भोपाल: चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जमकर जुबानी जंग जारी रही. चुनाव के बाद भी गाहे-बगाहे दोनों नेता एक-दूसरे पर बयान देते रहे, लेकिन एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने बेहद नर्म व्यवहार से न सिर्फ दिग्विजय सिंह, बल्कि वहां मौजूद लोगों का दिल जीत लिया. सिंधिया के व्यवहार को देख कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया.

दिग्विजय सिंह को देखते ही नीचे उतरे सिंधिया

दरअसल, भोपाल के रातीबड़ में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर मुख्य अतिथि बनकर पहुंचे. वे कार्यक्रम में मंच पर पहुंचे और कुर्सी पर बैठ गए. कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था तभी सिंधिया की नजर मंच के सामने कुर्सी पर बैठे राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर पड़ी. दिग्विजय सिंह के साथ उनकी पत्नी भी कार्यक्रम में मौजूद थी. दिग्विजय सिंह को देखते ही सिंधिया मंच से नीचे उतरकर सीधे दिग्विजय सिंह के पास पहुंचे.

दिग्विजय का सिंधिया ने किया स्वागत (ETV Bharat)

सिंधिया से हाथ जोड़कर मांफी मांगते हुए कहा कि, ''मांफी चाहता हूं मैं आपको देख नहीं पाया.'' इसके बाद सिंधिया दिग्विजय सिंह का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ मंच तक लेकर आए. यह देख कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने तालियों से दिग्विजय सिंह और सिंधिया का स्वागत किया.

दिग्विजय सिंह को पकड़कर स्टेज पर ले गए सिंधिया (ETV Bharat)

लंबे अरसे बाद दिखाई दिए दोनों नेता साथ

लंबे समय बाद दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ एक कार्यक्रम में दिखाई दिए हैं. कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही दोनों नेताओं के बीच अदावत रही है. दोनों ही नेता एक-दूसरे के खिलाफ बयान देने का मौका नहीं छोड़ते. मध्य प्रदेश में हुए सौरभ शर्मा मामले में दिग्विजय सिंह और सिंधिया के बीच जमकर बयानबाजी हुई थी.

तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दिया था कि, ''दिग्विजय सिंह की जिंदगी चली गई, मुझे और मेरे पिता को टारगेट करते-करते. वे मेरे पिता को भी टारगेट करते थे, लेकिन मैंने कभी राजा साहब को टारगेट नहीं किया. आज भी मिलता हूं तो मैं प्रणाम ही करता हूं.'' अप्रैल माह में भी सिंधिया ने सोशल मीडिया पर उनकी एक पोस्ट को टैग करते हुए कमेंट किया था.