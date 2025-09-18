ETV Bharat / state

IRS अफसर ने पन्ना टाइगर रिजर्व में बनाया स्टे होम, लगाई आरा मशीन, जांच के आदेश

Published : September 18, 2025 at 7:51 AM IST | Updated : September 18, 2025 at 8:03 AM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश कई मामलों में गजब है. आए दिन अलग-अलग तरह के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश का नाम चर्चा में आ जाता है. आमतौर पर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण के मामले तो सामने आते रहते हैं, लेकिन अब पन्ना टाइगर रिजर्व से सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि, टाइगर रिजर्व के सेंसेटिव जोन में होटल, रिसोर्ट और आरा मशीन तक बना दी गई. और यह बनाने वाला कोई और नहीं, बल्कि एक दिल्ली में पदस्थ इनकम टैक्स कमिश्नर बी श्रीनिवास कुमार हैं, जिनकी पत्नी हिमानी सरद सुप्रीम कोर्ट में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं. वन विभाग ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है. ऐसे हुआ पूरे मामले का खुलासा

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 3 सितंबर को वन बल प्रमुख और प्रधान मुख्य वन संरक्षक पन्ना टाइगर रिजर्व के भ्रमण के दौरान पहुंचे थे. केके क्षेत्रीय निदेशक नरेश कुमार यादव ने 3 सितंबर को क्षेत्रीय दौरा किया. इस दौरान टाइगर रिजर्व के इको सिस्टम जोन चंद्रनगर रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 666, 668 खसरा नंबर 1341 में अवैध गतिविधियों का संचालन होता पाया गया. इस जमीन का कुल रकबा 42 हेक्टेयर का है. इसके पास अवैध रूप से होम स्टे का निर्माण भी किया गया. मौके पर एक आरा मशीन भी मिले, जिसे जब्त कर लिया गया.

