GST दरें कम होने से सांची प्रोडक्ट सस्ते, अब घी के साथ ही पनीर-बटर नए रेट पर
जीएसटी दरें कम होने से उपभोक्ताओं को राहत. डेयरी प्रोडक्ट के रेट भी घटे. दूध को छोड़कर सभी वस्तुओं के नए रेट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 20, 2025 at 3:24 PM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल समेत प्रदेशभर में सांची के लाखों उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार ने जीएसटी के दरों में बदलाव किया है, जो 22 सितंबर से लागू होंगे. इसमें कई डेयरी प्रोडक्ट भी शामिल हैं. ऐसे में सोमवार से कई डेयरी प्रोडक्ट के दाम मे गिरावट होगी और इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा. हालांकि दूध के दाम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जीएसटी नहीं लगाई जाती.
सांची डेयरी के ये 4 प्रोडक्ट होंगे सस्ते
मध्यप्रदेश स्टेट को-आपरेटिव डेरी फेडरेशन लिमिटेड (MPCDF) भोपाल के एमडी डॉ. संजय गोवाणी ने बताया "जीएसटी की दरों में कटौती के बाद सांची के उपभोक्ताओं को घटी हुई दरों पर घी, पनीर, टेबल बटर और आइसक्रीम उपलब्ध कराया जाएगा. एमपीसीडीएफ ने इस संबंध में सभी सांची कॉर्नर और फुटकर विक्रेताओं को निर्देश जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, बुंदेलखंड क्षेत्र, जबलपुर और ग्वालियर दुग्ध संघ के प्रसार क्षेत्रों में जीएसटी संशोधन के कारण डेयरी प्रोडक्ट की दरों में कमी के निर्देश फुटकर विक्रेताओं को दिए गए हैं."
सामान्य दूध की कीमतों में नही होगा बदलाव
बता दें कि दूध पर जीएसटी नहीं लगता है, ऐसे में खुले और सामान्य पैकेट वाले दूध की दरों में कोई बदलाव नहीं होगा. जीएसटी केवल 4 से 8 महीने के लिए रखे जाने वाले दूध के ट्रेट्रा पैक पर लगता है. इसमें जीएसटी कम हुआ है. लेकिन सांची ट्रेट्रा पैक वाले दूध का विक्रय नहीं करता है. सांची केवल सामान्य पैकेट वाले दूध की सप्लाई करता है, जो अधिकतम एक से दो दिन तक इस्तेमाल के काबिल होते हैं.
निर्धारित दर से अधिक में बेचने पर होगी कार्रवाई
एमपीसीडीएफ के अधिकारियों ने बताया "सोमवार से डेयरी प्रोडक्ट के नई दरों के बारे में निर्देश जारी कर दिए गए हैं. सांची कॉर्नर और फुटकर विक्रेताओं को चेतावनी दी गई है कि निर्धारित दर से अधिक रेट पर उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए सांची के प्रतिनिधि क्षेत्रवार सांची पार्लर का औचक निरीक्षण करेंगे और उपभोक्ताओं से फीडबैक भी लेंगे."
एक किलो पनीर में 18 रुपये की बचत
बता दें कि सांची पनीर की वर्तमान कीमत 380 रुपये प्रति किलो है. इसमें अभी 5 प्रतिशत जीएसटी भी जुड़ी हुई है. लेकिन 22 सितंबर के बाद पनीर को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है. ऐसे में अब पनीर खरीदने के लिए जीएसटी नहीं चुकानी होगी. सोमवार से एक किलो सांची का पनीर 362 रुपये में मिलेगा. यानि उपभोक्ताओं के लिए पनीर 18 रुपये सस्ता मिलेगा.
घी में 40 की बचत, 5 प्रतिशत लगेगी जीएसटी
सांची घी में अभी 12 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है. इसके बाद एक किलो सांची घी की कीमत 630 रुपये हो जाती है. लेकिन अब 22 सितंबर के बाद घी में 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी. यानि अब एक किलो घी उपभोक्ताओं को 590 रुपये में मिल जाएगा. जीएसटी कम होने का सबसे अधिक फायदा घी खरीदने वालों को मिलेगा. यह 40 रुपये प्रति किलो सस्ता होगा.
- केंद्रीय कृषि मंत्री ने समझाया GST का गणित, सस्ते होंगे ट्रैक्टर, किसानों का फायदा ही फायदा
- सागर के बीड़ी उद्योग पर GST इफेक्ट, सिमटते कारोबार से श्रमिकों के क्या बदलेंगे दिन?
आइसक्रीम और टेबल बटर भी सस्ते
डॉ.संयज गोवाणी ने बताया "सांची पनीर और घी के साथ टेबल बटर और आइसक्रीम पर भी सांची के उपभोक्ताओं को जीएसटी में छूट का लाभ मिलेगा. सांची टेबल बटर में जहां जीएसटी में 7 प्रतिशत की कमी आई है. वहीं, आइसक्रीम में भी 13 प्रतिशत तक जीएसटी कम हुई है. ऐसे में टेबल बटर, पनीर और आइसक्रीम के उपभोक्ताओं के लिए भी राहत की बात है."