ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में नियुक्तियों पर विवाद, उमंग सिंघार बोले- रबर स्टांप नहीं चलेगा

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में नियुक्तियों पर विवाद ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 29, 2025 at 4:43 PM IST 2 Min Read