भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गुरुवार को एक बार फिर ड्रग तस्करी का मामला सामने आया है. इस बार डीआरआई यानि डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की टीम ने युगांडा की एक महिला को ड्रग तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है. इसके पास से डीआरआई की टीम ने करीब 4 करोड़ रुपये कीमत की क्रिस्टल मेथ और कोकीन जब्त की है. इस महिला को शुक्रवार को भोपाल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे केंद्रीय जेल भोपाल भेज दिया गया है.

दिल्ली से मुंबई जा रही थी विदेशी महिला

रेलवे थाना भोपाल के टीआई जहीर खान ने बताया कि, ''डीआरआई की टीम को सूचना मिली थी कि युगांडा की एक महिला अमृतसर-सीएसटीएम (11051) ट्रेन से दिल्ली से मुंबई जा रही है. जैसे ही ट्रेन सुबह 9.30 बजे भोपाल पहुंची. डीआरआई और रेलवे पुलिस महिला के एसी कोच में चढ़ गई. इसके बाद टीम ने इस महिला को ट्रेन से नीचे उतारा. महिला की तलाशी में 147 ग्राम कोकीन और 370 क्रिस्टल मेथ मिला. डीआरआई को आशंका है कि वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है. महिला की पहचान नाबायुंगा जरिया, निवासी युगांडा के रूप में हुई है.''

कोकीन के साथ युगांडा की महिला गिरफ्तार (ETV Bharat)

पार्सल पहुंचाने का काम करती थी महिला

डीआरआई के अधिकारियों से मिली सूचना के अनुसार, टीम को सूचना मिली थी कि एक विदेशी महिला प्रतिबंधित ड्रग्स का जखीरा लेकर जा रही है. इसके बाद यह कार्रवाई की गई है. गिरफ्तार महिला ने बताया कि, ''वह ड्रग तस्करों का पार्सल इधर से उधर पहुंचाने का काम करती थी. अभी उसे यह पार्सल दिल्ली से मुंबई पहुंचाना था.''

अब डीआरआई की टीम गैंग के अन्य सदस्यों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. महिला के पास से एक मोबाइल फोन भी मिला है. पुलिस इसकी जांच भी कर रही है. जिससे कॉल डिटेल से पता लगाया जा सके, कि महिला के संपर्क में और कौन लोग हैं.

बीते 12 दिनों में 100 करोड़ रुपये का ड्रग्स बरामद

बता दें कि, डीआरआई की टीम बीते कई महीनों से भोपाल में ड्रग तस्करों पर नजर रख रही है. बीते 12 दिनों में ही टीम के सदस्यों ने करीब सवा करोड़ रुपये की ड्रग्स बरामद की है. बता दें कि बीते एक सप्ताह पहले डीआरआई की टीम ने भोपाल रेलवे स्टेशन से दो युवकों को 29 किलो हाइड्रोफोनिक वीड के साथ गिरफ्तार किया था. इसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपये थी. वहीं 16 अगस्त को इस्लामनगर स्थित एक फैक्ट्री में भंडाफोड़ कर 92 करोड़ की मेफेड्रोन जब्त की गई थी.