भोपाल: राजधानी के गांधी नगर स्थित सरकारी स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में एक शिक्षिका एक स्टूडेंट से अपने पैरों की मालिश करा रही है. मामला सामने आने के बाद भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी नरेंद्र अहिरवार ने वीडियो में दिख रही शिक्षिका को नोटिस जारी किया है. जबकि इस मामले की विस्तृत जांच कराने के आदेश भी दिए. इसकी जांच किसी अन्य हायर सेकंडरी स्कूल के प्राचार्य करेंगे. यह रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा.

यह है पूरा मामला

दरअसल, रविवार को एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, जिसमें एक शिक्षिका एक कुर्सी पर बैठी हुई दिख रही है, जबकि उनका दूसरा पैर दूसरी कुर्सी पर रखा हुआ है और कक्षा 4 का एक छात्र मैडम के पैर के तलवों की मालिश करते दिख रहा है. 5 सेकंड के इस वीडियो में मैडम क्लास में बैठी हैं और लड़का निरंतर उनके तलवे की मालिश करता दिख रहा है. हालांकि जैसे ही मैडम को एहसास हुआ कि वीडियो बन रहा है, तो लड़के का हाथ हटाते हुए अपना पैर नीचे करने लगती हैं.

भोपाल के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका छात्र से करा रही थी पैर की मालिश (ETV Bharat)

लंच के बाद मैडम करवा रही थीं मालिश

पैर की मालिश कराने का यह वीडियो शासकीय महात्मा गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यायल गांधी नगर का बताया जा रहा है. यहां शिक्षिका अनीता श्रीवास्तव पदस्थ हैं. दोपहर में लंच टाइम के बाद कक्षा चौथी में बच्चे शोर कर रहे थे. इस दौरान उनको शांत कराने के लिए शिक्षिका अनीता श्रीवास्तव कक्षा में गई थीं. जहां वो एक छात्र से पैरों की मालिश करवाने लगीं और इसका किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

'गड्ढे में मुड़ गया था पैर'

मामला सामने आने के बाद शिक्षिका अनीता श्रीवास्तव से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उनका कहना था कि "गेट के पास उनका पैर एक गड्ढे के कारण मुड़ गया था. जिसके कारण उनको चलते भी नहीं बन पा रहा था. ऐसे में बच्चों ने उनको मदद करते हुए कुर्सी पर बैठाया था. पैर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था तो कक्षा चौथी का एक छात्र उनके पैर के तलवों की मालिश करने लगा, जिससे दर्द कम हो सके. किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया."

डीईओ ने दिए जांच के आदेश

डीईओ नरेंद्र अहिरवार ने बताया कि "पैर की मालिश करवाते हुए सरकारी शिक्षिका का वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले की जांच कराई जा रही है. प्रथम दृष्टया शिक्षिका को नोटिस भेजा गया है. उनका जबाव मिलने और जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित शिक्षिका के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी."