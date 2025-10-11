ETV Bharat / state

'स्वास्थ्य मंत्री को हटाएं मोहन यादव', जीतू पटवारी की कफ सिरप केस की CBI जांच की मांग

जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में कोल्डरिफ सिरप से हुई बच्चों की मौत की सीबीआई जांच की मांग की. स्वास्थ्य मंत्री से मांगा इस्तीफा.

JEETU DEMAND RESIGN RAJENDRA SHUKLA
जीतू पटवारी ने राजेंद्र शुक्ला से इस्तीफे की मांग की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 11, 2025 at 3:27 PM IST

भोपाल: सरकारी आंकड़ों के अनुसार बीते एक महीने में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप की मध्य प्रदेश में 157 बोतल बेची गई. जिसमें से इसे पीने की वजह से 25 बच्चों की मौत हो गई. बाकी बचे 132 बच्चे कहां हैं. उनमें कितने मर गए या कितने जिंदा हैं. इसका रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में आना चाहिए. यह मांग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार से की है. इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि मामले की जांच एसआईटी और सीबीआई से कराई जाए. साथ ही राजेंद्र शुक्ला से स्वास्थ्य मंत्री पद से इस्तीफे की भी मांग की है.

'जानकारी मिलने के बाद भी नहीं रोक पाए मौतें'

शनिवार को भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में जीतू पटवारी ने बताया कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 19 सितंबर, 2025 को सबसे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार को रिपोर्ट भेजी गई थी. भारत सरकार की मेट्रो पालिटिन सर्विलांस यूनिट महाराष्ट्र यानि एमएसयू द्वारा नागपुर में भर्ती छिंदवाड़ा के विभिन्न बच्चों की संदिग्ध मौत एक्यूड इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से संबंधित प्रकरणों के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी. इसमें बताया गया था कि एक संदिग्ध तरह की बीमारी के कारण बच्चों की किडनी फेलियर से मौत हो रही है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों ने इस मामले में संवेदनशीलता नहीं दिखाई."

जीतू पटवारी ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की (ETV Bharat)

पटवारी ने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफे की मांग की

पीसीसी चीफ पटवारी ने कहा कि "जिस ड्रग कंट्रोलर का ट्रांसफर किया गया है, उसे गिरफ्तार किया जाए और उस पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला का व्यक्तित्व बेहद विनम्र है. छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई मौत की जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए."

पटवारी ने कहा कि "यदि स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं हैं, तो सीएम मोहन यादव, राजेंद्र शुक्ला को स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटाएं." इसके साथ ही पटवारी ने स्वास्थ्य विभाग के पीएस और 2 अन्य व्यक्तियों सोनू राणा और आदित्य की काल डिटेल निकालकर जांच कराने की मांग की है.

'10 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की हो जांच'

पटवारी ने सवाल पूछा कि "पिछले एक साल में 10 वर्ष से कम उम्र के कितने बच्चों की मौत हुई और इसके क्या कारण रहे. ये सिरप केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, 4 अन्य राज्यों में भी बिकती थी. क्या वहां भी कोई ऐसी घटना हुई. इसकी एसआईटी से उच्चस्तरीय जांच हो." पटवारी ने कहा कि "वश में हो तो ड्रग कंट्रोलर को फांसी की सजा दे दो.

दवा बनाने वाली कंपनी के अन्य डायरेक्टरों को भी बुलाओ और फांसी दे दो. ये दवा मध्य प्रदेश के अलावा 4 अन्य राज्यों में बेची गई. केंद्र और राज्य सरकार को 19 सितंबर को ही रेड अलर्ट मिल गया, लेकिन उसके बाद भी सरकार क्यों नहीं जागी." कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है.

'छिंदवाड़ा सांसद इवेंट कराने में व्यस्त'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम डॉ. मोहन यादव पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए कहा कि "मीडिया ने जब सीएम से पूछा तो वो बोले कि मत पूछा बच्चों की मौत के बारे में, वो कल की बात थी. आज की बात नहीं है." पटवारी ने कहा कि "एक तरफ छिंदवाड़ा में बच्चे मर रहे थे, उनके माता-पिता मातम मना रहे थे. दूसरी तरफ छिंदवाड़ा सांसद इवेंट कराने में व्यस्त हैं. नाच-गाने हो रहे हैं. पहले बच्चे की मौत 3 सितंबर को हुई और जब रिपोर्ट आई तब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी थी. इसके बाद भी जिम्मेदार नहीं जागे."

