प्रधानमंत्री मोदी की सभा में हमदर्द बनी खाकी, TI की इंसानियत पर DGP ने दिया पुरस्कार
धार के बदनावर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में थाना प्रभारी ने इंसानियत की ऐसी तस्वीर पेश की, जिसकी चर्चा पुलिस मुख्यालय तक है.
September 20, 2025
भोपाल : इंसानियत का बर्ताव बेशक किसी ईनाम की गरज से तो नहीं किया जाता. लेकिन ऐसे काम पर ईनाम ये अहसास दे देते हैं कि आपके हर अच्छे काम पर समाज की नज़र है. धार जिले में तैनात मध्यप्रदेश पुलिस के एक थाना प्रभारी ऐसे ही पुरस्कार के हकदार बने. ये पुरस्कार उनकी उस इंसानियत पर दिया गया, जिसने सभी को प्रेरित किया. थाना प्रभारी के इस कदम से खाकी हमदर्द साबित हुई.
पीएम मोदी की सभा में टीआई प्रवीण ठाकरे
धामनोद के थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे ने कुछ ऐसा ही किया. उनका ये सराहनीय काम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. अब मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से उन्हें इस संवेदनशीलता पर 5 हजार रुपये ईनाम दिया गया है. मामला धार जिले के बदनावर में बीते दिनों हुई पीएम मोदी की सभा से जुड़ा है. इस सभा में थाना प्रभारी ने एक दिव्यांग को कभी ना भूलने वाला तजुर्बा दिया.
पीएम मोदी की सभा में दिव्यांग की मदद
पीएम मोदी की सभा में थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे की भी ड्यूटी थी. सभा में पीएम मोदी को सुनने एक दिव्यांग व्यक्ति भी आया. सभा खत्म होने के बाद पैरों से लाचार ये दिव्यांग अपने हाथों के सहारे घिसटकर किसी तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था. एक तो भीड़ और फिर सभास्थल दूर होने की वजह से इस शख्स के लिए रास्ता लंबा तो था ही, कठिन भी बहुत था. कार्यक्रम स्थल पर ही ड्यूटी पर तैनात धामनोद थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे ने जब ये देखा तो उनसे रहा नहीं गया. उन्होने इस व्यक्ति की असमर्थता को समझा.
थाना प्रभारी का वीडियो जमकर वायरल
थाना प्रभारी ने पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए भरोसे और मदद का हाथ बढाया. दोनों हाथों से इस शख्स को गोदी में उठाया और उसे बाहर उस वाहन तक ले गए, जहां से उसका अपना गंतव्य तक पहुंचना आसान हो जाता. सोशल मीडिया पर इस थाना प्रभारी की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हुए. लोगों ने हमदर्द पुलिस की खूब सराहना भी की. अब पुलिस मुख्यालय ने इस हमदर्दी पर दिया ईनाम दिया है.
डीजीपी ने प्रशंसा पत्र में क्या लिखा
डीजीपी कैलाश मकवाना ने बाकायादा एक पत्र जारी किया. इसमें लिखा है "थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे ने उत्कृष्ट संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल उस व्यक्ति को वाहन तक पहुंचाया. इस सराहनीय कार्य के लिए उत्साहवर्धन हेतु 5 हजार रुपए की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाता है." इस मामले में टीआई प्रवीण ठाकरे ने कहा "हमारा काम देशभक्ति और जनसेवा है. मैंने उसी काम काम का परिचय दिया. हमारे विभाग ने इस कार्य की सराहना की और मुझे सम्मानित किया इसके लिए धन्यवाद."