जीते हैं. एसोसिएशन ग्रुप द्वारा समय-समय पर साइकिलिंग ट्रिप आयोजित की जाती हैं. यह देश के अलग-अलग स्थानों के लिए होती हैं."

Last Updated : July 21, 2025 at 11:39 AM IST