ETV Bharat / state

अपनों ने छोड़ा, मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी ने थामा, 4500 अस्थियां ले जा चुके प्रयागराज

मध्य प्रदेश के एक सरकारी कर्मचारी, जो लावारिश अस्थियों के तारणहार हैं, सालों से अस्थियां इलाहाबाद ले जाकर करते हैं विसर्जन और पिंडदान.

RAJKUMAR ASTHI VISARJAN
लावारिश अस्थियों का विसर्जन करते राजकुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2025 at 8:24 PM IST

Updated : September 10, 2025 at 8:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट: ब्रिजेंद्र पटेरिया

भोपाल: जिंदगी का आखिरी पड़ाव श्मशान पहुंचकर खत्म हो जाता है. जिंदगी का सफर भले जी खत्म हो जाता है, लेकिन कई अस्थियों का सफर अपने अंतिम गंत्व्य तक नहीं पहुंच पाता. विश्राम घाट में ऐसी कई अस्थियों को विसर्जन के लिए या तो कोई अपना नहीं आता या फिर आर्थिक मजबूरी के चलते कई हाथ ऐसा करने से ठिठक जाते हैं. ऐसी ही अस्थियों को त्रिवेणी में विसर्जन करने का काम एक सरकारी कर्मचारी पिछले 13 सालों से कर रहे हैं. इस सालों के दौरान वे अब तक साढ़े 4 हजार से ज्यादा अस्थियों को विसर्जन कर चुके हैं.

राजकुमार पांसी से ईटीवी भारत ने की बात (ETV Bharat)

अस्थियां करती हैं इंतजार, नहीं आते अपने

भोपाल के भदभदा विश्राम घाट के अस्थि लॉकर में करीबन 45 अस्थियां ऐसी हैं, जिन्हें पिछले कई दिनों से लेने कोई नहीं आया. विश्राम घाट के पदाधिकारी ममतेश शर्मा कहते हैं कि "यहां हर दिन 20 से 25 अंतिम संस्कार होते हैं. इनमें से कई वह होते हैं, जो दूर-दराज से इलाज के लिए भोपाल आते हैं, लेकिन इलाज के दौरान यही दम तोड़ देते हैं.

RAJKUMAR ASTHI VISARJAN Prayagraj
लावारिश अस्थियों का विसर्जन करते राजकुमार (ETV Bharat)

ऐसे में कई गरीब पीड़ित परिवार यहां अंतिम संस्कार तो करता है, लेकिन बाद में अस्थियां लेने ही कोई नहीं आते. ऐसी ही लावारिश अस्थियों को सम्मान पूर्वक विसर्जन की जिम्मेदारी राजकुमार पांसी पिछले करीबन 13 सालों से उठाते आ रहे हैं."

साढ़े 4 हजार लावारिस अस्थियों का किया विसर्जन

राजकुमार पांसी हरदा जिले के नगर पालिका में पदस्थ हैं. लावारिश अस्थ्यिों के विसर्जन का सिलसिला साल 2011 से शुरू हुआ था. उस समय भदभदा विश्राम घाट के अध्यक्ष एके सौदान थे. एक अंतिम संस्कार में जब यहां आया, तो चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि कई अस्थ्यिं तो ऐसी हैं, जिन्हें अपना अंतिम सफर ही अब तक नसीब नहीं हुआ. ऐसी अस्थियों को संभालकर रखने की जगह भी कम है, आखिर इन्हें यूं ही फेंफा भी नहीं जा सका.

BHOPAL ASHTI IMMERSION STORY
अस्थियों के तारणहार राजकुमार पांसी (ETV Bharat)

इसके बाद मैंने इन अस्थियों के विसर्जन का निर्णय लिया. सोचा यह भी तो एक तरह का पुण्य कार्य है. हालांकि जब मैंने इसके बारे में पत्नी को बताया तो पहले तो उन्होंने इसको लेकर मना किया, लेकिन बाद में उन्होंने भी माना कि यह एक तरह का अच्छा ही काम है. इसके बाद यह सिलसिला ही शुरू हो गया. अब तक वे साढे़ 4 हजार से ज्यादा अस्थियां इलाहाबाद त्रिवेणी घाट पर जाकर विसर्जित कर चुके हैं.

पैसों की तंगी भी बनती है रोड़ा

राजकुमार पांसी कहते हैं कि "लावारिस अस्थियां छोड़ने में बड़ी संख्या उन लोगों की है, जिनके अपने इलाज के दौरान भोपाल में दम तोड़ देते हैं. जैसे-तैसे वे यहां अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, लेकिन बाद में लौटकर ही नहीं आते." ममतेश शर्मा कहते हैं कि "ऐसी कई अस्थियों को समेट कर रख दिया जाता है. इन्हें यूं फेंका भी तो नहीं जा सकता. इसके पीछे का एक कारण आर्थिक तंगी भी है. पांसी कहते हैं कि सरकार से अंतिम संस्कार के लिए तो मदद मिल जाती है, लेकिन अस्थि विसर्जन के लिए इलाहाबाद तक जाने में भी खर्च तो होता ही है. मेरी कोशिश यही है कि ऐसी अस्थ्यिां को भी सम्मान मिलना ही चाहिए.

Last Updated : September 10, 2025 at 8:53 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BHOPAL MAN ASHES IMMERSIONBHOPAL GOVT EMPLOYEE RAJKUMAR PANSIRAJKUMAR ASTHI VISARJAN PRAYAGRAJBHOPAL ASHTI IMMERSION STORYRAJKUMAR ASTHI VISARJAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गैंगस्टर की मौत पर भड़काऊ रील बना फंसे एजाज खान, एक्टर के खिलाफ इंदौर में FIR

मैहर में किसानों का टूटा सब्र, बोवनी के समय खाद संकट से फैला आक्रोश, SDM कार्यालय में हंगामा

छत्रसाल यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों पर गिरेगी गाज!, जांच में मिली गड़बड़ियां, कुलगुरु पर गंभीर आरोप

पुलिस को देख लाश हुई जिंदा!, आधे घंटे से वीरपुर बांध में तैर रही थी बॉडी, शव देख लोगों की उड़ी हवाइयां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.