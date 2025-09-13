ETV Bharat / state

भारत में 18 करोड़ लोगों को ग्लूकोमा का खतरा, बीपी और शुगर वालों को हाई रिस्क

इस गंभीर बीमारी को लेकर भोपाल में ग्लूकोमा सोसायटी ऑफ इंडिया की 34वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ग्लूको ताल का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें देश-विदेश के 600 से अधिक आंखो के विशेषज्ञ 2 दिन से मंथन कर रहे हैं.

भोपाल: भारत में ग्लूकोमा गंभीर और तेजी से बढ़ रही बीमारी है, जिसे नजरअंदाज करना घातक हो सकता है. इस बीमारी से हर साल बड़ी संख्या में लोग अंधेपन का शिकार हो रहे हैं. जागरुकता की कमी से लोगों को इस बीमारी के बारे में तब पता चल पाता है, जब उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह जा चुकी होती है और इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती.

कार्यक्रम की आर्गनाइजर सेक्रेटरी डॉक्टर विनीता रमनानी ने बताया कि "इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ग्लूकोमा की बीमारी की पहचान करना, जागरुकता फैलाना, रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने के साथ ग्लूकोमा को फैलने से रोकना है. ग्लूकोमा से बीमार व्यक्ति अंधत्व का शिकार हो जाता है. उसकी आंखों पर दबाव बढ़ता है और देखने वाली नस कमजोर होती है. इसके बाद मरीज को धीरे-धीरे दिखना बंद हो जाता है. एक बार रोशनी चली गई तो फिर वह इलाज से भी वापस नहीं लौटती है."

'भारत में 18 करोड़ लोगों को ग्लूकोमा का खतरा'

डॉक्टर विनीता रमनानी ने बताया कि "देश में करीब 18 करोड़ लोग ग्लूकोमा की चपेट में हैं. पूरी कम्युनिटी में लगभग 4 प्रतिशत जनसंख्या को ग्लूकोमा का खतरा है. सबसे अधिक ग्लूकोमा का रिस्क ब्लड प्रेशर और शुगर से पीड़ित मरीज के अलावा 40 साल से अधिक उम्र वालों को है. 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को भले ही कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है, इसके बाद भी यदि ग्लूकोमा से बचना है तो डॉक्टर से साल में एक बार आई टेस्ट जरूर कराना चाहिए."

'भारत में रुटीन आई टेस्ट कराने का सिस्टम नहीं'

डॉक्टर विनीता रमनानी ने बताया कि "भारत में रुटीन आई टेस्ट करवाने का सिस्टम नहीं है जबकि यह सिस्टम होना चाहिए. जिससे कि हम आंखों के डॉक्टर के पास जाएं और अपनी आंखों का प्रेशर और देखने वाली नस टेस्ट कराएं. 40 साल की उम्र में हमको पढ़ने का चश्मा लगता है तो हम किसी ऑप्टिकल स्टोर पर जाते हैं और पढ़ने का चश्मा ले लेते हैं और उसको लगाते रहते हैं. हमको पढ़ने-देखने में कोई तकलीफ नहीं होती है, तो हमें यह लगता है कि कोई बीमारी नहीं है. लेकिन धीरे-धीरे कई बार यह बीमारी बिना दर्द, बिना परेशानी के पनपती रहती है."

'सेकंड जनरेशन में भी हो सकता है ग्लूकोमा'

डॉक्टर विनीता रमनानी ने बताया कि "जिन मरीजों को ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी है या जिसे माइनस चश्मा का नंबर होता है, उनको ग्लूकोमा का खतरा ज्यादा होता है. यह आनुवांशिक भी होता है. आंखों की बनावट की वजह से आपको ग्लूकोमा का रिस्क है. यदि आपके पैरेंट्स या किसी भी रिश्तेदार को ग्लूकोमा है तो आपको भी सेकंड जनरेशन में ग्लूकोमा हो सकता है. जो लोग स्टेरॉयड का सेवन करते हैं. चाहे वो क्रीम, इनहेलर या इंजेक्शन के रूप में ही लें रहें हो, ऐसे लोगों को भी ग्लूकोमा का खतरा अधिक होता है.

'किफायती और सस्ता है ग्लूकोमा का इलाज'

डॉक्टर विनीता रमनानी ने बताया कि "ग्लूकोमा का इलाज महंगा बिल्कुल नहीं है. इसके बारे में लोगों में जागरूकता और समय पर जांच नहीं है. इसकी वजह से ही लोग अंधत्व का शिकार होते हैं. नहीं तो एक छोटे से लेजर के द्वारा या छोटे से आई ड्रॉप के द्वारा जो शायद एक बीपी की गोली से भी सस्ती होती है. उनके नियमित सेवन से हम अंधत्व को रोक सकते हैं.

कुछ केसेस में लेजर और मेडिसिन काम नहीं करती, तब हम उनको ऑपरेशन की सलाह देते हैं और ऑपरेशन भी बहुत महंगे नहीं होते हैं. अब डॉक्टर बहुत ही छोटे चीरे से मरीज के आंखो के प्रेशर को कंट्रोल करने में कामयाब हो गए हैं."