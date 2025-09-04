ETV Bharat / state

किसानों की परेशानी देखी नहीं जाती, BJP सांसद के पत्र पर मध्य प्रदेश में घमासान - MADHYA PRADESH FERTILIZER CRISIS

खाद की किल्लत को लेकर सतना सांसद गणेश सिंह ने प्रशासन को लिखा पत्र. जीतू पटवारी ने ट्वीट कर मध्य प्रदेश सरकार पर साधा निशाना.

MADHYA PRADESH FERTILIZER CRISIS
खाद की किल्लत पर जीतू पटवारी का सरकार पर तंज (ETV Bharat)
भोपाल: मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद संकट को लेकर खबरें आ रही हैं. रीवा जिले की करहिया मंडी में खाद न मिलने को लेकर किसानों ने हंगामा किया, जिसके बाद किसानों पर पुलिस पर लाठीचार्ज किया गया. घटना को लेकर सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने पत्र लिखकर कहा कि, ''किसानों की खाद परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती.'' बीजेपी सांसद के पत्र को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने लिखा है कि, ''डॉ. मोहन यादव कुछ तो बोलो, यह निकम्मापन कब तक चलेगा?''

किसान को खाद कब मिलेगी
सतना से बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने 3 सितंबर 2025 को पत्र लिखकर कहा कि, ''संबंधित जिले एवं प्रदेश के विभागों के अधिकारी इसे गंभीरता से लें, किसानों की लंबी लाइन देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है. खाद के वितरण में पारदर्शिता की भी कमी है. निजी क्षेत्र में ऊंचे दाम पर किसान खाद खरीदने के लिए मजबूर हैं. डबल लॉक में उन्हीं किसानों को खाद मिल रही है, जो सोसायटी के सदस्य हैं वो भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या में छोटे किसान जिनका जोत का रकबा कम है वे भटक रहे हैं, किसानों को परेशानी से बचाने के लिए जिला प्रशासन को हमारा और हमारे पार्टी का पूरा सहयोग जैसा चाहे वैसा लें और व्यवस्था में तत्काल सुधार करें.''

जीतू पटवारी ने साधा निशाना
सतना सांसद गणेश सिंह का पत्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर जारी करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. जीतू पटवारी ने लिखा कि, ''यह सरकार निकम्मी है, एक बीजेपी विधायक कलेक्टर की कॉलर पकड़कर कहता है, यह सरकार निकम्मी है. एक भाजपा सांसद चिट्ठी लिखकर कहता है यह सरकार निकम्मी है. किसान लाइन में लगकर कहते हैं यह सरकार निकम्मी है.''

''शिवराज सिंह चौहान आखें खोलो, डॉ. मोहन यादव कुछ तो बोलो, यह निम्मापन कब तक चलेगा. किसान को खाद कब मिलेगी? उधर जीतू पटवारी के ट्वीट पर बीजेपी सांसद गणेश सिंह ने कहा कि, ''खाद को लेकर आ रहे फोन को देखते हुए यह पत्र उन्होंने पार्टी की तरफ से प्रशासन को लिखा है, ताकि व्यवस्था में सुधार लगा जा सके. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राजनीतिक षडयंत्र के तहत यह पोस्ट लिखा है.''

JITU PATWARI TWEETED BJP MP LETTER
बीजेपी सांसद के पत्र को जीतू पटवारी किया ट्वीट (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने लगाई थी अधिकारियों को फटकार
हालांकि, एक दिन पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अलग-अलग जिलों से आ रही खाद की कमी की खबरों को लेकर वीडियो कांफ्रेंसिंग कर कलेक्टरों को कड़ी फटकार लगाई थी. मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि किसानों को खाद को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए. जिला प्रशासन के अधिकारी खाद को लेकर व्यवस्था बेहतर बनाए और लगातार मॉनिटरिंग करें.''

