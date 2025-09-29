ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में नियुक्तियों पर विवाद, उमंग सिंघार बोले- रबर स्टांप नहीं चलेगा

मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग में नियुक्तियों के लिए होने वाली बैठक हंगामेदार के आसार. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार तैयार.

MP Human Rights Commission
मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग में नियुक्तियों पर विवाद (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read
भोपाल : मध्यप्रदेश में मानव अधिकार आयोग में फिलहाल तमाम सुनवाई पर रोक लगी है. क्योंकि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के सभी पद खाली पडे़ हुए हैं. इन पदों को भरने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक को लेकर विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने कहा "जब पुलिस और सरकार से न्याय नहीं मिलता, तब लोग न्याय की उम्मीद में मानव अधिकार आयोग पहुंचते हैं, लेकिन बीजेपी इस पद पर रबर स्टांप लोगों को बैठाने की कोशिश कर रही है, जो इसके लिए पात्र ही नहीं हैं."

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को ये आपत्तियां

बैठक से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इन पदों पर अयोग्य व्यक्तियों को बैठाए जाने की कोशिश का विरोध जताया है. उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कई आपत्तियां दर्ज कराई हैं. उनका कहना है "नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में बुलाए गए नॉमिनेशन या आवेदन को लेकर उन्हें आपत्ति है. इसमें नामांकित किए गए उम्मीदवारों की योग्यता, एक्ट में निर्धारित समय सीमा, पद का नाम अपने विवेक से बदलने, विशेष लोगों को फायदा पहुंचाने को लेकर उनको गोपनीय रूप से पद रिक्त होने की सूचना देकर आवेदन बुलाए गए हैं."

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (ETV BHARAT)

सरकार नहीं सुनेगी तो कोर्ट जाएंगे

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा "बीजेपी संवैधानिक पदों को लेकर खिलवाड़ कर रही है और जनहित का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, यह बेहद दुखद है. वह अपनी आपत्ति को समिति के सामने उठाएंगे. यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय तक आवाज को उठाया जाएगा."

31 महीने से खाली है अध्यक्ष का पद

जनता के अधिकारों की रक्षा करने वाले मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में लंबे समय से नियमित अध्यक्ष ही नहीं है. आयोग में कोई नियमित अध्यक्ष ही नहीं है. इसकी वजह से यहां कामकाम लगभग ठप पड़े हैं. पूर्व में आयोग के सदस्य मनोहर ममतानी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 7 मई को उनका कार्यकाल खत्म हो गया. इसके बाद आयोग के दूसरे सदस्य रजीव टंडन को अध्यक्ष का दायित्व दिया गया. पिछले दिनों उनका भी कार्यकाल खत्म हो गया. इसके बाद अब आयोग में अध्यक्ष और सदस्य कोई नहीं है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी नियुक्तियों को लेकर सरकार को नोटिस जारी कर चुकी है.

