मोहन यादव का कलेक्टर और कमिश्नर्स को फरमान, दो दिन बितानी होगी क्षेत्र में रात

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 7, 2025 at 4:40 PM IST | Updated : October 7, 2025 at 4:49 PM IST 3 Min Read

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के कार्यकाल की पहली फिजिकल कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि प्रदेश में अधिकारी जनता के बीच संवाद और काम करने की छवि बनाएं. जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और हम सभी को यह विश्वास बनाकर रखना है. सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें, उनके सुझावों को सुनें और जरूरत के अनुसार उस पर कार्रवाई करें. सभी अधिकारियों से कहा गया है कि कम से कम 2 दिन क्षेत्र में जरूर जाएं और रात्रि विश्राम करें. राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी, आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रदेश भर के आईएएस, आईपीएस अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं. 'आत्मीय संवाद बनाकर करें काम' कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "जिलों में तैनात अधिकारी अपने काम और नवाचार से अपनी पहचान स्थापित करें. किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर अपनी पूरी क्षमता और तथ्यों के साथ अपनी बात रखें. स्थानीय जनता, जन प्रतिनिधि से शासन प्रशासन आत्मीय संवाद बनाकर रखे. यदि ईश्वर ने हमें समाज के लिए काम करने की जिम्मेदारी सौंपी है तो एक स्टूडेंट्स की तरह इस काम को बेहतर तरीके से निभाएं. हर दिन नई बातें सीखें और अपनी क्षमता और अनुभव से उसका बेहतर क्रियान्वयन करें, ताकि समाज को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके."

