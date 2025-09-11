ETV Bharat / state

भोपाल की महिला पुरोहित, जो धार्मिक अनुष्ठान के साथ कराती हैं तर्पण...

महिला पुरोहित सुषमा कहती हैं "आज भी समाज में महिला पुरोहितों की संख्या बेहद गिनी चुनी है. मैंने जब साल 2005 में महिला पुरोहित के रूप में काम शुरू किया तो भोपाल में ऐसा करने वाली मैं शायद पहली महिला थी. 20 साल बाद भी भोपाल में महिला पुरोहितों की कुल संख्या करीब 25 ही है, जो हमारे साथ जुड़कर न सिर्फ मुंडन, नामकरण, अन्नप्राशन करा रही हैं, बल्कि यज्ञ कार्यक्रम भी करा रही हैं."

भोपाल: कुछ साल पहले जब अभिनेत्री दिया मिर्जा का विवाह हुआ तो उनकी शादी की रस्में करवाती महिला पुरोहित डॉ. नंदिनी भौमिक खूब चर्चा में आई थीं. लेकिन अब शादी विवाह से आगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला पुरोहित तर्पण भी करा रही हैं. ऐसी ही एक महिला पुरोहित हैं सुषमा बालदेया, जो श्राद्ध पक्ष में इस साल दो दर्जन से ज्यादा लोगों को तर्पण का काम करा रही हैं. जब वे तर्पण की प्रक्रिया कराती हैं, तो लोग उन्हें आश्चर्य से देखते हैं. सुषमा के अलावा उनकी 4 अन्य साथी महिला पुरोहित भी पिछले 2 सालों से अन्य धार्मिक कर्मकांड के अलावा अब तर्पण भी करा रही हैं.

वह आगे कहती हैं "धीरे-धीरे ही सही लेकिन यह संख्या लगातार बढ़ रही है. अब हमारा काम छोटे-मोटे अनुष्ठान से आगे बढ़ गया है और लोग भी इसे पसंद कर रहे हैं. पिछले दिनों शहर के अयोध्या नगर क्षेत्र में हम सभी महिला पुरोहितों ने पंच कुंडी यज्ञ कराया. शुरुआत में लोग भी आशंकित थे कि यज्ञ कैसा होगा, लेकिन बाद में इस तरह के कई यज्ञ हुए और इसके लिए हम पुरोहित बहनों को ही बुलाया गया. अब हम विवाह कार्यक्रम भी करा रहे हैं."

2 साल पहले शुरू किया तर्पण

सुषमा बताती हैं कि दूसरे धार्मिक अनुष्ठान से प्रोत्साहन मिला तो दो साल पहले तर्पण कराना भी शुरू कर दिया. यदि महिलाएं हर काम कर सकती हैं, तो इस काम में भी क्यों पीछे रहते." सुषमा की साथी महिला पुरोहित सुनीता श्रीवास्तव भी तर्पण कराती हैं. वे श्राद्ध पक्ष में हर सुबह 7 बजे बरखेड़ा पठानी स्थित गायत्री मंदिर पहुंच जाती हैं. वहां उनके इंतजार में लोग पहले से ही मौजूद होते हैं. इसके बाद वे तर्पण शुरू कराती हैं. संस्कृत के श्लोक पढ़ती जाती हैं और बीच-बीच में जरूरी निर्देश भी देती जाती हैं

सुनीता कहती हैं " बाकी अनुष्ठान तो मैं पिछले 5 सालों से करा रही थी, लेकिन तर्पण 2 साल पहले ही शुरू कराया. शुरूआत में तर्पण को लेकर हिचक होती थी, लेकिन अब नहीं. आमतौर पर पुरोहित के पेशे में पुरुषों का एकाधिकार माना जाता रहा, लेकिन मेरे द्वारा दूसरे अनुष्ठान और अब तर्पण कराने पर कभी कोई आपत्ति भी नहीं हुआ, बल्कि लोगों से तारीफ ही मिली है."

अब खत्म हो रही भ्रांतियां

गायत्री परिवार के उपजोन समन्वयक रघुनाथ प्रसाद हजारी महिलाओं द्वारा पर्तण कराए जाने पर कहते हैं "वैदिक काल में मनु ने जो पहला यज्ञ किया था उसमें उन्होंने बेटी इला को ही आचार्य बनाया था. सप्त ऋषियों ने अपनी पत्नियों को आगे रखा है. बीच का जो दौर था उनमें महिलाओं को पीछा छोड़ा गया, इसलिए भ्रांतियां पनप गईं." गायत्री परिवार के संस्थापक श्रीराम शर्मा आचार्य गुरूदेव ने महिलाओं को आगे आने के लिए कहा. अब महिलाएं हर क्षेत्र की तरह शिक्षा, विद्या और कर्मकांड में भी आगे आ रही हैं. कर्मकांड में महिलाओं की संख्या कम जरूर है, लेकिन यह धीरे-धीरे बढ़ रही है.