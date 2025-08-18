भोपाल : राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान ने मध्यप्रदेश में पहला पड़ाव भी पार नहीं किया और उनके अभियान की बखिया उधड़ने लगी है. कहीं जिलाध्यक्ष रिपीट किए जाने को लेकर गुस्सा है तो कही विधायकों और पूर्व मंत्रियों को जिले की कमान दिए जाने पर. सवाल है कि जिलाध्यक्ष के पद पर भी पूर्व मंत्री और विधायक होंगे तो कार्यकर्ता किस सीढ़ी से पार्टी में कदम आगे बढ़ाएगा. मध्यप्रदेश कांग्रेस में जिलाध्यक्षों के ऐलान के बाद घमासान है. वहीं, सभी 71 नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी ने दिल्ली बुलाया है.

कई जिलों में कांग्रेस नेता बगावत पर उतरे

गुना से लेकर राजधानी भोपाल तक नेता विरोध में उतर आए हैं और खून से राहुल गांधी को चिट्ठी लिखने की तैयारी कर रहे हैं. जिलाध्यक्ष के चुनाव और ऑब्जर्वर द्वारा तैयार की गई सूची कठघरे में है. क्या ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की सफाई कि इस नियुक्ति में उनकी कोई भूमिका नहीं है, इन नाराज कार्यकर्ताओं को संभाल पाएगी. जीतू पटवारी ने उन नामों का भी खुलासा किया जिन्हें खुद राहुल गांधी ने फोन किया था.

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी (ETV BHARAT)

जीतू की सफाई - जिलाध्यक्ष चयन में मेरी भूमिका जीरो

मध्यप्रदेश कांग्रेस में जिलाअध्यक्ष के पद को लेकर उठे विवाद के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा "कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद के लिए पार्टी में होड़ है. ये कितना सकारात्मक है. जो शिकायत आई हैं उसमें सुधार किया जाएगा. निर्णय लिया जाएगा. राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान के जरिए जो जिलाध्यक्ष चुने हैं, उनमें ऑब्जर्वर महत्वपूर्ण भूमिका में है. किसी नेता का हस्तक्षेप नहीं है. 15 अन्य परिवारों के लोग उस पैनल में थे, जिन्होने नियुक्ति की है. जीतू ने साफ किया कि इसमें मेरी भूमिका जीरो थी."

जीतू की राहुल गांधी को लेकर किस नेता से नाराजगी

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जयवर्धन सिंह को लेकर खासतौर पर कहा "उनमें प्रदेश अध्यक्ष बनने के गुण हैं. ओमकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह से लेकर सिद्धार्थ कुशवाहा, महेश परमार ये सब प्रदेश अध्यक्ष बनने की योग्यता रखते हैं. उन्होंने खासतौर पर जयवर्धन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हे राहुल गांधी ने सीधे फोन किया और जेवी ने कहा कि जो जिम्मेदारी नेतृत्व की ओर से दी जाएगी, उसे वे स्वीकार करेंगे. कोई सवाल नहीं किया. कुछ ऐसे नेता थे जिनके पास राहुल गांधी जी का सीधे फोन गया था. जेवी ने मुझे तक ये नहीं बताया कि उनके पास ऐसा फोन आया था. इसकी मुझे नाराजगी है."

मध्य प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय (ETV BHARAT)

तो क्या कांग्रेस नेतृत्व ने बीजेपी से सुपारी ली है

भोपाल में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मोनू सक्सेना पहली बार अपनी ही पार्टी के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे. मोनू सक्सेना भोपाल में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष के पद पर रिपीट किए गए प्रवीण सक्सेना के चुनाव के विरोध में सड़क पर उतरे हैं. आरोप लगाते हैं "जब पार्टी के नेता राहुल गांधी ने साफ कह दिया था कि बीजेपी से रिश्ता रखने वाले कांग्रेस में नहीं आएंगे, तो उनकी बात पर अमल क्यों नहीं."

भोपाल कांग्रेस नेता मोनू सक्सेना (ETV BHARAT)

राहुल गांधी को खून से खत लिखने की तैयारी

मोनू सक्सेना का कहना है " व्यापम घोटाले के आरोप में जेल में रहे संजीव श्रीवास्तव जोकि कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैंं, उनके भाई प्रवीण श्रीवास्तव को भोपाल जिला कांग्रेस की कमान दुबारा क्यों दी गई. संजीव और प्रवीण श्रीवास्तव मंत्री विश्वास सारंग के करीबी हैं. ये विरोध का पहला चरण है. हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी हमारे साथ न्याय करेंगे. अगले चऱण में हम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जन खड़गे और राहुल गांधी को खून से चिट्ठी लिखेंगे."

भोपाल में कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनते ही बगावत (ETV BHARAT)

जयवर्धन बोले- जिन्हें जानकारी नहीं, वही विरोध कर रहे हैं

पूर्व मंत्री जयवर्धन सिह ने कहा "जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है. हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगता था कि ये लीडरबेस्ड पार्टी है. उसको परिवर्तित करने के लिए ये राहुल जी की सोच है कि जिलाध्यक्ष को ताकतवर बनाया जाए. उनको ये काम दिया गया. फिर हमको तो कितना कुछ दिया है पार्टी ने. मुझे तीन बार टिकट दिया. 27 साल की उम्र में टिकट दिया . 32 साल के उम्र में मंत्री बनाया. जो पार्टी कहेगी, हम उस काम में जी-जान से जुट जाएंगे."