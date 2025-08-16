ETV Bharat / state

इस मंदिर में श्रीकृष्ण की मूर्ति की पूजा नहीं, फिर कैसे मनाते हैं जन्माष्टमी? - BHOPAL KRISHNA PRANAMI TEMPLE

भोपाल के कृष्ण प्रणामी मंदिर में भी जन्माष्टमी पर भगवान जन्म लेते हैं लेकिन यहां जन्मोत्सव मनाने की परंपरा बिल्कुल हटकर है.

BHopal Krishna Pranami temple
भोपाल स्थित कृष्ण प्रणामी मंदिर (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 16, 2025 at 5:35 PM IST

भोपाल : पूरा देश भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भक्ति में डूबा है. वहीं, मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक ऐसा मंदिर भी है, जहां श्री कृष्ण की मूर्ति की उपासना किए बगैर जन्मोत्सव मनाया जाता है. हालांकि देशभर के कृष्ण मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी ठीक रात के 12 बजे भगवान का जन्म होगा. भक्तों के बीच माखन मिश्री भी बंटेगा लेकिन मूर्ति की पूजा नहीं होगी. इस मंदिर में क्यों मूर्ति रूप में नहीं पूजे जाते कान्हा, क्या है विधान और फिर कैसे होता है भगवान का जन्म. आइए जानते हैं.

मूर्ति रूप में क्यों नहीं पूजे जाते श्री कृष्ण

भोपाल के कृष्ण प्रणामी मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां चल रही हैं. लेकिन ना मूर्ति का दूध गंगा जल से स्नान हो रहा है, ना मूर्ति को लगाया जा रहा है माखन मिश्री का भोग. लगेगा भी कैसे मूर्ति है ही नहीं. ये अनोखा ऐसा मंदिर है जहां भक्त भगवान श्री कृष्ण के मूर्त रूप की पूजा के लिए नहीं, उनके ज्ञान की उपासना के लिए आते हैं. मूर्ति की जगह यहां भगवान कृष्ण की वाणी उनका ज्ञान ग्रंथ में संकलित रूप में रखा है. इसी ग्रंथ को पीताम्बर वस्त्र पहनाए जाते हैं और मुरली के साथ मोर मुकुट सजाया जाता है.

भोपाल के कृष्ण प्रणामी मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारियां (ETV BHARAT)

भगवान कृष्ण के ज्ञान की पूजा होती है

कृष्ण ने अपने ज्ञान से जैसे जीवन को नई दिशा दी, उस ज्ञान की पूजा यहां की जाती है. मंदिर के पुजारी महंत पंडित रूप राज शर्मा बताते हैं "कृष्ण प्रणामी मंदिर 1973 से स्थापित है. इसकी स्थापना को 52 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. यहां दूसरी जगह से हटकर पत्थर या पीतल की मूर्ति नहीं होती, हम भगवान की ज्ञान मूर्ति की उपासना करते हैं. परमधाम के ज्ञान को करते हैं प्रणाम. ये मंदिर उस ज्ञान की उपासना करने का संदेश देता है, जो मनुष्य को जीवन का मार्ग देता है."

BHopal Krishna Pranami temple
कृष्ण प्रणामी मंदिर में ज्ञान की पूजा होती है (ETV BHARAT)

भगवान की लीला वर्णन ग्रंथ में

पुजारी महंत रूप राज शर्मा कहते हैं "चार वेद आप जानते ही हैं. पांचवां वेद है स्वसंवेद. इसमें ही परम धाम का ज्ञान है. यहां भी श्रृंगार पूरा है. राधा कृष्ण का श्रृंगार वांग्मय रूप है. भगवान की लीला क्या है, सारा वर्णन इस ग्रंथ में है. कृष्ण के संपूर्ण जीवन और ज्ञान को समेटे हुए है ये ग्रंथ. पूजा का विधान हमारे यहां मानसिक पूजा का है. हम मूर्ति रूप से ज्यादा भाव से भगवान की पूजा करते हैं. हमारे यहां जन्माष्टमी का स्वरूप बिल्कुल अलग होता है. भाव से भजन से ईश्वर की पुकार होती है."

BHopal Krishna Pranami temple
भोपाल स्थित कृष्ण प्रणामी मंदिर (ETV BHARAT)
BHopal Krishna Pranami temple
कृष्ण प्रणामी मंदिर के पुजारी महंत रूप राज शर्मा (ETV BHARAT)

ग्रंथ की उपासना पूजा, इसमें भगवान के हर रूप का वर्णन

BHopal Krishna Pranami temple
कृष्ण प्रणामी मंदिर में जन्माष्टमी (ETV BHARAT)

मंदिर में एक बजे तक भजन संध्या होती है. एक क्विंटल मिश्री, 50 किलो माखन का भोग भगवान को लगता है. ये जिस ग्रंथ की उपासना पूजा हम करते हैं, इसमें भगवान का हर रूप विस्तार से वर्णित किया गया है. भारत समेत नेपाल में भी है इस तरह के कृष्ण मंदिर. पुजारी महंत रूप राज शर्मा बताते हैं "नेपाल के कई जिलों में आपको ये मंदिर मिल जाएंगे. भारत में गुजरात में ही प्रचार ऐसे मंदिरों का ज्यादा है. सद्गुरु महामती प्राण नाथ जामनगर में प्रकट हुए थे."

"गुजरात में ही उन्होंने इसकी शुरुआत की. उसके बाद मध्यप्रदेश में बुंदेलखंड में पन्ना में स्थान बनाया. जामनगर में सबसे पहला मंदिर, फिर सूरत में और फिर मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में. 18 हजार 758 चौपाइयां सद्गुरु ने लिखी हैं, जिसमें की भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है."

