भोपाल में 30 हजार कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, महानवमी पर मिलेगा लोकल हॉलीडे

राजधानी भोपाल में 4 अवकाश की व्यवस्था है. साल 2025 में जिला प्रशासन ने 14 जनवरी को मकर सक्रांति, 19 मार्च को रंगपंचमी, 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी और 3 दिसंबर को गैस त्रासदी दिवस के अवसर पर स्थानीय अवकाश घोषित किया था. इसके बाद 27 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में अवकाश की घोषणा कर दी थी, जिससे भोपाल जिले का 1 स्थानीय अवकाश बच गया. अब 27 अगस्त की जगह चौथे स्थानीय अवकाश को 1 अक्टूबर यानि महानवमी के अवसर पर देने के लिए कलेक्टर ने पत्र लिखा है.

भोपाल: राजधानी में 1 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के अवसर पर स्थानीय अवकाश की घोषणा हो सकती है. इसके लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने प्रस्ताव बनाकर सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव को भेजा है. भोपाल में एक साल में 4 स्थानीय अवकाश होते हैं, लेकिन अब तक 3 स्थानीय अवकाश ही दिए गए हैं. यानि एक अवकाश बचा हुआ है, जिसे 1 अक्टूबर को दिए जाने की संभावना है.

30 हजार से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार दशहरे के लिए 3 दिन का अवकाश घोषित किया है. इसमें 1 अक्टूबर को महानवमी और 2 अक्टूबर को दशहरा और गांधी जयंती है. वहीं 3 अक्टूबर को भी स्कूल शिक्षा विभाग ने अवकाश घोषित किया है. लेकिन अब जिला प्रशासन ने भी 1 अक्टूबर को 27 अगस्त की जगह स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिए प्रस्ताव भेजा है. यदि महानवमी को भोपाल जिले में स्थानीय अवकाश होता है, तो इसका फायदा स्कूल शिक्षा विभाग के अलावा 30 हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा.

केंद्रीय कार्यालयों में नहीं रहेगा अवकाश

भोपाल में यदि 1 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश घोषित होता है, तो इसका फायदा केवल मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा. यानि इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे लेकिन आकस्मिक सेवाएं चालू रहेंगी. यह अवकाश राजधानी में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. केंद्रीय कार्यालय 1 अक्टूबर को अपने समयानुसार खुलेंगे.

पहली बार होगा महानवमी पर स्थानीय अवकाश

अब तक केवल मकर सक्रांति, रंग पंचमी और गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों पर ही भोपाल में स्थानीय अवकाश रहता था. लेकिन इतिहास में पहली बार महानवमी के अवसर पर 1 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश देने की तैयारी है.

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि "उन्होंने स्थानीय अवकाश के संबंध में 24 सितंबर को प्रस्ताव संभागायुक्त के पास भेज दिया था. 26 सितंबर को संभागायुक्त कार्यालय से भी स्वीकृत मिल गई है. अब प्रस्ताव उप सचिव के पास पहुंच गया है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है."