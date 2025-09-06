मालवा में तबाही वाली बारिश की चेतावनी, 16 जिलो में अलर्ट, कब लगेगा रफ्तार पर ब्रेक

ETV Bharat / state

शुक्रवार को तेज बारिश की वजह से इंदौर के अम्मार नगर में नाले के किनारे बना तीन मंजिला मकान ढह गया. नीमच जिले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की गाड़ी पानी में बह गई. हालांकि इससे कोई जान माल की हानि नहीं हुई. राजगढ़ जिले के सारंगपुर में भी कालीसिंध नदी के पुल से व्यक्ति कार के साथ पुल में गिर गया. कार को निकाल लिया गया, लेकिन उसमें सवार ड्राइवर का पता नहीं चला. उज्जैन के खाचरौद में भी पुलिया पार करते समय एक कार नदी में बह गई, हालांकि लोगों ने ड्राइवर को बचा लिया.

बीते 24 घंटो में रतलाम, रायसेन, उज्जैन, धार, राजगढ़, बड़वानी, झाबुआ और इंदौर समेत 45 जिलों में तेज बारिश हुई है. बीते एक सप्ताह से जारी बारिश की वजह से राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब भी ओवरफ्लो हो गया. इसके बाद शनिवार सुबह 10.35 बजे भदभदा डैम के दो गेट खोले गए.

भोपाल : अगस्त के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई तेज बारिश का दौर जारी है. अगले 24 घंटे में प्रदेश के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. लेकिन अब मध्य प्रदेश मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन बाद बारिश की रफ्तार कम हो जाएगी. उत्तर-पश्चिमी मध्यप्रदेश से गुजर रही मानसून ट्रफ और लो प्रेशर एरिया के कारण प्रदेश में अभी बारिश का सिस्टम स्ट्रांग है.

रतलाम जिले में हुई सबसे अधिक बारिश

बीते 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश रतलाम में हुई. शुक्रवार सुबह 8.30 बजे से शनिवार सुबह 8.30 बजे तक यहां 5 इंच बारिश दर्ज की गई. जबकि रायसेन के गोहरगंज में 4.2 इंच, उज्जैन के माहिदपुर में 4.2 इंच, पिपलोदा में 3.6 इंच, इंदौर के गौतमपुरा में 3.3 इंच, खंडवा के पुनासा में 3.2 इंच बारिश दर्ज की गई है. इसके अलावा सीधी, मंडला, सागर, टीकमगढ़, शहडोल, पन्ना, रीवा, राजगढ़, धार, बड़वानी, इंदौर, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, अलीराजपुर, बैतूल, नीमच, मंदसौर, हरदा, सीहोर, खरगोन, ग्वालियर, भिंड, दतिया, भोपाल, विदिशा, मुरैना, बुरहानपरु, शिवपुरी, श्योपुर और देवास समेत अन्य शहरों में बारिश दर्ज की गई है.

भदभदा के गेट खुलने के बाद पानी का सैलाब (ETV BHARAT)

अगले 24 घंटे में 16 जिलों में भारी बारिश की सभावना

मौसम वैज्ञानिकों ने शनिवार को पश्चिमी मध्यप्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना जताई है. इसके तहत रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर और धार में अति भारी बारिश का आरेंज अलर्ट जारी किया है. यहां 4.5 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही नीमच, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, देवास और बैतूल में भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां 2.5 से 4.5 इंच तक बारिश होने की संभावना है. वहीं बाकी प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा.

24 घंटे बाद थम सकती है बारिश की रफ्तार

मौसम वैज्ञानिक दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया "उत्तर-पश्चिम मध्यप्रदेश से होकर दक्षिण राजस्थान तक एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है. इसके साथ ही मध्यप्रदेश के इसी हिस्से से होकर एक मानसन ट्रफ भी गुजर रही है. इससे जुड़ा एक साइक्लोन सर्कुलेशन, समुद्र तल से 9.6 किलोमीटर की उंचाई पर सक्रिय है.अगले 24 घंटों के दौरान इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते रहने और दक्षिण राजस्थान तथा संलग्न उत्तरी गुजरात पर एक अवदाब क्षेत्र (डिप्रेशन) में केंद्रित होने की संभावना है, जिससे प्रदेश में बारिश की रफ्तार कम होने की संभावना है."

5 लाख आबादी की प्यास बुझाता है बड़ा तालाब

बता दें कि बड़ा तालाब राजधानी के पुराने शहर में रहने वाले लोगों के लिए पेयजल का भी प्रमुख स्त्रोत है. यहां से प्रतिदिन 25 एमजीडी पानी की आपूर्ति की जाती है. वहीं बड़े तालाब का फुल टैंक लेवल 1666.80 फीट है. जब बड़ा तालाब ओवरफ्लो होता है, तब भदभदा डैम के गेट खोले जाते हैं. हालांकि पिछले साल जुलाई-अगस्त में ही भदभदा डैम फुल हो गया था. लेकिन 23 साल बाद ऐसा मौका आया है, जब सितंबर महीने में भदभदा डैम के गेट खोले गए. इससे पहले साल 2003 में सितंबर महीने में भदभदा के गेट खोले गए थे.