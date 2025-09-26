ETV Bharat / state

कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से सवाल, क्या आप बीच चौराहे पर करते हो इस तरह आलिंगन?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी पर दिए विवादित बयान के बाद कैलाश विजयवर्गीय की सफाई, जीतू पटवारी का पलटवार.

KAILASH ON RAHUL PRIYANKA
कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से सवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 4:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर विवादित बयान देने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने बयान पर कायम हैं. उन्होंने भोपाल में मीडिया से बातचीत में कहा कि "मैं भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं. जो मर्यादा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं. मीडिया के सवाल पर उन्होंने मीडिया से ही प्रतिप्रश्न करते हुए पूछा कि आप भी पत्रकार हैं, क्या आप बीच चौराहे पर इस तरह आलिंगन करते हैं?

क्यों बोले कैलाश मैं भी अपनी बहन का माथा चूमता हूं

जिस विवादित बयान के साथ कैलाश विजयवर्गीय पूरे देश में सुर्खियों में आ गए. उस बयान पर उन्होंने सीधे किनारा तो नहीं किया, लेकिन बिगड़ी हुई बात को संभालने की भरसक कोशिश की. भोपाल में मीडिया से बातचीत में कैलाश विजयवर्गीय की दलील अब ये है कि "वे रिश्ते की पवित्रता पर कोई सवाल नहीं उठा रहे. उन्होंने कहा कि भाई-बहन के रिश्ते की पवित्रता पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूं. वे कहते हैं, हर रिश्ता पवित्र है. पुत्र-पुत्री, बेटे-बेटी और भाई-बहन का पवित्र रिश्ता है, लेकिन जो एक मर्यादा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं.

कैलाश विजयवर्गीय की सफाई (ETV Bharat)

मैंने ये कहा है कि विदेशों में ये चलता है, हमारे यहां इस प्रकार से नहीं चलता है. उन्होंने मीडिया कर्मियों से सवाल किया कि आप भी पत्रकार हैं. आप इस प्रकार बीच चौराहे पर क्या आलिंगन करते हैं? बीच चौराहे पर ऐसा करना ठीक है? उन्होंने कहा कि बाकी तो हमारे प्रेम के संबंध हैं. मैं भी अपनी बहन का माथा चूमता हूं, ऐसी बात नहीं है. मैं रिश्ते की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं.

मैंने केवल भारतीय संसस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का फर्क बताया है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो स्वदेशी का विचार है. जो भारतीय संस्कृति और परंपरा का विचार है, उसी पर देश का विकास हो रहा है. उन्होंने कहा कि मोदीजी इस प्रयोग की प्रयोगशाला भी हैं और साइंटिस्ट भी हैं."

'मुख्यमंत्री बनने के फेर में दिमाग खराब हो गया'

एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा कि "ये बयान असल में भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता का परिचायक है. ये बताता है कि किस मानसिकता के लोग सत्ता में बैठे हैं. ये लोग हमारे समाज में पारिवारिक पृष्ठभूमि की रक्षा कैसे कर सकते हैं. ये प्रहार राहुल गांधी पर नहीं प्राचीन भारत की परंपरा पर है. इनको असल में मुख्यमंत्री बनना है. 70 साल के बुजुर्ग को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो उनका दिमाग खराब हो गया है. जीतू पटवारी ने कहा कि हम सब मां नर्मदा से उनके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं."

किस बयान से उठा ये तूफान

असल में कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के शाजापुर में मीडिया से बात कर रहे थे. जिस दौरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि "ऐसा कौन सा जवान भाई होगा, जो अपनी जवान बहन का बीच सड़क पर चुंबन लेता होगा. उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय संस्कृति में ये शोभा नहीं देता. उन्होंने कहा कि हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष ऐसा करते हैं."

कैलाश ने पहले भी दिए ऐसे विवादित बयान

कैलाश विजयवर्गीय के बयान पहले भी सियासत में उबाल लाते रहे हैं. खासतौर पर लड़कियों के मामले में और मर्यादा को लेकर उन्होंने काफी विवादित बयान दिए हैं. साल 2013 में उन्होंने स्त्रियों को मर्यादा का पाठ पढ़ाते हुए कह दिया था कि अगर लक्ष्मण रेखा पार होगी तो सीताहरण तो होगा ही. उन्होंने लक्ष्मण रेखा को मर्यादा के रुप में रेखांकित किया था. उन्होंने कहा था मर्यादा लांघी जाएगी, तो ऐसा ही होगा.

लड़कियों के कपड़ों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया था कि लड़कियां गंदे कपड़े पहनकर बाहर निकलती हैं. इतने गंदे पहनकर बाहर निकलती हैं कि वे सुर्पणखा लगती हैं. एक बार अपनी निजी राय भी सार्वजनिक रुप से जाहिर करते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि कम कपड़ों वाली लड़कियां मुझे पसंद नहीं हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

KAILASH VIJAYVARGIYA STATEMENTKAILASH VIJAYVARGIYA CLARIFICATIONJITU PATWARI ATTACKS VIJAYVARGIYARAHUL KISSES PRIYANKA FOREHEADKAILASH ON RAHUL PRIYANKA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मैहर में प्रसाद की पंचायत: किस दुकान से कितना प्रसाद लेना जरुरी? जानें नियम

खुरई के इस दुर्गा पंडाल में दूसरों के हित की कामना, भक्ति के रस में डूबा किन्नर समुदाय

कभी सिंधिया राजवंश का पिकनिक स्पॉट थी स्वर्णरेखा नदी, ग्वालियर की लाइफ लाइन हुई नाले में तब्दील

कश्मीरी पंडित और लेह लद्दाख के छात्र जबलपुर से कर सकेंगे पढ़ाई, सरकार ने की खास व्यवस्था

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.