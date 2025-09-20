ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री मोदी की सभा में हमदर्द बनी खाकी, TI की इंसानियत पर DGP ने दिया पुरस्कार

दिव्यांग को रैली स्थल से वाहन तक इस तरह ले गए टीआई प्रवीण ठाकरे ( ETV BHARAT )

भोपाल : इंसानियत का बर्ताव बेशक किसी ईनाम की गरज से तो नहीं किया जाता. लेकिन ऐसे काम पर ईनाम ये अहसास दे देते हैं कि आपके हर अच्छे काम पर समाज की नज़र है. धार जिले में तैनात मध्यप्रदेश पुलिस के एक थाना प्रभारी ऐसे ही पुरस्कार के हकदार बने. ये पुरस्कार उनकी उस इंसानियत पर दिया गया, जिसने सभी को प्रेरित किया. थाना प्रभारी के इस कदम से खाकी हमदर्द साबित हुई.

पीएम मोदी की सभा में टीआई प्रवीण ठाकरे

धामनोद के थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे ने कुछ ऐसा ही किया. उनका ये सराहनीय काम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. अब मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से उन्हें इस संवेदनशीलता पर 5 हजार रुपये ईनाम दिया गया है. मामला धार जिले के बदनावर में बीते दिनों हुई पीएम मोदी की सभा से जुड़ा है. इस सभा में थाना प्रभारी ने एक दिव्यांग को कभी ना भूलने वाला तजुर्बा दिया.

पीएम मोदी की सभा में दिव्यांग की मदद की (ETV BHARAT)

पीएम मोदी की सभा में दिव्यांग की मदद

पीएम मोदी की सभा में थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे की भी ड्यूटी थी. सभा में पीएम मोदी को सुनने एक दिव्यांग व्यक्ति भी आया. सभा खत्म होने के बाद पैरों से लाचार ये दिव्यांग अपने हाथों के सहारे घिसटकर किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. एक तो भीड़ और फिर सभास्थल दूर होने की वजह से इस शख्स के लिए रास्ता लंबा तो था ही, कठिन भी बहुत था. कार्यक्रम स्थल पर ही ड्यूटी पर तैनात धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे ने जब ये देखा तो उनसे रहा नहीं गया. उन्होने इस व्यक्ति की असमर्थता को समझा.