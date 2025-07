ETV Bharat / state

नई सुविधाओं से लैस डायल 112 वाहन तैयार ( ETV BHARAT )

दमोह : मध्य प्रदेश में 15 अगस्त से आपातकालीन सेवा देने वाली पुलिस विभाग की डायल 100 बंद हो जाएगी. इसकी जगह अब आधुनिक और नव अवतार में 112 सेवा शुरू की जाएगी. सरकार डायल 100 की जगह नई सेवा शुरू करने जा रही है, जिसे नाम दिया गया है डायल 112. गौरतलब है कि वर्ष 2015 में गृह विभाग ने पूरे प्रदेश में डायल 100 के लिए नई गाड़ियां चलाई थी. अब ये वाहन पूरी तरह से कंडम हो चुके हैं या फिर मरम्मत के लिए बहुत अधिक राशि मांग रहे हैं. स्कॉर्पियो शहरी क्षेत्रों में तो बोलेरो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डायल 100 के बदले सरकार 15 अगस्त से डायल 112 सेवा शुरू कर रही है. इसके लिए नई गाड़ियां आ गई हैं. मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के लिए 1200 नई फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल (एफआरवी) तैनात की जाएंगी. जिनमें 600 स्कॉर्पियो-एन शहरी क्षेत्रों में और 600 बोलेरो नियो प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में दौड़ेंगी. ये गाड़ियां आधुनिक तकनीक से लैस होंगी. जैसे कि जीपीएस, वायरलेस, डिजिटल नेविगेशन सिस्टम, और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग आदि. दमोह के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत भदोरिया (ETV BHARAT) डायल 112 घायलों को अस्पताल भी भेजेगी डायल 100 के पर्यवेक्षक नकुल सोनी ने बताया "नई गाड़ियां सेवा में आते ही डायल 100 नंबर पूरी तरह बंद हो जाएगा. इसकी जगह लोगों को डायल 112 पर जानकारी देनी होगी. अभी तक यह व्यवस्था थी कि डायल 100 मौके पर पहुंचकर सहायता उपलब्ध कराती थी. लेकिन इसमें घायल व्यक्तियों को अस्पताल तक भेजने की व्यवस्था नहीं थी. जो नई गाड़ियां आ रही हैं, उनमें घायल व्यक्ति के लिए स्ट्रेचर एवं अन्य मेडिकल सुविधाओं के साथ अस्पताल तक ले जाने की व्यवस्था भी रहेगी."