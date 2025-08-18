भोपाल: अब आम आदमी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में जानवर भी ब्लड डोनेट कर सकेंगे. इसके लिए केंद्र सरकार ने एक नई पॉलिसी जारी की है. पॉलिसी के अनुसार, इस ब्लड बैंक में अधिकांश छोटे जानवरों को बल्ड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन की सुविधा मिलेगी. जिसके बाद इसमें गाय-भैंस जैसे बड़े जानवरों को भी जोड़ा जाएगा. हालांकि केंद्र सरकार ने ब्लड डोनेशन के लिए क्राइटेरिया भी निर्धारित की है.

जानवरों के लिए ब्लड बैंक की स्थापना

केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, अगर किसी कुत्ते की उम्र 1 से 8 साल है और उसका वजन न्यूनतम 25 किलोग्राम है. तो ऐसे पालतू या स्ट्रीट डाग ब्लड डोनेट कर सकेंगे. इस साथ ही बिल्ली की उम्र 1 से 5 साल और उसका न्यूनतम वजन 4 किलोग्राम निर्धारित किया गया. इसी तरह अन्य पशु भी यदि स्वस्थ हैं और गाइडलाइन का पालन करते हैं तो उनका ब्लड डोनेट किया जा सकेगा.

दुधारू पशु नहीं कर सकेंगे ब्लड डोनेट

ब्लड डोनेट उसी जानवर का किया जा सकता है, जो दुधारू न हों. यानि कि गाय और बकरी सहित दुधारू पशुओं का ब्लड नहीं लिया जाएगा. वहीं ब्लड डोनेशन के अंतराल की बात करें, तो एक स्वस्थ कुत्ता हर 4 से 6 सप्ताह में ब्लड डोनेट कर सकेगा और बिल्लियां 8 से 12 सप्ताह में एक बार ब्लड डोनेट कर सकेंगी. ब्ल्ड डोनेशन से पहले कुत्ते का मेडिकल सर्टिफिकेट और वैक्सीनेशन कार्ड भी देना पड़ेगा.

अक्टूबर में शुरू होने की संभावना

पुरानी जेल के पास राज्य पशु चिकित्सालय में प्रदेश का पहला एनीमल ब्लड बैंक एवं ट्रांसफ्यूजन सेंटर खेलने जा रहा है. इसके लिए सभी जरूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड बैंक के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी हैं. पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संभवत: अक्टूबर महीने से भोपाल में प्रदेश का पहला एनीमल ब्लड बैंक की शुरुआत हो सकती है.

ब्लड डोनेशन के लिए वेटनरी डॉक्टरों को प्रशिक्षण

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष डॉ. उमेश शर्मा ने बताया कि "केंद्र सरकार ने पशुओं के ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन के लिए एक एडवाइजरी जारी की है." ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड बैंक फार एनीमल्स इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत देशभर में इसकी शुरुआत होगी. ब्लड बैंक बनाने के लिए पालतू पशु पालकों को जागरूक किया जाएगा. फिलहाल अभी केवल छोटे पशुओं के बीच ब्लड डोनेशन की अनुमति दी गई है. शर्मा ने बताया कि "भोपाल में ब्लड बैंक स्थापित करने के लिए गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना में प्रदेश के वेटनरी डॉक्टरों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है."

पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि "इमरजेंसी केस आने पर कई जानवरों को ब्लड की जरूरत होती है. ब्लड नहीं मिलने से कई जानवरों की जान भी चली जाती है. इसीलिए अब वेटनरी ब्लड बैंक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है. इसमें ब्लड डोनेट करने वाले जानवर की पहले डिजिटल डोनर रजिस्ट्री होगी. इसमें रियल टाइम ब्लड इन्वेंटरी सिस्टम, 24 इन टू 7 हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप के जरिए डोनरों की मैचिंग की जाती है."