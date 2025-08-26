ETV Bharat / state

जीतू पटवारी का गंभीर आरोप, OBC आरक्षण रोकने सरकार ने लुटाए 100 करोड़ - JEETU PATWARI SERIOUS ALLEGATION

मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने फिर बीजेपी सरकार को घेरा. सर्वदलीय बैठक बुलाने को बताया ढोंग.

जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की प्रेस वार्ता (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 2:26 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा फिर गर्मा गया है. 28 अगस्त को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर मोहन यादव सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है "बीजेपी सरकार ने केवल ओबीसी आरक्षण को रोकने के लिए सरकारी खजाने से सौ करोड़ रुपए खर्च किए हैं." वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल किया "जब कांग्रेस पार्टी खुद ओबीसी आरक्षण दिलाने में जुटी है तो विरोध कहां है, जो मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं."

वकीलों को फीस के रूप में दिए सौ करोड़

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया "ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जो अलग-अलग समय में जिरह हुई हैं, उसमें कोर्ट में वकीलों की फीस पर सरकार अपने धन से सौ करोड़ रुपए फीस में खर्च कर चुकी है. कांग्रेस के विधायक सुनील उईके ने सवाल किया कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कितने वकीलों ने सरकार का पक्ष रखा और उन्हें कितनी फीस दी गई, इसके जवाब आया कि सरकार का पक्ष रखने के एक बार की बहस के 25 लाख रुपए तक दिए गए हैं. कुल मिलाकर देखा जाए तो ओबीसी आरक्षण को रोकने के लिए सरकारी खजाने से सौ करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है सरकार."

जिम्मेदारों के खिलाफ चले अवमानना का केस

जीतू पटवारी ने कहा "हम काग्रेस पार्टी की तरफ से हलफनामा देंगे, जिन लोगों ने 6 साल कानून लागू नहीं होने दिया, उन पर अवमानना केस चलाया जाए. ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ेगी. ओबीसी आरक्षण पर 25 साल पहले से कांग्रेस की नीति और नीयत साफ है. हम लोग दिग्विजय सिंह के शासनकाल से ओबीसी आरक्षण के पक्ष में हैं."

पटवारी ने कहा "डेढ साल की कमलनाथ सरकार में भी 27 प्रतिशत आरक्षण का हक मिले, इसके लिए कोर्ट में जिरह की. फिर हम ही कानून लेकर आए. लेकिन पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार में 27 प्रतिशत आरक्षण अटका हुआ है. असल में बीजेपी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के दबाव में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है. बीजेपी ओबीसी वर्ग के साथ छलावा कर रही है."

ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा (ETV BHARAT)

सिंघार ने पूछा- सर्वदलीय बैठक बुलाने का मतलब क्या

ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर 28 अगस्त को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा "कांग्रेस तो पहले से ही ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर काम कर रही है और प्रयास कर रही है. सर्वदलीय बैठक तब बुलाई जाती है, जब सहमति बनाई जानी हो. लेकिन जब कांग्रेस पहले से समर्थन में है तो इस बैठक को बुलाए जाने का औचित्य क्या है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका जवाब दें."

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (ETV BHARAT)

बीजेपी का पलटवार- कांग्रेस के प्रमाण की आवश्यकता नहीं

भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने बताया "सब जानते हैं कि जब मध्यप्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी. तब सरकार ने बिना तैयारी के ओबीसी आरक्षण लागू करने की घोषणा की. लेकिन इसके पहले ट्रिपल लेयर सर्वे टेस्ट नहीं कराया गया. जब इस मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दिया तो कमलनाथ सरकार ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील नहीं की. जिससे ओबीसी आरक्षण का मामला उलझता गया."

पंकज चतुर्वेदी का कहना है "यहां तक कि कांग्रेस ने नगरीय निकायों के चुनावों में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिका लगाई थी. ओबीसी आरक्षण को लेकर कांग्रेस का दोहरा मापदंड है. जिस भाजपा का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग से आते हों, उसे कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है."

