मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का दर्द, सरकार तो बन गई हमें क्यों भूल गए सिंधिया जी

मध्य प्रदेश के तकरीबन हर जिले से हजारों की तादात में भोपाल पहुंचे अतिथि शिक्षकों का ये प्रदर्शन ट्रेलर की तरह है. सिर्फ ये ताकत दिखाने की एक कॉल पर कैसे प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक जुट जाते हैं. कार्यक्रम को गुरु दक्षिणा नाम दिया, ताकि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के बाद सरकार को याद दिलाया जाए कि ये भी गुरु हैं और दक्षिणा के रूप में सरकार से पक्की नौकरी चाहते हैं. भोपाल में अम्बेडकर मैदान में जुटे हजारों की तादात में अतिथि सिक्षकों के इस धरने में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को भी आमंत्रित किया गया था.

भोपाल: जिन अतिथि शिक्षकों के लिए बांहे चढ़ाए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी ही कमलनाथ सरकार में सड़कों पर आ जाने का दम दिखाया था. इन अतिथि शिक्षकों के हक में दिए गए बयान से मध्य प्रदेश में सत्ता भले पलट गई हो, लेकिन अतिथि शिक्षकों का कुछ नहीं बदल पाया. प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक फिर भोपाल में जुटे हैं. इस अफसोस के साथ कि सरकारें बदली, उनसे सहानुभूति दिखाने वाले चेहरे बदले, लेकिन मध्य प्रदेश के एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ बने हुए अतिथि शिक्षक अब भी पक्की नौकरी की आस लिए धरने पर ही है.

मंत्री नहीं पहुंचे तो, उनकी खाली लाल कुर्सी मंच पर सजी रही. अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार का कहना है कि "हम मध्य प्रदेश में बीते 16 साल से अध्यापन का कार्य कर रहे हैं. उसके बदले में हम बस इतना चाहते हैं कि गुरु दक्षिणा में सरकार हमें भविष्य में स्थायित्व दे. वेतन बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हमारी नौकरी पक्की हो जानी चाहिए. यही मांग है हमारी."

कुर्सी खाली छोड़कर किया मंत्री जी का इंतजार

अतिथि शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था. ताकि मंत्री के सामने अपनी मांगे रख सकें. करीब 6 घंटे तक प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों ने मंत्री की प्रतीक्षा की. उनके नाम की कुर्सी भी मंच पर खाली रखी गई. अतिथि शिक्षक पुष्कर ने बताया कि "हम इंतजार कर रहे हैं कि मंत्रीजी आएंगे. इसलिए उनकी कुर्सी खाली छोड़ी है. आज हमारा एक दिन का ही धरना है. आगे की रणनीति तय करेंगे, फिर हमारा आंदोलन होगा."

सिंधिया ने कहा था मैं ढाल भी तलवार भी, वो भी भूले

अतिथि शिक्षकों के धरने में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की अपनी ही सरकार पर बरसे थे. उन्होंने कहा था कि मैं अतिथि शिक्षकों की ढाल तलवार सब कुछ हूं. अतिथि शिक्षकों का कहना है कि सिंधिया को सत्ता मिल गई, उसके बाद वो भी हमें भूल गए. हम वहीं के वहीं प्रदर्शन कर रहे हैं. संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के सी पवार कहते हैं, "सिंधिया ने जो कहा था, ढाल तलवार बनेंगे, वो तो नहीं बन पाए. हमारे नाम पर ही कांग्रेस छोड़ कर बीजेपी में गए और सत्ता मिली, लेकिन हम लोगों को सिंधिया भूल गए.

17 साल में भी नहीं हुई इन 3 मांगों की सुनवाई

अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाए. ताकि उनके भविष्य में स्थायीत्व आ सके.

17 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे अतिथि शिक्षकों को जिस तरह के बाहर कर दिया जाता है, उसे रोका जाए.

अतिथि शिक्षकों के लिए भी लागू हो लीव पॉलिसी. बाकी सरकारी कर्मचारियों की तरह ही इन शिक्षकों को भी 3 आकस्मिक और तीन अर्जित अवकाश दिए जाएं.