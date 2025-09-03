ETV Bharat / state

बिना ID कार्ड साइबर कैफे में नो एंट्री, सोशल मीडिया पर धार्मिक बखेड़ा खड़ा किया तो जेल पक्की - BHOPAL CYBER CRIME POLICE ACTION

भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी. बिना आई कार्ड नहीं कर सकेंगे साइबर कैफे का इस्तेमाल, आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर जेल.

No entry cyber cafe without ID card
बिना आईडी कार्ड साइबर कैफे में नो एंट्री (ETV Bharat)
Published : September 3, 2025 at 4:32 PM IST

भोपाल: बदलते दौर में सामुदायिक सद्भाव और शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए असमाजिक तत्व इंटरनेट मीडिया का सहारा ले रहे हैं. इनके द्वारा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर निरंतर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की जाती है. लेकिन अब राजधानी भोपाल में ऐसे असमाजिक तत्वों पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है. इसको लेकर भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. जिससे समाज में आपसी टकराव को रोका जा सके.

साइबर कैफे में करना होगा ये इंतजाम
पुलिस आयुक्त के आदेश में साइबर कैफे को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है. इसमें कहा गया है कि भोपाल शहर की सीमा में साइबर कैफे का इस्तेमाल करने के लिए कैफे के मालिक को वैध आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा. तब ही संबंधित व्यक्ति इंटरनेट कैफे का इस्तेमाल कर सकेगा.

HARINARAYANCHARI MISHRA ORDER ISSUE
भोपाल पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी (ETV Bharat)

साइबर कैफे पर आने वाले सभी ग्राहकों की जानकारी एक रजिस्टर में रखनी पड़ेगी. इसमें ग्राहकों के नाम और पते के साथ उनके मोबाइल नंबर की जानकारी भी होगी. यदि साइबर कैफे संचालक इस नियम को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साइबर कैफे में वेब कैमरा भी लगवाना पड़ेगा, जिससे ग्राहाकों की आसानी से पहचान की जा सके.

RESTRICTIONS OBJECTIONABLE POSTS
आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर होगी जेल (ETV Bharat)

दो महीने तक लागू रहेगा आदेश
बता दें कि, यह आदेश पुलिस आयुक्त ने केवल दो महीनों के लिए लागू किया है. इस आदेश अथवा इस अवधि में आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना यथास्थिति अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है. यह आदेश जन सामान्य के जानमाल की सुरक्षा तथा भविष्य में लोकशांति भंग होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है.

तथा इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व इससे सम्बंधित सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामीली की जा सके. आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा. अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षर कर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा.

पुलिस आयुक्त के आदेश में यह भी लिखा
- कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे-फेसबुक, व्हाट्सएप, X (ट्विटर), इंस्टाग्राम, हाईक, एस.एम.एस. टेलीग्राम एवं अन्य सोशल मीडिया साइट आदि का दुरुपयोग कर धार्मिक, सामाजिक, जातिगत भावनाओं एवं विद्वेष को भड़काने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण नहीं करेगा.
- कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, वीडियो, ऑडियो इत्यादि जिससे धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं भड़क सकती हैं या सांप्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता है, उसे प्रसारित नहीं करेगा.
- सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, सांप्रदायिक एवं जातिगत भावना भड़कती हो, को कमेंट, लाइक, शेयर या फॉरवर्ड नहीं करेगा. ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप में इस प्रकार के संदेशों को रोकें.
- कोई भी व्यक्ति सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिए किसी को प्रेरित करेगा.
- कोई भी व्यक्ति अफवाह या तथ्यों को तोड़ मरोड़कर भड़काकर उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष, हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो जाएं, को प्रसारित नहीं करेगा और न ही लाइक, शेयर या फारवर्ड करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा.
- कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नहीं करेगा, जिसमें किसी व्यक्ति, संगठन, समुदाय आदि को एक स्थान पर एक राय होकर जमा होने और उनसे कोई गैरकानूनी गतिविधियां करने के लिए आव्हान किया गया हो, जिससे कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना विद्यमान हो.

