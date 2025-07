ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में महिलाएं करेंगी नाइट शिफ्ट, विधानसभा में श्रम कानून विधेयक हुआ पारित - MP WOMEN NIGHT SHIFT

मध्य प्रदेश में महिलाएं कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम ( ETV Bharat )

Published : July 30, 2025 at 7:27 AM IST | Updated : July 30, 2025 at 7:37 AM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में श्रम संशोधन एवं प्रकीर्ण 2025 बहुमत से पारित कर दिया गया. इससे जहां श्रमिकों को फायदा मिलेगा, वहीं यह विधेयक औद्योगिक संस्थानों और दुकानदारों के हित में भी है. इस विधेयक को श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सदन में रखा था. इसमें खास बात यह है कि अब महिलाओं को भी औद्योगिक संस्थानों और दुकानों में नाइट शिफ्ट करने की छूट होगी. यानि अब महिलाएं निजी संस्थानों में भी रातभर काम कर सकेंगी. 90 दिन में 144 घंटे ओवर टाइम की छूट

नए श्रम कानून में श्रमिकों और संस्थानों को ओवर टाइम में भी छूट दी गई है. अब तक जहां श्रमिक एक सप्ताह मेें 7 घंटे ओवर टाइम कर सकता था. वहीं नए कानून के तहत श्रमिक 3 महीने यानि करीब 90 दिन में 144 घंटे ओवर टाइम कर सकेंगे. मंत्री पटेल ने बताया कि, ''यदि आप एक दिन में 12 घंटे काम करते हैं, तो आप 4 दिन में ही उतने घंटे पूरे कर लेंगे. उससे ज्यादा करेंगे तो दोगुना वेतन मिलेगा. यदि 5 दिन भी 10 घंटे काम करते हैं, तो 48 घंटे से ज्यादा समय हो जाता है.'' विधानसभा में श्रम कानून विधेयक हुआ पारित (ETV Bharat)

