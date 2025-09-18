IRS अफसर ने पन्ना टाइगर रिजर्व में बनाया स्टे होम, लगाई आरा मशीन, जांच के आदेश
IRS अधिकारी पर लगे पन्ना टाइगर रिजर्व की जमीन पर स्टे होम बनाने के आरोप. वन विभाग ने जब्त की आरा मशीन. जांच के आदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 7:51 AM IST|
Updated : September 18, 2025 at 8:03 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश कई मामलों में गजब है. आए दिन अलग-अलग तरह के मामलों को लेकर मध्य प्रदेश का नाम चर्चा में आ जाता है. आमतौर पर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण के मामले तो सामने आते रहते हैं, लेकिन अब पन्ना टाइगर रिजर्व से सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि, टाइगर रिजर्व के सेंसेटिव जोन में होटल, रिसोर्ट और आरा मशीन तक बना दी गई. और यह बनाने वाला कोई और नहीं, बल्कि एक दिल्ली में पदस्थ इनकम टैक्स कमिश्नर बी श्रीनिवास कुमार हैं, जिनकी पत्नी हिमानी सरद सुप्रीम कोर्ट में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं. वन विभाग ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है.
ऐसे हुआ पूरे मामले का खुलासा
इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 3 सितंबर को वन बल प्रमुख और प्रधान मुख्य वन संरक्षक पन्ना टाइगर रिजर्व के भ्रमण के दौरान पहुंचे थे. केके क्षेत्रीय निदेशक नरेश कुमार यादव ने 3 सितंबर को क्षेत्रीय दौरा किया. इस दौरान टाइगर रिजर्व के इको सिस्टम जोन चंद्रनगर रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 666, 668 खसरा नंबर 1341 में अवैध गतिविधियों का संचालन होता पाया गया. इस जमीन का कुल रकबा 42 हेक्टेयर का है. इसके पास अवैध रूप से होम स्टे का निर्माण भी किया गया. मौके पर एक आरा मशीन भी मिले, जिसे जब्त कर लिया गया.
मामले की जांच शुरू, गुरुवार तक देना है जवाब
उधर वन बल प्रमुख के आदेश पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. वन विभाग ने इसके लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की है, इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर नरेश सिंह यादव, डिप्टी डायरेक्ट और असिस्टेंट डारेक्टर को शामिल किया गया है. जांच में सामने आया है कि जहां निर्माण कार्य चल रहा है, वह संरक्षित भूमि है और यह भूमि फॉरेस्ट में नोटिफाई है.
प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव शुभरंजन सेन ने बताया कि, ''वन भूमि पर होटल रिसोर्ट जैसा कुछ बन रहा है. वहां आरा मशीन भी मिली है. मामले की जांच चल रही है. वन भूमि का सीमांकन भी कराया जाएगा.'' उधर जांच टीम द्वारा इस मामले में पहले ही दंपत्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और परिसर में रखी आरा मशीन जब्त कर ली गई है. दंपत्ति को मामले में 18 सितंबर तक अपना जवाब देना है.