केंद्रीय कृषि मंत्री ने समझाया GST का गणित, सस्ते होंगे ट्रैक्टर, किसानों का फायदा ही फायदा

ETV Bharat / state

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया "दूध और पनीर पर जीएसटी खत्म होने से एक तरफ आम आदमी और दूसरी तरफ डेयरी उत्पादक किसानों को फायदा होगा. कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है. इससे कृषि उपकरण और बाकी कृषि से जुड़ी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी. देश भर में बाढ़ की स्थिति और किसानों को हुए नुकसान पर उन्होंने कहा "किसान को हुए नुकसान का आकलन करके उसकी भरपाई की जाएगी."

भोपाल: जीएसटी की नई दरों का कृषि क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर असर दिखाई देगा. ऐसा कहना है केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का. भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "इससे विशेष कर छोटे और मंझौले किसानों को बहुत लाभ होगा. कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरें कम होने के कारण कृषि की लागत घटेगी और किसानों का मुनाफा बढ़ेगा."

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (ETV Bharat)

जीएसटी घटने से किसानों को फायदा

केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिहं चौहान ने सिलसिलेवार बताया कि जीएसटी की दरें घट जाने से कृषि से जुड़े उत्पादों में किसानों को कहां कितना फायदा होगा.

प्रोडक्ट पहले का रेट (रुपए) वर्तमान के रेट (रुपए) अुनमानित बचत (रुपए) 35 एचपी ट्रैक्टर 6,50,000 6,09,000 41,000 45 एचपी ट्रैक्टर 7,20,000 6,75,000 45,000 75 एचपी ट्रैक्टर 10,00,000 9,37,000 63,000 50 एचपी ट्रैक्टर 8,50,000 7,97,000 53,000 पावर टिलर 13 एचपी 20,357 8,482 11,875 बहुफसली थ्रेशर 4 टन 24,000 10,000 14,000 धान रोपण यंत्र (4 पंक्ति – वॉक बिहाइंड) 26,400 11,000 15,400 पावर वीडर – 7.5 एचपी 9,420 3,925 5,495 सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल – 11 टाइन 18,000 7,500 10,500 सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल – 13 टाइन 5,520 2,300 3,220 14 फीट कटर बार 3,21,428 1,33,928 1,87,500 स्ट्रॉ रीपर – 5 फीट 37,500 15,625 21,875 हैप्पी सीडर – 10 टाइन 18,214 7,589 10,625 सुपर सीडर – 8 फीट 28,928 12,053 16,875 रोटावेटर – 6 फीट 13,392 5,580 7,812 स्क्वायर बेलर – 6 फीट 1,60,714 66,964 93,750 मल्चर – 8 फीट 19,821 8,258 11,563 ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर – 400 लीटर 16,071 6,696 9,375

किसान के नुकसान की होगी भरपाई

भारत के कई राज्यों में बाढ़ की स्थिति को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा "अगर एक किसान का भी नुकसान होगा, तो उसे स्थानीय आपदा मानकर उसके नुकसान का आकलन किया जाएगा. अब सैटेलाइट और रिमोट सैंसिग के जरिए भी नुकसान का आकलन किया जाएगा. नुकसान के आकलन को भी हम टेक्नॉलोजी बेस्ड करने की कोशिश कर रहे हैं."

फर्टिलाईजर की कमी नहीं, वितरण सुधारना है

फर्टिलाइजर को लेकर किए गए सवाल के जवाब में केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा "इस मामले में कई जगहोंं पर कार्रवाई की जा रही है. मैंने फर्टिलाइजर की उपलब्धता की जानकारी ली है. पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर आ रहा है. अगर कमी है तो सहकारी समिति में वितरण की व्यवस्था को मजबूत करने की. उसको भी जल्द दुरुस्त किया जाएगा."

कांग्रेस ने बच्चों के खिलौने पर भी टैक्स लगाया

जीएसटी टैक्स को लेकर हुई राजनीति पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा "कांग्रेस के दौर में तो चॉकलेट से लेकर बच्चों के खिलौनों पर भी टैक्स लगता था. गैस का सिलेंडर चाहिए... फोन का कनेक्शन चाहिए... स्कूटर, मोटरसाइकल के लिए भी लाइन लगती थी. अगर किसी पहल का लाभ जनता को मिल रहा है, तो विपक्ष को उसका स्वागत करना चाहिए."