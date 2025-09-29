ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में हार्ट अटैक से 40% मौत, GMC को नहीं मिलेंगे 7 करोड़, पढ़िए क्या है वजह

मध्य प्रदेश में हार्ट अटैक बना दुश्मन, 40 प्रतिशत मौत, भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज को नहीं मिलेंगे 7 करोड़ रुपए.

BHOPAL GMC NOT RECEIVE 7 CRORE
भोपाल GMC को नहीं मिलेंगे 7 करोड़ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 2:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: केंद्र सरकार की मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ काउज ऑफ डेथ यानि एमसीसीडी 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में होने वाली कुल मृत्यु में से 40 प्रतिशत लोगों की मौत हार्ट या इससे संबंधित बीमारियों की वजह से होती है. इसके बावजूद मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य अमला हार्ट से संबंधित बीमारियों के मामले में लापरवाही बरत रहा है. ताजा मामला भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है. जहां प्रबंधन की लापरवाही की वजह से केंद्र से मिलने वाली 7 करोड़ रुपए की राशि जीएमसी को नहीं मिल सकी.

जीएमसी ने ऐसे गंवाया 7 करोड़ रुपए का अनुदान

केंद्र सरकार ने जीएमसी में स्वीकृत डीएम कार्डियक एवं एनेस्थीसिया कोर्स शुरू करने के निर्देश दिए थे. इन दोनों कोर्स के शुरू होने पर केंद्र सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपए का अनुदान मिलना था, लेकिन गांधी मेडिकल कॉलेज दोनों ही कोर्स शुरू नहीं कर पाया. इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन को पत्र भी लिखा है. जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश शासन को भारत सरकार से लगभग 7 करोड़ का अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया.

दो विभागों में सुपरस्पेशलिटी कोर्स शुरू

अधिकारियों ने बताया कि कार्डियक साइंस सेंटर के अंतर्गत कार्डियोलॉजी विभाग और कार्डियो फोरेंसिक विभाग में सुपर स्पेशलिटी कोर्स शुरू हो गए हैं, लेकिन गांधी मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों द्वारा जान बूझकर डीएम कार्डियक एनेस्थीसिया का प्रपोजल शासन एवं एमएनसी को नहीं भेजा गया है. जबकि कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग में दो-दो डीएम शिक्षक पहले से ही उपलब्ध हैं.

साल 2022 में अलग किए गए दोनों संकाय

बता दें कि कार्यकारिणी की 71वीं बैठक के निर्णय एवं डीन कार्यालय के 11 अक्टूबर 2022 में जारी पत्र के अनुसार एनेस्थीसिया और कार्डियक एनेस्थीसिया पृथक-पृथक विभाग हैं. इसीलिए जीएमसी में कार्डियक एनेस्थीसिया विभाग को वास्तविक रूप से पृथक कर सुपर स्पेशलिटी डीएम कोर्स शुरू करना था. जिससे मध्य प्रदेश में कार्डियक एनेस्थीसिया उपलब्ध हो सके व प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके, लेकिन इसमें भी प्रबंधन पिछड़ गया.

कुल मौत में 40 प्रतिशत ह्रदय रोग से

एमसीसीडी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार कुल होने वाली मृत्यु में ह्रदय से संबंधित बीमारियों का हिस्सा 40 प्रतिशत है. यह एक ऐसी बीमारी है, जो बजुर्ग और युवाओं के बाद बच्चों को भी अपनी चपेट ले रखा है. एमसीसीडी रिपोर्ट के अनुसार 14 साल से छोटे जितने बच्चों की मृत्यु होती है, उसमें 17 प्रतिशत बच्चों की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण होती है. प्रदेश में जिस प्रकार किसी भी उम्र में हार्ट संबंधी अनेक गंभीर बीमारियां बढ़ रही है, उसको देखते हुए यह कोर्स तुरंत प्रारंभ होना जरूरी है.

अभी संयुक्त रूप से हो रहा अध्यापन

वर्तमान में गांधी मेडिकल कॉलेज में संचालित एमडी कोर्स में ही कार्डियक एवं एनेस्थीसिया को जॉइंट रूप से पढ़ाया रहा है. अब जब डीएम कोर्स में सुपर स्पेशालिटी कोर्स शुरू होंगे तो अलग-अलग तरीके से बच्चों को अध्यापन कराया जाएगा. जब यह कोर्स चिकित्सा छात्र पढ़ेंगे तो जटिल से जटिल हार्ट रोग का वह नई-नई तकनीकों के साथ उपचार कर सकेंगे.

इस मामले में गांधी मेडिकल कॉलेज की डीन डॉ. अरुणा कुमार ने बताया कि "स्वास्थ्य विभाग का पत्र पहुंचने के बाद गांधी मेडिकल कॉलेज ने विभाग एवं एमएनसी से मार्गदर्शन के लिए पत्र लिखा है. जीएमसी में डीएम कार्डियक और एनेस्थिसिया कोर्स शुरू करने के संबंध में प्रक्रिया चल रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BHOPAL GANDHI MEDICAL COLLEGEMP 40 PERCENT DEATH HEART ATTACKSMP ATTACK DEATH MCCD 2022 REPORTBHOPAL GMC COURSES NOT STARTEDBHOPAL GMC NOT RECEIVE 7 CRORE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

छतरपुर में दिखा आस्था का समागम, चुनरी यात्रा में झूमती नजर आईं बीजेपी विधायक

उज्जैन की अनोखी 32 पुतलियां; सवाल जवाब से मिलती थी मौत, कलेक्टर चढ़ाते हैं शराब

देवी भूखी को रोज लगता था नरबलि का भोग! आज भी जारी है परंपरा, माता को चढ़ती है मदिरा

लता जी मेरे लिए मां के समान थीं, मोहन यादव से अवॉर्ड पाकर भावुक हुए सोनू निगम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.