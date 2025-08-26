भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की महिलाएं देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं. उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना दिखाने वाली बीजेपी ने प्रदेश के ये हालत कर दिए हैं. हालांकि पटवारी के इस बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया है. मंत्री विश्वास सारंग ने सवाल किया कि क्या ये आंकड़े वे इटली से लेकर आए हैं.

उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान पर सोनिया और प्रियंका गांधी को जीतू पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. हालांकि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2019 से 2021 तक की रिपोर्ट ये बताती है कि मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में केवल 0.1 और ग्रामीण इलाकों में 0.6 महिलाएं शराब पीती हैं.

जीतू पटवारी का शराब पर बयान (ETV Bharat)

सबसे ज्याद शराब पीती हैं मध्य प्रदेश की महिलाएं

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी बवाल खड़ा हो गया है. उन्होंने कहा कि शराब की सबसे ज्यादा खपत अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है. उन्होंने ये भी कहा कि देश में सबसे ज्यादा प्रदेश की महिलाएं शराब पीती हैं. उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों के नाम पर वोट लेते हैं और बहनें-बेटियां नशा करती हैं. बीजेपी ने ऐसा प्रदेश बना दिया है. उन्होंने कहा कि ड्रग्स के मामले में पंजाब को भी मध्य प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है. ड्रग्स का कारोबार किस तरह से एमपी में फैल रहा है, उस पर प्रदेश की बीजेपी सरकार को विचार करना चाहिए."

नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट (ETV Bharat)

ये महिलाओं का अपमान, सोनिया गांधी कार्रवाई करें

मंत्री विश्वास सारंग ने जीतू पटवारी के इस बयान पर कहा कि "महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की संस्कृति है. उन्होंने सवाल किया कि क्या जीतू पटवारी आंकड़े इटली से लेकर आए हैं? एमपी की बहन-बेटियों को इस तरह से बदनाम करना बहुत आपत्तिजनक है. अब प्रियंका गांधी कहां हैं? जो कहती थीं लड़की हूं लड़ सकती हूं. इस तरह महिलाओं का अपमान हो रहा है और सोनिया प्रियंका गांधी मूकदर्शक बनी देख रही हैं.

मोहन यादव और विश्वास सारंग का बयान (ETV Bharat)

कांग्रेस ने हर समय महिलाओं का अपमान और उत्पीड़न किया है. इस तरह सम्पूर्ण महिला वर्ग को शराब से जोड़ना और एमपी को बदनाम करना आपत्तिजनक और खेदपूर्ण है. अगर कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं आता तो यह माना जाएगा कि यह कांग्रेस की मूल संस्कृति है. कांग्रेस को इसका खंडन करना चाहिए, प्रियंका और सोनिया गांधी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए. यह संपूर्ण महिला वर्ग का अपमान है. इस तरह से प्रदेश की महिलाओं को बदनाम करना आपत्तिजनक है."

जीतू का बयान एमपी की महिलाएं पीती हैं सबसे ज्यादा शराब (Getty Image)

मोहन यादव बोले-ये अपमान बर्दाश्त नहीं

वहीं सीएम मोहन यादव ने भी जीतू पटवारी के बयान पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा लाड़ली बहनों को शराबी बताना दुर्भाग्यपूर्ण है. बहनों का ये अपमान प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा. इस तरह का बयान देना जीतू पटवारी की छोटी मानसिकता है. हरतालिका तीज के दिन इस तरह का बयान देकर महिलाओं का अपमान करना ठीक नहीं है, जनता इसका पूरा हिसाब करेगी."

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जताया विरोध (ETV Bharat)

इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी बयान को शर्मनाक बताया है. हेमंत खंडेलवाल ने जीतू पटवारी से माफी मांगने की मांग की है. राज्यसभा सांसद व भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया ने कहा कि "जीतू पटवारी की महिला विरोधी टिप्पणी की घोर निंदा करती हूं. उन्होंने कहा जीतू पटवारी को होश में रहकर बयानबाजी करना चाहिए. कांग्रेस के नेता आए दिन महिलाओं का विरोध कर रहे हैं. जीतू पटवारी को ये प्रमाण देने का हक किसने दिया है."

महिलाओं में शराब की खपत के आंकड़े ये हैं

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानि एनएफएचएस 4 की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2015-16 तक शहरों में 0.7 प्रतिशत महिलाएं शहरी महिलाएं शराब का सेवन करती थी. जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 1.5 प्रतिशत थी. बता दें कि एनएफएचएस 4 की रिपोर्ट साल 2015-16 के डाटा पर आधारित थी. वहीं एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट में महिलाओं के बीच शराब का सेवन शहरी इलाकों में घटा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वृद्धि हुई है. शहरी क्षेत्रों में 0.6 प्रतिशत महिलाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 प्रतिशत महिलाएं शराब का नियमित सेवन करती हैं.