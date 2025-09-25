ETV Bharat / state

GST पर मचा घमासान, मोहन यादव के बाद अब जीतू पटवारी ने दुकानदारों से की मुलाकात

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी न्यू मार्केट की एक हैंडलूम की दुकान पर पहुंचे. दुकानदार ने उनका हाथ जोड़कर अभिवादन किया. जीतू पटवारी ने पूछा कि कपड़े पर पहले और अब कितना टैक्स लगता है. दुकानदार ने बताया कि हैंडलूम पर पहले भी 5 फीसदी जीएसटी लगता था और अब भी जीएसटी की वही दरें हैं. इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है.

भोपाल: केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा जीएसटी की दरें कम करने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस इसके नफा नुकसान बताने में जुट गई है. 22 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जीएसटी कम होने के फायदे बताने और लोगों को जागरूक करने भोपाल के चौक बाजार पहुंचे थे. अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भोपाल के न्यू मार्केट पहुंचे. जीतू पटवारी ने कई दुकानदारों से जीएसटी की दरों को लेकर बात की. जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर पलटवार करते हुए कहा मुख्यमंत्री ने मुझे मूर्ख कहा, वे चप्पल की भाषा बोल रहे हैं. इसके लिए राज्यपाल को पत्र लिख रहे हैं.

जीतू पटवारी का आरोप साढ़े 8 साल की लूट का उत्सव मना रही बीजेपी (ETV Bharat)

जीतू पटवारी ने कहा कि "गजट नोटिफिकेशन में किस-किस सामान पर कितना टैक्स लगता है यह बताया गया है. इसी में लिखा गया है कि गाय के मांस पर जीरो प्रतिशत टैक्स है. सरकार इस तरह गाय के मांस को बढ़ावा दे रही है."

'साढ़े 8 साल की लूट का उत्सव मना रही बीजेपी'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि "साढ़े 8 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश पर 8 तरह के जीएसटी लादे थे. उस वक्त ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी लाकर दो भारत बना दिए. एक बड़े उद्योगपतियों का भारत और दूसरा 81 करोड़ लोग जो गरीबी के राशन पर निर्भर हो गए. राहुल गांधी की जिस बात का बीजेपी मजाक उड़ाती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी की दरें घटाई हैं. यह दुख की बात है कि जीएसटी के माध्यम से लोगों को कई साल तक लूटा जाता रहा. बीजेपी आखिर किस बात का उत्सव मना रही है. क्या यह साढ़े 8 साल की लूट का उत्सव है. कांग्रेस इसका विरोध कर रही है.

'कांग्रेस करेगी जनजागरण'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "जीएसटी के उत्सव के विरोध में कांग्रेस प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाने जा रही है. इसकी शुरूआत भोपाल से हुई है. शुक्रवार को प्रदेश के सभी नगर निगम और बड़े शहरों में होगा. शनिवार को प्रदेश भर के सभी बाजारों में जन जागरण किया जाएगा."