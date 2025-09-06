केंद्रीय कृषि मंत्री ने समझाया GST का गणित, सस्ते होंगे ट्रैक्टर, किसानों का फायदा ही फायदा

भोपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का जीएसटी कटौती और खाद की कमी पर बड़ा दावा, सस्ते हो जाएंगे ट्रैक्टर, किसानों को होगा फायदा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 6, 2025 at 5:35 PM IST|
Updated : September 6, 2025 at 5:48 PM IST
भोपाल: जीएसटी की नई दरों का कृषि क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर असर दिखाई देगा. ऐसा कहना है केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का. भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "इससे विशेष कर छोटे और मंझौले किसानों को बहुत लाभ होगा. कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरें कम होने के कारण कृषि की लागत घटेगी और किसानों का मुनाफा बढ़ेगा."
कृषि उपकरणों पर घटी जीएसटी
केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया "दूध और पनीर पर जीएसटी खत्म होने से एक तरफ आम आदमी और दूसरी तरफ डेयरी उत्पादक किसानों को फायदा होगा. कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे कृषि उपकरण और बाकी कृषि से जुड़ी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी. देश भर में बाढ़ की स्थिति और किसानों को हुए नुकसान पर उन्होंने कहा "किसान को हुए नुकसान का आकलन करके उसकी भरपाई की जाएगी."
जीएसटी घटने से किसानों को फायदा
केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिहं चौहान ने सिलसिलेवार बताया कि जीएसटी की दरें घट जाने से कृषि से जुड़े उत्पादों में किसानों को कहां कितना फायदा होगा.
|प्रोडक्ट
|पहले का रेट (रुपए)
|वर्तमान के रेट (रुपए)
|अुनमानित बचत (रुपए)
|35 एचपी ट्रैक्टर
|6,50,000
|6,09,000
|41,000
|45 एचपी ट्रैक्टर
|7,20,000
|6,75,000
|45,000
|75 एचपी ट्रैक्टर
|10,00,000
|9,37,000
|63,000
|50 एचपी ट्रैक्टर
|8,50,000
|7,97,000
|53,000
|पावर टिलर 13 एचपी
|20,357
|8,482
|11,875
|बहुफसली थ्रेशर 4 टन
|24,000
|10,000
|14,000
|धान रोपण यंत्र (4 पंक्ति – वॉक बिहाइंड)
|26,400
|11,000
|15,400
|पावर वीडर – 7.5 एचपी
|9,420
|3,925
|5,495
|सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल – 11 टाइन
|18,000
|7,500
|10,500
|सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल – 13 टाइन
|5,520
|2,300
|3,220
|14 फीट कटर बार
|3,21,428
|1,33,928
|1,87,500
|स्ट्रॉ रीपर – 5 फीट
|37,500
|15,625
|21,875
|हैप्पी सीडर – 10 टाइन
|18,214
|7,589
|10,625
|सुपर सीडर – 8 फीट
|28,928
|12,053
|16,875
|रोटावेटर – 6 फीट
|13,392
|5,580
|7,812
|स्क्वायर बेलर – 6 फीट
|1,60,714
|66,964
|93,750
|मल्चर – 8 फीट
|19,821
|8,258
|11,563
|ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर – 400 लीटर
|16,071
|6,696
|9,375
किसान के नुकसान की होगी भरपाई
भारत के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा "अगर एक किसान का भी नुकसान होगा, तो उसे स्थानीय आपदा मानकर उसके नुकसान का आकलन किया जाएगा. अब सैटेलाइट और रिमोट सैंसिग के जरिए भी नुकसान का आकलन किया जाएगा. नुकसान के आकलन को भी हम टेक्नॉलोजी बेस्ड करने की कोशिश कर रहे हैं."
फर्टिलाईजर की कमी नहीं, वितरण सुधारना है
फर्टिलाइजर को लेकर किए गए सवाल के जवाब में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा "इस मामले में कई जगहोंं पर कार्रवाई की जा रही है. मैंने फर्टिलाइजर की उपलब्धता की जानकारी ली है. पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर आ रहा है. अगर कमी है तो सहकारी समिति में वितरण की व्यवस्था को मजबूत करने की. उसको भी जल्द दुरुस्त किया जाएगा."
- सागर के बीड़ी उद्योग पर GST इफेक्ट, सिमटते कारोबार से श्रमिकों के क्या बदलेंगे दिन?
- 'प्रधानमंत्री के बयानों में गरिमा का अभाव, 18% जीएसटी से राजस्व संतुलन संभव': दिग्विजय सिंह
कांग्रेस ने बच्चों के खिलौने पर भी टैक्स लगाया
जीएसटी टैक्स को लेकर हुई राजनीति पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा "कांग्रेस के दौर में तो चॉकलेट से लेकर बच्चों के खिलौनों पर भी टैक्स लगता था. गैस का सिलेंडर चाहिए... फोन का कनेक्शन चाहिए... स्कूटर, मोटरसाइकल के लिए भी लाइन लगती थी. अगर किसी पहल का लाभ जनता को मिल रहा है, तो विपक्ष को उसका स्वागत करना चाहिए."