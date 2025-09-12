दिल्ली में सारे शिकवे-गिले भुलाके गले मिले कलमनाथ और दिग्विजय, दोनों के बीच क्या बात हुई?
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने को लेकर 5 साल बाद उठा बवंडर. दो दिग्गज नेताओं के बीच बढ़ी तल्खी पर लगा ब्रेक.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 12:48 PM IST
भोपाल/नई दिल्ली : मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगर दो पैरों पर चल रही है तो एक पैर दिग्विजय सिंह का है तो दूसरा कमलनाथ का. हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार और फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ द्वारा बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों और अफवाहों के बाद कांग्रेस का एक पैर काफी कमजोर दिखने लगा. इसके बाद दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच सामंजस्य गड़बड़ा गया.
कमलनाथ सरकार गिराने के मुद्दे पर भिड़े दोनों नेता
गौरतलब है कि हाल ही में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच तल्खी बयानबाजी हुई. क्योंकि मध्यप्रदेश में मार्च 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरने को लेकर दोनों नेता एक-दूसरे को जिम्मेदार बताने लगे. पिछले दिनों दिग्विजय सिंह द्वारा दिए गए इंटरव्यू के बाद कमलनाथ ने पलटवार किया था. अब इन तल्ख बयानों के बीच दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की दिल्ली में मुलाकात हुई. दिग्विजय सिंह ने इस मुलाकात का फोटो शेयर किया है.
छोटे-मोटे मतभेद होते रहते हैं, मनभेद कभी नहीं
दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा "कमलनाथ जी और मेरे लगभग 50 सालों से पारिवारिक संबंध रहे हैं. हमारे राजनैतिक जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं और यह स्वाभाविक भी है. हमारे बीच छोटे-मोटे मतभेद रहे हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा. हमारा सारा राजनैतिक जीवन कांग्रेस में रहते हुए विचारधारा की लड़ाई एकजुट होकर लड़ते हुए बीता है और आगे भी लड़ते रहेंगे. हमारी मुलाकात हुई है. हम दोनों को कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने खूब अवसर दिए और जनता का प्यार सदैव मिलता रहा. आगे भी हम जनता के हित में कांग्रेस के नेतृत्व में सेवा करते रहेंगे."
इंदरव्यू में दिए बयान पर कमलनाथ ने किया था पलटवार
हाल में ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच वार-पलटवार एक इंटरव्यू के बाद शुरू हुआ था. दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया था. इसमें मध्यप्रदेश में मार्च 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरने की वजह को लेकर जब दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा " 2020 की शुरूआत में ही कमलनाथ और सिंधिया के बीच मतभेद पैदा हो गए. ये मतभेद विचारधारा को लेकर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत थे. इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक उद्योगपति के घर दोनों की बैठक तय की गई, ताकि सरकार को किसी तरह का खतरा न हो. बैठक में सिंधिया ने कमलनाथ को एक विशलिस्ट दी थी, जिसमें ग्वालियर और चंबल क्षेत्र से जुड़े कामों का जिक्र था."
- किसने गिराई कमलनाथ सरकार? ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिग्विजय का बंद कमरे का सच
- चुनाव आयोग पर दिग्विजय सिंह का तीखा प्रहार, मध्य प्रदेश में भी 50 लाख फर्जी वोटर
सिंधिया किससे नाराज थे, इसी पर छिड़ा विवाद
दिग्विजय सिंह ने कहा था "सिंधिया द्वारा दी गई इस लिस्ट पर कमलनाथ ने दस्तखत भी किए थे, लेकिन बाद में इस विशलिस्ट के कई मुद्दों को सुलझाया नहीं जा सका. यदि ग्वालियर-चंबल से जुड़ी मांगों को सुलझाया जाता तो सरकार गिरने की स्थिति नहीं बनती.' इसके बाद कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के इंटरव्यूट के बाद ट्वीट कर जवाब दिया. कमलनाथ ने ट्वीट किया था "ज्योतिरादित्य को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं और इसकी नाराजगी में कांग्रेस विधायकों को तोड़कर सरकार गिरा दी गई."