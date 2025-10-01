ETV Bharat / state

सोशल मीडिया देख खाया चिया सीड, आंते हुईं जाम, फैटी लिवर की दवा ने खराब की किडनी

सोशल मीडिया के नुस्खों को अपनाकर इलाज करने वालों के लिए खास सलाह, बिना डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह लिए न करें कोई इलाज.

सोशल मीडिया देख खाया चिया सीड आंत हुई खराब (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 12:04 AM IST

भोपाल: सोशल मीडिया के दौर में लोग स्वास्थ्य खराब होने पर भी गूगल बाबा का सहारा ले रहे हैं. बिना सोचे समझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर देखे गए आयुर्वेद के नुस्खे को अपनाकर अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. डाक्टरों ने भी ऐसे नुस्खों से दूर रहने की सलाह दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि सोशल मीडिया की सलाह लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकती है. इसलिए सोशल मीडिया के नुस्खों से सावधान रहना भी जरूरी है.

फैटी लिवर की दवाई से किडनी हुई खराब

डॉक्टर विवेक राजौरिया ने बताया कि "सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम समेत अन्य वेरियस प्लेटफार्म में आयुर्वेद के नुस्खों को देखकर लोग सेल्फ डाइट और सेल्फ न्यूट्रीशियस प्रोडक्ट लेने लगते हैं. इसके कई नुकसान है. डॉ. राजौरिया ने बताया कि हाल में ही एक मरीज पैरों में सूजन और शरीर में कमजोरी की परेशानी से पीड़ित होकर अस्पताल आया था. जांच करने पर पता चला कि उसकी किडनी खराब हो चुकी है."

मामलों पर क्या बोले डॉक्टर की राय (ETV Bharat)

डायलिसिस के बाद बची मरीज की जान

डॉ. राजौरिया ने बताया कि "मरीज रामकुमार परिवर्तित नाम को फैटी लिवर की समस्या थी. सोनोग्राफी जांच के बाद इसकी पुष्टि हुई थी, लेकिन मरीज ने डॉक्टर द्वारा बताई गई दवा खाने की बजाय सोशल मीडिया पर विज्ञापन देख लिवर प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट ऑर्डर किया. बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह मरीज इसे 3 महीने तक खाता रहा.

जब उसे कमजोरी और पैरों में सूजन समझ में आई, तो अस्पताल की ओपीडी में दिखाया. जांच में सामने आया कि मरीज की किडनी खराब हो चुकी है. जिसके बाद उसका डायलिसिस किया गया, जब जाकर मरीज की जान बच सकी."

चिया सीड ने आईसीयू में कराया भर्ती

सोशल मीडिया पर आयुर्वेद के नुस्खों को देखकर अस्पताल में भर्ती होने का यह पहला मामला नहीं है. डॉक्टर राजौरिया बताते हैं कि आजकल हर्बल न्यूट्रिसियस प्रोडक्ट खाने के बाद सेहत खराब होने के कई मामले अस्पतालों में पहुंच रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में मरीज ने अपना स्वास्य ठीक करने के लिए चिया सीड खाया था, लेकिन बाद में उसे आईसीयू में भर्ती होना पड़ गया और बड़े मुश्किल से मरीज की जान बचाई जा सकी.

चिया सीड से आंते हो गई थी ब्लाक

उन्होंने बताया कि चिया सीड वेट प्रोडक्शन समेत अन्य चीजों में हेल्प करता है, लेकिन चिया सीड लेना का तरीका होता है. एक मरीज ने सोशल मीडिया पर चिया सीड के नुस्खे को देखकर खाने लगा. उसने इसे खाने का तरीका फॉलो नहीं किया. मरीज ने चिया सीड खाने के बाद अत्याधिक मात्रा में पानी पी लिया. जब चिया सीड मरीज के पेट के अंदर पानी के संपर्क में आया तो वह और फूल गया. जिससे उसकी आंते ब्लाक हो गई और पेंशेट को इंफेक्शन के साथ उल्टियां चालू हो गई. बाद में इसे आईसीयू में भर्ती कर इलाज किया गया.

सोशल मीडिया पर देखकर दवाओं का न करें इस्तेमाल

डॉक्टर राजौरिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले अधिकतर प्रोडक्ट रिजस्टर्ड नहीं होते हैं. इनकी पोस्ट प्रोडक्शन कोई मॉनीटरिंग भी नहीं होती है. इन दवाओं में गुणवत्ता को लेकर भी कोई मानक नहीं होता है. ऐसे में कोई भी आयुर्वेद के नुस्खे सोशल मीडिया पर देखकर फॉलो न करें.

कई बार लोग आंख मूंदकर इन नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन न तो इन प्रोडक्ट की कोई मॉनीटरिंग होती है और न ही उसमें मिलाए गए पदार्थ की जानकारी. सोशल मीडिया में कई अनाधिकृत लोग बैठकर कुछ भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं.

