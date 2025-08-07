Essay Contest 2025

70 लाख का खर्च सुन छोड़ी उम्मीद, सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने दिया नया जीवन - BHOPAL PATIENT GBS TREATMENT

मध्य प्रदेश में पहली बार 4 महीने तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद स्वस्थ हुआ दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मरीज.

BHOPAL PATIENT GBS TREATMENT
4 महीने तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद जीबीएस बीमारी से पीड़ित मरीज स्वस्थ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 4:37 PM IST

4 Min Read

भोपाल: करीब 4 महीने पहले 26 वर्षीय अभिषेक के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था. अचानक से एक दिन उसके पैरों में कमजोरी होने लगी. लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया. जब कुछ दिन बाद हाथ भी सुन्न पड़ने लगे तो परिजन उसे लेकर एक बड़े निजी अस्पताल पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने अभिषेक की हालत देखते ही बता दिया कि यह लक्षण दुर्लभ बीमारी गुलियन बैरे सिंड्रोम यानि जीबीएस से संबंधित है.

इलाज का खर्च सुन परिजन ने छोड़ी उम्मीद

परिजन को यहां बताया गया कि इस अस्पताल में इलाज का खर्चा 50 लाख रुपये से 70 लाख रुपये तक आता है. यह बात सुनते ही अभिषेक के परिजनों ने उसके जीवन की उम्मीद छोड़ दी थी. लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि इससे अच्छा तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराना है. जिसके बाद परिजन उसे लेकर भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे और उसे यहां भर्ती करा दिया गया.

127 दिन तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहा मरीज

हमीदिया अस्पताल में मेडिसिन विभाग के डॉक्टर आरएस मनीराम ने बताया कि "जीबीएस से पीड़ित मरीज 17 अप्रैल को हमीदिया अस्पताल में भर्ती हुआ था. लेकिन लगातार उसकी हालत खराब हो रही थी. जिसके कारण उसे अगले दिन यानि 18 अप्रैल को ही वेंटीलेटर सपोर्ट पर रखा गया. करीब चार महीने बाद वेंटीलेटर हटाया गया लेकिन 127 दिन तक डॉक्टरों की लगातार मेहनत के बाद अब उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया है."

4 महीन तक वेंटिलेटर पर रहने का पहला केस

डॉक्टर आरएस मनीराम ने बताया कि "इस बीमारी में अधिकतर मरीज एक सप्ताह में ठीक हो जाते हैं. या फिर कई बार उन्हें 15 दिन से 1 महीने तक वेंटिलेटर सपोर्ट में रखना पड़ता है. लेकिन यह पहला केस है जिसमें मरीज 4 महीने तक वेटिंलेटर पर रहने के बाद स्वस्थ हुआ है. अन्यथा अधिकतर मामलों में इतने समय तक वेंटिलेटर में रहने के बाद मरीज की इंफेक्शन के कारण ही मृत्यु हो जाती है."

फेफड़े और दिल तक पहुंच गई थी बीमारी

मरीज का उपचार कर रहे डॉक्टर आरएस मनीराम ने बताया कि "मरीज की बीमारी फेफड़े और हार्ट तक फैल गई थी. इससे मरीज को ना केवल सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बल्कि दिल की धड़कन भी बहुत कम हो गई थी. जीबीएस के चलते अभिषेक की नर्व कंडक्शन स्टडी में शुद्ध मोटर न्यूरोपैथी पाई गई, जिससे निदान की पुष्टि हुई. न्यूरोलॉजी विभाग की सलाह पर इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोब्युलिन की पूरी खुराक दी गई. रोगी को वेंटिलेटर-एसोसिएटेड निमोनिया भी हुआ, जिसके लिए एंटीबायोटिक्स दिए गए.

जीबीएस बीमारी का इलाज है बहुत महंगा

दरअसल जीबीएस बीमारी से ऑटो इम्युन सिस्टम नष्ट होने लगता है. इससे शरीर के कुछ हिस्सों या पूरे शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है. डॉक्टरों के मुताबिक मरीजों को आमतौर पर इम्युनोग्लोबुलिन इंजेक्शन का कोर्स करना होता है. इंजेक्शन महंगे होने से इसका इलाज महंगा है.

20 हजार का रुपए का एक इंजेक्शन

डॉक्टरों के मुताबिक निजी अस्पताल में इसके एक इंजेक्शन की कीमत 20 हजार रुपए है. इसके 20 से लेकर 50 इंजेक्शन तक लग सकते हैं. वहीं निजी अस्पताल में एक दिन के आईसीयू का चार्ज 25 से 30 हजार रुपए होता है. ऐसे में यदि मरीज को 4 महीने से अधिक समय तक वेंटिलेटर पर रखना पड़े, तो इलाज का खर्च 50 से 70 लाख रुपए तक पहुंच जाता है. हालांकि अभिषेक का इलाज सरकारी अस्पताल में होने से परिवार पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ा. दवाइयां और अन्य खर्च भी आयुष्मान कार्ड से कवर हो गए.

क्या है जीबीएस बीमारी, जानिए लक्षण

जीबीएस बीमारी से ऑटो इम्युन सिस्टम नष्ट होने लगता है. इससे शरीर के कुछ हिस्सों या पूरे शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है. इस बीमारी में कमजोरी महसूस होती है जो पैरों से शुरू होकर छाती और सिर तक जा सकती है. इससे हाथों, पैरों या शरीर के अन्य हिस्सों में झनझनाहट या सुन्न होने का एहसास हो सकता है. गंभीर मामलों में, सांस लेने में कठिनाई हो सकती है. मरीजों को मांसपेशियों की पूर्ण या आंशिक रूप से लकवा मारने की समस्या हो सकती है. इससे आंतों और मूत्र प्रणाली की समस्या भी इस बीमारी के शिकार लोगों में देखी जाती है.

