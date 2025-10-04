भोपाल के 9 एंट्री पॉइंट पर बनेंगे भव्य प्रवेश द्वार, नर्मदापुरम रोड पर बनेगा पहला भोज-नर्मदा गेट
भोपाल के पहले एंट्री गेट की डिजाइन और जगह फाइनल. एक गेट पर खर्च होंगे 5 करोड़ रुपए. नर्मदापुरम रोड पर बनेगा पहला प्रवेश द्वार.
Published : October 4, 2025 at 3:53 PM IST|
Updated : October 4, 2025 at 4:07 PM IST
भोपाल: राजधानी के सभी एंट्री गेट पर भव्य प्रवेश द्वार बनाने की घोषणा पहले ही हो चुकी है. मई 2025 में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इसका भूमिपूजन भी कर चुके हैं. अब भोपाल के एंट्री गेट पर लगने वाले प्रवेश द्वार का डिजाइन और जगह फाइनल हो गई है. एमपीआरडीसी की स्वीकृती मिलते ही नगर निगम नर्मदापुरम रोड पर पहला प्रवेश द्वार बनाने का काम शुरू करेगा.
समरधा जोड़ में बनेगा पहला प्रवेश द्वार
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ी महान विभूतियों के नाम पर भोपाल में प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे. ये गेट महापुरुषों और भगवान के नाम पर होंगे. श्रीराम, राजा भोज, राजा विक्रमादित्य और सम्राट अशोक के नाम पर प्रवेश द्वार का नाम रखा जाएगा. भोपाल का पहला गेट नर्मदापुरम रोड पर स्थित समरधा जोड़ पर बनाया जाएगा. इसका नाम भोज-नर्मदा प्रवेश द्वार होगा. इसकी डिजाइन फाइनल हो गई है. सब कुछ ठीक रहा तो अगले सप्ताह से काम शुरू हो जाएगा.
नगर निगम बनाएगा सभी प्रवेश द्वार
नगर निगम के कार्यपालन यंत्री प्रमोद मालवीय ने बताया कि "नर्मदापुरम रोड पर बनने वाले पहला प्रवेश द्वार रेड स्टोन से बनाया जाएगा. जो प्रवेश द्वार की सुंदरता बढ़ाएगा. इसका भूमिपूजन मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मई में कर चुके हैं. प्रवेश द्वार बनाने का काम जून में ही शुरू होना था, लेकिन बरसात के कारण काम शुरू नहीं हो सका. बता दें कि भोपाल के सभी एंट्री गेट में प्रवेश द्वार बनाने की घोषणा साल 2024 में नगर निगम भोपाल के बजट में की गई थी."
एक गेट पर खर्च होंगे 5 करोड़ रुपए
निगम के अधिकारियों ने बताया कि नर्मदापुरम रोड एमपीआरडीसी ने बनाई है. ऐसे में नगर निगम को प्रवेश द्वार बनाने से पहले एमपीआरडीसी की एनओसी लेनी पड़ेगी. अधिकारियों ने शुक्रवार को मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है. संभावना है कि 2 से 3 दिन में विभाग एनओसी दे देगा. इसके बाद नर्मदापुरम रोड पर प्रवेश द्वार बनाने का काम तेजी से शुरू होगा. एक गेट को बनाने में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी.
6 महीने में बनकर तैयार होगा पहला प्रवेश द्वार
कार्यपालन यंत्री प्रमोद मालवीय ने बताया कि "समरधा जोड़ पर प्रस्तावित भोपाल का पहला प्रवेश द्वार लगभग 5 करोड़ की लागत से बनेगा. निर्माण एजेंसी को इसे बनाने के लिए 6 महीने की समयसीमा निर्धारित की गई है. प्लानिंग के मुताबिक लगभग 6 मीटर एरिया छोड़कर इसे बनाया जाएगा. इसमें रेड स्टोन लगेगा और पूरे गेट का ब्यूटिफिकेशन भी होगा. इसके बाद इंदौर रोड पर एक गेट प्रस्तावित है. वर्तमान में भोपाल में 9 एंट्री पॉइंट है लेकिन अभी 2 गेट के लिए जगह फाइनल हो चुकी है."