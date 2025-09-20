ETV Bharat / state

भोपाल में 50 लाख की MD ड्रग्स के साथ 3 गिरफ्तार, दामाद पहुंचा जेल तो ससुर करने लगा सप्लाई

एसीपी मोनिका शुक्ला ने बताया कि "क्राइम ब्रांच भोपाल को सूचना मिली थी कि शाहजहांनाबाद स्थित ईदगाह हिल्स में कुछ लोग एमडी ड्रग्स का सौदा करने के लिए आ रहे हैं. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसको बताए अनुसार 2 व्यक्ति काले रंग की मोटर साइकिल के साथ एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के पास खड़े मिले. पुलिस ने इन दोनों युवकों को घेराबंदी कर पकड़ा और जब तलाशी ली गई तो इस अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा हुआ. अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों का भी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है."

भोपाल: राजधानी में क्राइम ब्रांच ने शनिवार को एक बड़े अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है. जिसमें क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार करते हुए उनके पास से एक कार और अन्य सामान भी बरामद किया. इनमें दो लोग भोपाल और एक आगर-मालवा का रहने वाला है. इन तीनों लोगों के खिलाफ धारा 8/22,29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है. क्राइम ब्रांच अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का पता लगा रही है. जो इनको तस्करी के लिए एमडी ड्रग्स उपलब्ध कराते थे.

भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के गिरोह का किया पर्दाफाश (ETV Bharat)

50 लाख की ड्रग्स के साथ कार और अन्य सामान बरामद

एसीपी मोनिका शुक्ला ने बताया कि "निशातपुरा थाना क्षेत्र भोपाल में रहने वाले 32 वर्षीय अफजल खान और आगर जिले के रहने वाले 51 वर्षीय किफायतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था. इसके बाद इन दोनों की निशानदेही पर भोपाल में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति 37 वर्षीय मंजूर खान को भी गिरफ्तार किया गया है. इन तीनों आरोपितों के पास कुल 56.96 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त किया गया है. जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है. इसके साथ ही आरोपितों के पास से एक अल्टो कार, दो मोटर साइकिल, 3 मोबाइल और एक इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा भी पुलिस ने बरामद किया है."

50 लाख की ड्रग्स के साथ कार और अन्य सामान बरामद (ETV Bharat)

दामाद जेल गया, तो ससुर करने लगा सप्लाई

डीसीपी क्राइम अखिल पटेल ने बताया कि "सबसे पहले अफजल और किफायतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था. पूछताछ में अफजल ने बताया था कि किफायतुल्ला एमडी ड्रग्स की खेप देने के लिए आया था. उसने बताया कि किफायतुल्ला उसके दोस्त अरबाज का ससुर है. पहले वह अपने दोस्त अरबाज से एमडी ड्रग्स खरीदता था और उसे फुटकर सप्लाई करता था. वहीं किफायतुल्लाह ने भी स्वीकार किया कि उसका दामाद इंदौर जेल में बंद है और वह जेल से ही तस्करी का नेटवर्क चलाता है."

राजस्थान से ड्रग्स लाकर मध्य प्रदेश में कर रहे थे ड्रग्स सप्लाई (ETV Bharat)

राजस्थान से लाकर मध्य प्रदेश में करते थे तस्करी

किफायतुल्लाह ने पुलिस को बताया कि "जेल में बंद उसके दामाद के मोबाइल से ही उसके मोबाइल पर पैसे भेजे गए थे. उसी पैसे से वह भोपाल आया था. एमडी ड्रग्स के बारे में उसने बताया कि अरबाज के बताए गए राजस्थान में एक जगह से 56.96 ग्राम एमडी ड्रग्स की खेप लेकर आया था. किफायतुल्लाह ने बताया कि इसमें से 3 ग्राम एमडी ड्रग्स उसने मंजूर और 22 ग्राम एमडी ड्रग्स अफजल को दी थी. जबकि बचा हुआ एमडी ड्रग्स उसे किसी और को सप्लाई करना था. लेकिन इससे पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.