कमला नेहरू सांदीपनि स्कूल में टैबलेट बने EVM, छात्राओं ने बढ़चढ़ कर डाला वोट

स्कूल की प्रिंसिपल संगीता सक्सेना ने बताया कि "भारत में हर वर्ष चुनाव होते हैं. इसी तरह स्कूलों में भी छात्र परिषद के चुनाव कराए जाते हैं. लेकिन इस बार हमने ईवीएम के माध्यम से छात्र परिषद का चुनाव संपन्न कराया है. इसका उद्देश्य बच्चों को चुनाव प्रक्रिया से परिचित कराना था. इससे बच्चे सीख सकेंगे कि हमारे देश में चुनाव होते हैं. उसमें क्या-क्या चरण होते हैं. किस तरह से हमारा चुनाव संपन्न होता है. देश में मुख्य चुनाव अधिकारी किस प्रक्रिया के अंतर्गत चुनाव पूर्ण कराते हैं. इस दौरान आचार संहिता के क्या नियम होते हैं."

भोपाल: राजधानी के कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय में शनिवार को आम चुनावों जैसा माहौल था. स्कूल के बाहर और अंदर सुरक्षाकर्मियों की तरह स्कूली छात्राएं तैनात थी. यहां स्कूल के कमरों में सुसज्जित मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां शांतिपूर्ण तरीके छात्र परिषद के सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे थे. स्कूली छात्राएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी. ये मौका था कमला नेहरु स्कूल में चल रहे छात्र परिषद के चुनाव का.

छात्राओं ने बढ़चढ़ कर डाला वोट (ETV Bharat)

इन पदों पर कराया गया चुनाव

संगीता सक्सेना ने बताया कि "वैसे तो हर साल हमारे विद्यालय में छात्र परिषद के चुनाव होते रहे हैं. लेकिन इस बार हमने शिक्षकों को टैबलेट दिए थे. इसमें ईवीएम डाउनलोड की गई थी. इसी ईवीएम के माध्यम से छात्राओं को वोट करना था. इस बार 4 पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया कराई गई है. इनमें हेड गर्ल, डिप्टी हेड गर्ल, सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रटरी के पद पर उम्मीदवारों को उतारा गया था."

पोलिंग एटेंज की छात्राओं ने निभाई भूमिका (ETV Bharat)

मुख्य चुनाव की तरह हुआ आयोजन

छात्र परिषद के मतदान के लिए विद्यालय में सुसज्जित मतदान केंद्र बनाए गए थे. जहां श्रेणीवार पीठासीन अधिकारी, पी1, पी2, पी3, पहचानकर्ता, ईवीएम मशीन एवं तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही का निशान एवं पंक्तिबद्ध मतदाता सहित सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल आम चुनाव की तरह रहीं. मतदाता छात्राओं ने सेल्फी बूथ में फोटो भी खिंचवाए. चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत अधिसूचना जारी होना, प्रत्याशी नामांकन, प्रचार-प्रसार, मतदान एवं परिणाम की घोषणा तक की सभी प्रशिक्षण विद्यार्थियों को कराए. इस हेतु निर्वाचन अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा अधिकारी तथा अन्य आवश्यक पदाधिकारियों की नियुक्ति भी की गई थी.

छात्राओं ने संपन्न कराया स्कूल चुनाव (ETV Bharat)

ये छत्राएं हुई निर्वाचित

संगीता सक्सेना ने बताया कि "मतदान सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न हुआ. मतदान प्रक्रिया में लगभग 600 विद्यार्थियों ने मतदान किया. जब ईवीएम से मतगणना प्रारंभ हुई, तो सर्वाधिक मतों के साथ हेड गर्ल (शाला नायक) पद पर कुमारी स्नेहा नन्दमेहर (कक्षा 12वीं), डिप्टी हेड गर्ल के लिए कु. सालेहा खान (कक्षा11वीं), सचिव पद के लिए रूपिका परते (कक्षा 10वीं), उप सचिव पद के लिए भावना पथे (कक्षा 9 वीं ) से चुनी गई.

स्कूल में ईवीएम से संपन्न हुआ हेड गर्ल चुनाव (ETV Bharat)

सांसद-विधायकों क तरह मिलेगा सम्मान

संगीता सक्सेना ने बताया कि "चुनाव कराने की जिम्मेदारी अधिकतर छात्राओं के पास थी. हेड गर्ल, डिप्टी हेड गर्ल, सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी के लिए चुनाव कराया है. फिर यह चारों मिलकर स्कूल के संचालन में मदद करेंगे. जिस प्रकार हमारी संसद या विधानसभा में विभिन्न विभाग बांटे जाते हैं. यह चारों पदाधिकारी मिलकर विद्यालय की विभिन्न कार्य जैसे अनुशासन, पर्यावरण किस प्रकार के कार्य अपने साथियों को बाटेंगे."