ETV Bharat / state

जीतू पटवारी का सनसनीखेज खुलासा, इंदौर में खुले कब्जे कराने के 200 ऑफिस, लिखा खुला पत्र

जीतू पटवारी ने इंदौर के बुद्धिजीवियों और आमजनों के नाम लिखा खुला पत्र ( ETV Bharat )

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का आरोप है कि "इंदौर में जनप्रतिनिधियों के साथ हिस्ट्रीशीटर घूमते हैं. एक-एक कार्यकर्ता से लेकर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं. इंदौर में 200 ऑफिस ऐसे खुल गए हैं, जो कब्जे करते हैं. गरीबों, मिडिल क्लास के प्लॉट, मकान पर कब्जे करता है और फिर उनसे सौदेबाजी की जाती है."

भोपाल: बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे द्वारा इंदौर के व्यापारियों को धमकाने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है. जीतू पटवारी ने इंदौर के बुद्धिजीवियों और आमजनों के नाम खुला पत्र लिखा है. जीतू पटवारी ने भोपाल में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि हमारे इंदौर की कैसी दशा हो गई है. यहां पर राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता नफरत परोस रहे हैं. यहां के भाईचारे को ठेस पहुंचा रहे हैं.

इंदौर के व्यापारियों को धमकाने के मामले में जीतू पटवारी का आरोप (ETV Bharat)

जीतू पटवारी ने कहा कि "इंदौर के सभी बुद्धिजीवियों, आमजनों, व्यापारी ने हमेशा ऐसे लोगों को चुनौती दी है. एक व्यक्ति जब सामूहिक रूप से यह कहता है कि यहां यह व्यक्ति काम करेगा यह नहीं करेगा तो यह संदेश देता है कि हम सामूहिक रूप से गुंडागर्दी करेंगे. देवी अहिल्याबाई ने अपने बेटे को न्याय के लिए चुनवा दिया और हम आंख मूंद लेंगे तो यह कैसे चलेगा."

'देश में बन रहे दो भारत'

जीतू पटवारी ने कहा कि महात्मा गांधी ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलना चाहिए. देश में 2 भारत बन रहे हैं, एक अमीरों और एक गरीबों का. 159 लाख करोड़ रुपए 359 लोगों के पास है. यानी देश का 40 फीसदी धन इन लोगों के पास है, जबकि 50 करोड़ लोगों के पास सिर्फ 1 फीसदी धन है. देश में हर घर में बेरोजगार हैं और यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है.

जीतू पटवारी का सनसनीखेज खुलासा (ETV Bharat)

व्यापारियों को विधायक के बेटे ने दी धमकी

हाल ही में बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने समुदाय विशेष की दुकानों को हटाने और दुकान पर काम करने वाले विशेष समुदाय के कर्मचारियों को हटाने के लिए व्यापरियों को धमकाया था. इसके बाद कई लोगों से दुकानें खाली कराई गई थीं. इसके विरोध में स्थानीय व्यापारियों और लोगों ने विरोध जताया था.