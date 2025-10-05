महिलाओं-बच्चियों की हिम्मत की आवाज बनेगा कॉल सेंटर, शिकायत करते ही तुरंत मिलेगी मदद
पीड़ित महिलाओं के लिए एडूजी लाइफ संस्था ने शुरु किया कॉल सेंटर. नंबर पर कॉल करने पर तुरंत मिलेगी मदद, गोपनीय रहेगा नाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 7:27 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में एडूजी लाइफ संस्था द्वारा एक कॉलसेंटर का शुभारंभ किया गया. जिसमें पीड़ित और परेशान महिलाएं परामर्श ले सकेंगी. इस कॉलसेंटर की शुरुआत करने वाली पूर्व बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या आरएच लता ने बताया कि, ''यह प्लेटफार्म महिलाओं की समस्याओं को दूर करने के लिए शुरु किया गया है. हमारा उद्देश्य स्वस्थ समाज और परिवार बनाना है.''
सकारात्मक सोच से ऐसे हुई शुरुआत
संस्थापक आरएच लता ने बताया कि, ''एडूजी लाइफ पिछले 4 से 5 सालों से बालिकाओं के लिए जीवन प्रबंधन की पाठशाला चला रही है. हम इन बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं और पाठ्यक्रम सिखा रहे हैं, वो कई अन्य राज्यों में चल रहा है. लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि इन बालिकाओं को जब कोई समस्या हो तो एक ऐसा प्लेटफार्म भी होना चाहिए, जहां वो व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात खुलकर शेयर कर सकें.'' आरएच लता ने बताया कि, ''इस काम के लिए हमारे पास एक्सपर्ट टीम है, उनके माध्यम से हम परेशान महिलाओं को फायदा पहुंचाएंगे.''
बालिकाएं इसलिए किसी से नहीं कह पाती बात
आरएच लता ने बताया कि, ''देखते ही देखते ये हो रहा है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार उसके लिए बहुत सतर्क है. लेकिन इसके बावजूद भी अपराध की गति कम नहीं हो रही है, अपराध की गति बढ़ती चली जा रही है. कारण इसके पीछे ये है कि जो ऐसा काम कर रहे हैं, वो संगठित होकर सुनियोजित तरीके से महिलाओं के प्रति अपराधों को अंजाम देते हैं. इसका सबसे पहला शिकार बालिकाएं हो जाती हैं, क्यों कि वो शारीरिक और मानसिक रुप से बहुत संवेदनशील होती है और संकोच वश किसी से अपनी बात भी नहीं कह पाती हैं.''
- अशोकनगर में कॉल सेंटर का शुभारंभ, सालों से उलझे मामलों को सिंधिया ने मिनटों में सुलझाया
- नवरात्रि में मजनुओं की आने वाली है शामत, रतलाम में बनाया गया एंटी रोमियो स्क्वाड
- महिला सुरक्षा का संदेश देने निकली आशा, अकेले साइकिल चलाकर पहुंची पचमढ़ी
बच्चों को किया जा रहा टारगेट
आरएच लता ने बताया कि, ''यदि बालिकाओं को स्वस्थ रखना है तो एक ऐसा प्लेटफार्म होना चाहिए, जहां पर वो अपनी बात खुलकर कहें और हम पूरी गोपनीयता के साथ उनकी मदद करें. अब जो अपराध हो रहे हैं, वो अलग तरह के हो रहे हैं. उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चों को टारगेट किया जा रहा है. ज्यादा से ज्यादा बच्चे गायब किए जा रहे हैं. इनको ज्यादा से ज्यादा शारीरिक हानि पहुंचाई जा रही है, इसका असर हमारे समाज और परिवारों पर हो रहा है.''
मदद के लिए इस नंबर पर करें काल
आरएच लता ने बताया कि, ''आजकल सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं. चाहे स्कूल हो या घर, रास्ते में भी छेड़छाड़ की घटनाएं आम हो गई हैं. परिवार और पढ़ाई के दबाव में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं. कई बार बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं और घर में अपनी बात कह नहीं पाते. उनको लगता है कि खुद को साबित करने के लिए अपनी जान दे दें.'' आरएच लता ने बताया कि महिलाओं के लिए शुरु की जा रही हेल्पलाइन का नंबर 9497515466 है. इसमें न केवल पीड़ित महिलाएं बल्कि यदि अन्य कोई व्यक्ति भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा है, तो वह कॉलसेंटर पर कॉल कर सकता है. जिससे पीड़िता को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके.''