मध्य प्रदेश में नौतपा कूल-कूल, रात में डरावनी आंधी-बारिश, 40 जिलों में फिर अलर्ट - MP RAIN ALERT 40 DISTRICTS

भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास का दृश्य ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 23, 2025 at 12:30 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 2:02 PM IST 6 Min Read

भोपाल/ रायसेन : मध्यप्रदेश में मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं. दो-तीन दिन से शाम होते ही डरावनी रूप धर कर आंधी चल रही है. साथ ही बारिश भी तेज हो रही है. नौतपा से ठीक पहले मौसम में ये बदलाव हैरत भरा है. इस साल 25 मई से नौतपा की शुरुआत हो रही है, जो 2 जून तक रहेगा. मौसम विभाग के अनुसार इस बार मध्यप्रदेश में नौतपा परेशान करने वाला नहीं होगा. यह ठंडक का एहसास कराने वाला होगा. वहीं, शनिवार से मध्यप्रदेश में बारिश का सिस्टम और स्ट्रांग होगा और प्रदेश के सभी जिलों में तेज बारिश के साथ तेज हवाएं और गरज-चमक की संभावना है. गुरुवार रात को भी मध्य प्रदेश के कई शहरों में तेज आंधी के सथ बारिश हुई. भोपाल में 40 किमी प्रति घंटे से चली आंधी भोपाल में गुरुवार रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया और देर रात करीब 1 घंटे तक तेज बारिश हुई. इस दौरान शहर में एक दर्जन से अधिक पेड़ गिरने की सूचना नगर निगम के कॉल सेंटर में दर्ज की गई. जबकि 20 से 25 कॉलोनी में बारिश के दौरान लाइट गुल होने की जानकारी भी सामने आई है. 1 घंटे तक हुई तेज बारिश के कारण शहर के निचले स्थानों पर जहां पानी भरने की खबर सामने आई, वहीं एमपी नगर स्थित ज्योति टॉकीज चौराहे पर लगा सिग्नल भी आंधी के कारण हवा में उड़ गया. मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि बीती रात बारिश के साथ करीब 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चली. 15 जून से पहले आ सकता है मानसून (ETV BHARAT) कल से पूरे मध्यप्रदेश में होगी बारिश मौसम वैज्ञानिकों ने बताया "शुक्रवार को मध्यप्रदेश के नॉदर्न हिस्से में लू चलने की संभावना है. जबकि प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में बारिश, आंधी-तूफान और गरज-चमक की चेतावनी जारी की गई है. इन जिलों में 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी. लेकिन रविवार से मध्यप्रदेश में सिस्टम और मजबूत होगा और यह पूरे प्रदेश में इसका विस्तार हो जाएगा. जबकि 25 और 26 मई से बारिश में और इजाफा होगा. बता दें कि 25 मई से ही नौतपा की शुरुआत भी होगी." क्यों है मध्यप्रदेश में सिस्टम मजबूत (ETV BHARAT) क्यों है मध्यप्रदेश में सिस्टम मजबूत

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया "इस समय पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र के ऊपरी हिस्से में एक साईक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है. इसके साथ ही दक्षिण-पूर्वी उत्तरप्रदेश और उत्तर-पूर्वी मध्यप्रदेश में भी एक साईक्लोनिक सर्कुलेशन अग्रसर है. जबकि इन इन दो साईक्लोनिक सर्कुलेशन को जोड़ता हुआ एक ट्रफ दक्षिणी हरियाणा, उत्तर प्रदेश होते हुए मध्यप्रदेश तक विस्तारित है. वहीं शनिवार से अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र अवदाब में परिवर्तित होकर उत्तर की ओर आगे बढ़ेगा." भोपाल में 40 किमी प्रति घंटे से चली आंधी (ETV BHARAT) 15 जून से पहले आ सकता है मानसून मौसम वैज्ञानिकों ने बताया "बंगाल की खाड़ी में 27 मई से एक नया कम दबाव का क्षेत्र बना रहा है. इससे मानसून से पूर्व गतिविधियां और तेज होंगी. मौसम विभाग ने 24-25 मई तक मानसून के केरल पहुंचने की संभावना जताई है. लेकिन यदि आगे भी वर्तमान की तरह परिस्थितियां रहीं, तो मध्यप्रदेश में 15 जून से पहले ही मानसून की आहट हो सकती है." 23 मई को ऐसा रहेगा मध्यप्रदेश का मौसम मौसम विभाग ने 23 मई को ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, छत्तरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है. जबकि नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाटख् मैहर, पांढुर्ना, भोपाल, विदिशा, रायसेन सिहोर, राजगढ़, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह और सागर जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. मध्य प्रदेश के 47 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, सीजन में पहली बार पारा 46 के पार

छतरपुर में लाल हुए सूर्य भगवान, खजुराहो में पारा 46 के पार, भीषण गर्मी का तांडव 24 मई को इन जिलों में आंधी व तेज बारिश की चेतावनी अनुपपुर, शहडोल, उमरिया डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, मैहर, पांढुर्ना, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, गुना अशोकनगर, शिवपूरी, वालिपर दतिया, भिंड मुरैना, श्योपुरकता, सिंगरौली, सीधी रीवा, मऊगंज, सतना, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर टीकमगढ़, निमाड़ी, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ आगर, मंदसौर और नीमच जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और 30 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है. रायसेन में आंधी -तूफान ने कहर बरपाया (ETV BHARAT) रायसेन में आंधी -तूफान ने कहर बरपाया रायसेन में भीषण गर्मी के बीच गुरुवार को तेज आंधी और तूफान के साथ हुई बारिश के चलते बिजली विभाग के कई बड़े टॉवर गिर गये, जिसके चलते लगभग 100 से अधिक गांवों की बिजली गुल हो गई. वैसे तो मानसूनी हवाएं और बारिश 15 जून के बाद ही आती है. इस साल भीषण गर्मी के फर्स्ट वीक से ही आंधी तूफान चलने लगा. इसके चलते बुधवार की शाम को औबेदुल्लागंज, गोहरगंज क्षेत्र के हालात बेकाबू हो गए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिजली का ट्रांसमिशन कंपनी के लाइन के टॉवर भी गिर गए. इससे जहां बिजली वितरण कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ. तेज आंधी तूफान से 200 से ज्यादा बिजली खंभे जमींदोज़ बिजली वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी जनरल मैनेजर प्रदीप चौहान, औबेदुल्लागंज अनुराग सोनकर मौके पर पहुंचे और बिजली बहाल करने के लिए 150 लोगों की टीम के साथ काम में जुट गई. बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार "लोहे का बिजली का खंभा 300 से 400 किलो का होता है, जो जमीन में सीमेंट के माध्यम से खड़ा रहता है. लेकिन खंभे के ऊपर बिजली की लाइनें खिंची होने से तेज आंधी तूफान में तारों में चक्रवात बनने लगता है और खंभे पर दबाव पड़ता है, तार हवा में झूलने लगते हैं और खंभा तिरछा हो जाता है. लाइनें टूटकर नीचे गिर जाती हैं. बिजली कंपनी के अधिकारी मनोज द्विवेदी ने बताया "तेज आंधी तूफान से 200 से ज्यादा बिजली खंभे जमींदोज़ हुए हैं. बिजली की लाइनें भी डैमेज हुई हैं. इन्हें सुधारने के लिए 24 घंटे काम चल रहा है."

