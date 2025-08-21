ETV Bharat / state

अर्चना तिवारी ने की थी नई जिंदगी की तगड़ी प्लानिंग, एक गलती से बिगड़ा खेल - ARCHANA TIWARI CASE

अर्चना तिवारी मामले में एसपी राहुल लोढ़ा ने किया खुलासा, बताया अर्चना की क्या थी प्लानिंग और कैसे हुई फेल.

ARCHANA TIWARI CASE
अर्चना तिवारी ने की थी नई जिंदगी की तगड़ी प्लानिंग (ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 5:19 PM IST

भोपाल: बार-बार शादी के रिश्ते से परेशान होकर भागी अर्चना तिवारी ने अपनी नई जिंदगी नई पहचान के साथ जीने की पूरी तैयारी कर ली थी. अर्चना तिवारी ने दोस्त सारांश जैन के साथ ट्रेन से अचानक गायब होने के 7 दिन पहले तय कर लिया था कि गायब होने के बाद आगे कहां जाना है. हालांकि उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसकी पूरी प्लानिंग पर भोपाल जीआरपी पानी फेर देगी. जीआरपी ने अर्चना तिवारी को काठमांडू से वापस बुलाकर भोपाल लेकर आ गई. पुलिस पूछताछ में पुलिस को पता चला कि नई जिंदगी के लिए अर्चना ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, लेकिन पुलिस को मिले एक क्लू से अर्चना की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई.

कॉलेज के दिनों से धाकड़ गर्ल रही है अर्चना

अर्चना तिवारी को पुलिस ने उसके परिजनों को सौंप दिया है. अर्चना की प्लानिंग से पुलिस भी दंग रह गई. भोपाल जीआरपी एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया कि "अर्चना तिवारी कॉलेज के दिनों से धाकड़ गर्ल रही है. जबलपुर कॉलेज में अर्चना तिवारी छात्र राजनीति में सक्रिय रही है. इस वजह से उसके छात्र नेताओं से अच्छे संपर्क रहे हैं. जबलपुर से लॉ करने के बाद ही उसने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी. इस दौरान उसने कई केस पर काम किया.

ARCHANA FOUND NEPAL BORDER
अर्चना तिवारी (ETV Bharat)

इसके बाद वह इंदौर आ गई. इंदौर में उसने एक निजी संस्थान में दाखिला लिया था और हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही थी. अर्चना इंदौर के अलावा खंडवा, हरदा सहित कई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करती थी. वकालत से उसे अच्छी कमाई हो रही थी.

एक क्लू से हुआ खुलासा

जीआरपी एसपी ने बताया कि अर्चना के गायब होने के बाद पुलिस ने जब युवती की कॉल डिटेल खंगाली तो एक कॉल उसे सारांश का मिला था. हालांकि यह कॉल बहुत पहले का था, उसके बाद से दोनों व्हॉट्सअप पर कॉल कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने सारांश की कॉल डिटेल खंगाली तो तेजंदर से लगातार कॉलिंग सामने आई. तेजंदर की लोकेशन ट्रेन में मिलने के बाद पूरे मामले की परते खुलती चली गई. हालांकि पुलिस जांच एक बार फिर धीमी पड़ गई, जब पता चला कि घटना दिनांक को दिल्ली पुलिस तेजंदर को चोरी के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है. बाद में पुलिस ने तेजंदर से दिल्ली तिहाड़ जेल से रिमांड में लेकर पूछताछ की तो मामला खुल गया."

नई पहचान के साथ जीने की प्लानिंग की थी

जीआरपी एसपी राहुल लोढ़ा ने बताया कि "अर्चना पुलिस के काम करने के तरीकों, जीआरपी में आने वाले मामलों को अच्छे से समझती थी. इसलिए उसे लगता था कि ट्रेन से मिसिंग के मामले में पुलिस जांच बहुत आगे नहीं बढ़ेगी. नर्मदा नदी पर बने मिड घाट पर मोबाइल की लोकेशन बंद होने के बाद पुलिस यह सोचकर जांच बंद कर देगी कि युवती नदी में गिर सकती है या सुसाइड कर सकती है. केस कुछ दिनों बाद ही बंद हो जाएगा.

Bhopal GRP SP Rahul Lodha
जीआरपी एसपी राहुल लोढ़ा ने दी जानकारी (ETV Bharat)

इसलिए कपड़े बदलकर इटारसी में उतरने के बाद वह दोस्त सारांश के साथ शुजालपुर चली गई, लेकिन जब मामला गर्माने लगा तो फिर सारांश और अर्चना हैदराबाद चले गए. हैदराबाद में 2 दिन रहने के बाद दोस्त सारांश ने उसे काठमांडू भेज दिया. अर्चना ने सोचा था कि जब उसे मृत मानकर मामला शांत हो जाएगा, तो वह नए नाम और पहचान के साथ अपनी जिंदगी बिताएगी."

पटवारी से तय हुई थी शादी

अर्चना वकालत से अच्छा पैसा कमा रही थी. इसके अलावा वह सिविल जज की तैयारी में भी जोर-शोर से भी जुटी हुई थी. उसे लग रहा था कि वह सिविल जज की तैयारी में सिलेक्ट हो जाएगी. हालांकि इस बीच घर वालों ने उसकी पटवारी से शादी तय कर दी. घर वालों ने बता दिया था कि इस बार शादी कैंसिल नहीं होगी, लेकिन अर्चना इसके लिए बिलकुल भी तैयार नहीं थी.

TAGGED:

ARCHANA FOUND NEPAL BORDERBHOPAL ARCHANA TIWARIKATNI GIRL MISSING CASEARCHANA TIWARI PLANNINGARCHANA TIWARI CASE

ETV Bharat Logo

