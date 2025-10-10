भोपाल लोकायुक्त एक्शन: पूर्व इंजीनियर के ठिकानों से करोड़ों का सोना, 36 लाख कैश बरामद
लोक निर्माण विभाग के रिटायर्ड इंजीनियरिंग इन चीफ जीपी मेहरा का भोपाल में बंगला, फ्लैट के अलावा इंडस्ट्री और नर्मदापुरा जिले में कृषि भूमि पर करीबन 40 आलीशान कॉटेज का खुलासा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 7:14 AM IST
भोपाल: लोकायुक्त की कार्रवाई में लोक निर्माण विभाग के रिटायर्ड इंजीनियरिंग इन चीफ जीपी मेहरा की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है. लोकायुक्त ने जीपी मेहरा के भोपाल और नर्मदापुरम जिले के अलग-अलग स्थानों पर एक साथ छापेमारे की थी. कार्रवाई के दौरान रिटायर्ड अधिकारी के भोपाल के पॉस इलाके में बंगला, फ्लैट के अलावा इंडस्ट्री और नर्मदापुरा जिले में कृषि भूमि पर करीबन 40 आलीशान कॉटेज का खुलासा हुआ है. लोकायुक्त ने रिटायर्ड अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है.
जांच में क्या-क्या मिला
लोकायुक्त अधिकारियों के मुताबिक उन्हें गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई थी कि रिटायर्ड अधिकारी ने अपने सेवाकाल के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है. ये संपत्ति उन्होंने अपने सेवाकाल के दौरान विभिन्न स्थानों पर अधिकारी के रूप में पदस्थ रहते हुए भ्रष्टाचार कर जुटाई है. इसके बाद लोकायुक्त ने गुरुवार सुबह 5 बजे छापामार कार्रवाई की.
जांच में करोड़ों की नामी-बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है. जीपी मेहरा ने अधिकांश संपत्ति स्वयं और पारिवारिक सदस्यों के नाम से जुटाई. छापामार कार्रवाई के दौरान ऐसी कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है.
- भोपाल के पॉश इलाके मणिपुरम कॉलोनी में जीपी मेहरा के निवास पर कार्रवाई के दौरान 8 लाख 79 हजार रुपए, 50 लाख कीमत के सोने-चांदी के ज्वेलरी और 56 लाख रुपये डिपॉजिट होने की जानकारी भी मिली है. इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, इसका परीक्षण किया जा रहा है.
- भोपाल के दानापानी क्षेत्र में उनकी फ्लैट पर कार्रवाई के दौरान 26 लाख रुपये नगद, 2 किलो 649 ग्राम सोना मिला है. इसकी कीमत 3 करोड़ 5 लाख रुपए आंकी गई है. इसके अलावा 5 किलो 523 ग्राम चांदी और प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज मिले हैं.
- भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में केटी इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई के दौरान प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज मिले हैं, इंडस्ट्रीज में दो लोगों के साथ पार्टनशिप है.
- नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर के सैनी गांव में उनके फार्म हाउस से 17 टन शहद मिली है. इसके अलावा मंहगे कृषि उपकरण, 6 टैक्टर, 32 निर्माणाधीन कॉटेज, 7 निर्मित कॉटेज, 1 मकान, 2 मछली पालन केन्द्र, 2 गौशाला, 2 बड़े तालाब की जानकारी मिली है. प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं.
- कार्रवाई के दौरान परिवार के सदस्यों के नाम 4 महंगी गाड़ियां की जानकारी भी लगी है.