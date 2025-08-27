भोपाल: भगवान गणेश का साज सिंगार नहीं, झांकी पंडाल नहीं, भोपाल के ये गणपति अपने इतिहास की वजह से देश में विख्यात हैं. आजादी वाले गणेश स्वतंत्र भारत में ऐसे विराजे कि 78 साल तक ये सिलसिला रुका ही नहीं. इसलिए ये कहलाए भोपाल के राजा. इन 78 बरसों में भोपाल कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन वो पीपल का पेड़ अब भी गवाह बना खड़ा है, जिसके नीचे पहली बार विराजे थे गणपति. अंग्रेज लौट रहे थे, 18 सितम्बर की तारीख थी. वो आजादी के दिन के ठीक एक महीना 3 दिन बाद विराजी थी ये झांकी. भारत आजाद हवाओं में सांस ले रहा था और भारत की आजादी के साथ लग रहे थे गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे.
आजादी के ठीक एक महीना तीन दिन बाद विराजे गणेश
एक चौक जो इतिहास बन गया, गणपति उत्सव का इतिहास. पुराने भोपाल की गलियों में लगा एक पीपल का पेड़ जिसके नीचे 78 बरस पहले विराजे गए थे गणेश. ये गणपति भी तब विराज पाए जब भारत आजादी की सुबह देख चुका था. अमूमन गणपति अगस्त सितम्बर में ही विराजते हैं. 1947 में गणेश चतुर्थी का दिन 18 सितम्बर को पड़ा था. 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ और एक महीना तीन दिन बाद 18 सितम्बर को भोपाल में गणपति विराजे.
पीपल चौक पर विराजे गणपति के इतिहास के बारे में भोपाल के राजा गणेश उत्सव समिति के सदस्य संजय मुखरैया कहते हैं, "ये झांकी 1947 में पहली बार विराजी थी. इस झांकी का श्रेय भोपाल के चौक के व्यापारियों को जाता है. उनके प्रयासों से ही भोपाल में पहली बार आजादी के बाद गणपति विराजे थे. इसके संस्थापक मोहन लाल सिंघल थे, जो स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे."
100 किलो चांदी और हर दिन नया सिंगार
यहां विराजे गणपति की खासियत है कि झांकी में पूरे 10 दिन भगवान गणेश का हर दिन नया सिंगार होता है. उनके साथ रिध्दि सिध्दि भी नए सिंगार में होती है. व्यापारी ही पूरी झांकी का खर्च उठाते हैं. हर साल प्रतिमा भले बदल जाए, लेकिन गणपति जी को 100 किलो चांदी के आभूषण पहनाए जाते हैं. पंडित सूर्य प्रकाश भार्गव बताते हैं "1100 किलो लड्डूओं से भोग लगाया जाता है. खास बात ये भी है कि हर दिन यहां गणपति जी के पूरे परिवार का नया साज सिंगार होता है."
मान्यता परिवार समेत विराजे गणेश पूरी करते हैं मनोकामना
ऐसी मान्यता है कि परिवार सहित विराजे गणपति महाराज से इन 10 दिनों में जो मन्नत मांगी जाए वो पूरी करते हैं. स्थानीय निवासी शिरीष सिंघल कहते हैं, "परिवार सहित गणपति पीपल चौक पर 10 दिनों के लिए विराजते हैं. इन 10 दिनों में भगवान की जो सेवा करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है. व्यापारी भी भक्ति भाव से भगवान को चांदी का श्रृंगार चढ़ाते हैं. अपनी तरह की ये भोपाल की अनोखी झांकी है, जिसमें गणपति जी ऋध्दि सिध्दि शुभ लाभ के साथ विराजमान होते हैं."