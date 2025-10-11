ETV Bharat / state

जेपी में सर्जरी से ठीक पहले ऑपरेशन थियेटर की बिजली गुल, जनरेटर फेल, 8 मरीजों के डायलिसिस रोके

भोपाल के जेपी अस्पताल में बड़ी घटना टली. मरीज का ऑपरेशन शुरू होने वाला था कि बिजली गुल. सवा घंटे बाद आई.

भोपाल के जेपी हॉस्पिटल में सवा घंटे बिजली गुल (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 7:49 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है. हाल में ही छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से 25 बच्चों की मौत के बाद राजधानी भोपाल में भी बड़ी लापरवाही सामने आई है. जेपी अस्पताल की बिजली गुल होने की वजह से मरीज को एनेस्थीसिया देने के बाद सर्जरी टालनी पड़ी. इस दौरान डॉक्टर्स को मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ा. गनीमत रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई.

एनेस्थिसिया के बाद स्थगित की सर्जरी

शनिवार सुबह करीब 9.55 बजे जेपी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में जैसे ही मरीज को लेकर गए और उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर लिटाया. डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करने वाले थे, मरीज के शरीर में चीरा लगाने की तैयारी चल रही थी. अचानक से बिजली गुल हो गई. गनीमत रही कि डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए चीरा नहीं लगाया था. कुछ देर तक डॉक्टर लाइट आने का इंतजार करते रहे, लेकिन बाद में मरीज की सर्जरी रोक दी गई और एनेस्थीसिया का असर कम करने के लिए दवाइयां दी गईं.

भोपाल के जेपी में सर्जरी से ठीक पहले ऑपरेशन थियेटर की बिजली गुल (ETV BHARAT)
भोपाल के जेपी अस्पताल में दिन में छाया अंधेरा (ETV BHARAT)

बिजली गुल होने से बीच में रोकनी पड़ी 8 डायलिसिस

शनिवार को सुबह 9.55 बजे से 11.19 बजे तक जेपी अस्पताल में बिजली गुल रही. इस दौरान करीब सवा घंटे तक ऑपरेशन थियेटर, आईसीयू, ओपीडी, आईपीडी और सिविल सर्जन केक्ष के साथ वार्डों में अंधेरा छाया रहा. आईसीयू में भर्ती मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी. वहीं, बिजली गुल होने के कारण अस्पताल में 8 डायलिसिस भी बीच में ही रोकनी पड़ी. एक डायलिसिस पूरा होने में करीब 3 घंटे का समय लगता है, ऐसे में सुबह 8 बजे से शुरू हुई डायलिसिस को सुबह 10 बजे दो ही घंटे हुए थे, जबकि डायलिसिस प्रक्रिया के लिए एक घंटा और चाहिए था. ऐसे में 8 मरीजों की डायलिसिस प्रक्रिया बीच में रोकनी पड़ गई.

बिजली गुल होने से बीच में रोकनी पड़ी 8 डायलिसिस (ETV BHARAT)

जनरेटर में डीजल डालना भूले कर्मचारी

जेपी अस्पताल में बिजली गुल होने पर जनरेटर की व्यवस्था है. लेकिन लाइट गुल होने पर जनरेटर चालू नहीं हो सका. पता चला कि उसमें डीजल ही नहीं बचा है. इस मामले में अस्पताल प्रबंधन का कहना है "जनरेटर में आखिरी बार 16 सितंबर को डीजल भरा गया था. लेकिन रजिस्टर में इसका उल्लेख नहीं है कि जनरेटर कितनी देर चला और कितने डीजल की खपत हुई." ऐसे में जनरेटर से डीजल चोरी की आशंका भी जताई जा रही है. इस मामले में लापरवाही बरतने पर सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने हॉस्पिटल मैनेजर को फटकार लगाई.

मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ा (ETV BHARAT)

हॉस्पिटल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी

सीएमएचओ डॉ. मनीष शर्मा ने बताया "ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होने की वजह से बिजली गई थी. वहीं जनरेटर में कुछ तकनीकी खराबी के कारण स्टार्ट नहीं हो सका. आगे ऐसी स्थिति न बने, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है. जनरेटर का डीजल चेक करने के लिए एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो प्रतिदिन रजिस्टर में रिपोर्ट दर्ज करेगा. इसके अलावा अस्पताल प्रबंधक प्रेमचंद गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी."

