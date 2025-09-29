ETV Bharat / state

बिना बिजली और पानी की बर्बादी के होगा घरों में वॉटर प्यूरिफाई, वैज्ञानिकों की नई ईजाद

भोपाल के एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट्स का कमाल. पानी फिल्टर करने की नई मशीन बिजली की खपत रोकेगी.

BHOPAL AMPRI MADE UNIQUE FILTER
बिना बर्बादी फिल्टर होगा पानी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2025 at 1:32 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 2:50 PM IST

3 Min Read
भोपाल: दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए फिल्टर पानी का उपयोग तेजी से बढ़ा है. वाटर प्यूरीफायर से फिल्टर होने वाले पानी में तीन गुना तक पानी बर्बाद होता है. लेकिन भोपाल के वैज्ञानिकों ने ऐसा फिल्टर तैयार किया है जो बिना पानी को बर्बाद किए पानी को फिल्टर करेगा. साथ ही इस फिल्टर की उम्र आम फिल्टर से तीना गुना होगी. वैज्ञानिकों के मुताबिक बिना बिजली के चलने वाला यह फिल्टर ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है.

दूषित पानी बिगाड़ रहा सेहत

भोपाल स्थित एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेसेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉ. संदीप सिंघई बताते हैं कि "पानी में तय मानक से ज्यादा यदि फ्लोराइड या आर्सेनिक है तो ऐसे पानी का उपयोग शरीर में कई तरह के रोग हो सकते हैं. शहरी इलाकों में तो इसको लेकर अवेयनेस और विकल्प हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी इसको लेकर पर्याप्त विकल्प मौजूद नहीं है. सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब सहित कई राज्यों के भू-जल में नाइट्रेट, फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा तय मानक से ज्यादा पाई गई है.

वैज्ञानिकों का कमाल (ETV Bharat)

बोर्ड ने प्रदेश भर से 15 हजार 256 स्थानों से भू-जल के नमूने लिए थे. इसमें से मध्य प्रदेश में करीब 23 फीसदी, तेलंगाना में 36 फीसदी, आंध्र प्रदेश में 24 फीसदी ही नमूने सही पाए गए. सबसे ज्यादा खराब स्थिति महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, पंजाब के स्थानों की मिली है. मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के बडे़ शहरी इलाकों में बोरिंग के पानी की गुणवत्ता बहुत बेहतर नहीं है. इसलिए पानी को फिल्टर कर ही पीना चाहिए."

पानी फिल्टर में तीन गुना पानी होता है बर्बाद

हालांकि घरों में उपयोग होने वाले वाटर प्यूरी फायर में तीन गुना तक पानी बर्बाद होता है. करीब 1 लीटर पानी को फिल्टर करने में करीबन 3 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है, लेकिन एम्प्री द्वारा बनाया गया फिल्टर पानी को बर्बाद होने से बचाता है. एम्प्री के डायरेक्टर प्रो. डॉ. थल्लाड़ भास्कर बताते हैं कि "हमने नैनो एल्यूमिना कणों पर आधारित एक नैनोमीडिया डेवलप किया है, जिससे फ्लोराइड और आर्सेनिक को हटाकर पानी को फिल्टर किया जा सकता है.

इसको नैनोमीडिया को नैनोकोटिंग पद्धति के जरिए तैयार किए गए फिल्टर में पानी नैनोकण के 3-4 एनएम छिद्र से होकर पानी गुजरता है. इससे फिल्टर होने वाले पानी की गुणवत्ता आईएस 10500 द्वारा निर्धारित की गई है. सबसे खास बात यह है कि इस फिल्टर में पानी बर्बाद नहीं होता.

बिना बिजली के चलता है यह फिल्टर

डॉ. भास्कर बताते हैं कि इस फिल्टर को उपयोग करने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती. इसे सीधे पानी की टंकी से कनेक्टर किया जाता है. इसके बाद बिना बिजली के इससे पानी फिल्टर होकर आने लगता है. इस फिल्टर की उम्र भी करीबन 3 साल होती है. इस फिल्टर को प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित पातालकोट, धार के सरदारपुर के ग्रामीण इलाकों में इस फिल्टर का प्रयोग किया गया है. वे बताते हैं कि ग्रामीण इलाकों के लिए यह बेहतर फायदेमंद साबित हो सकता है."

Last Updated : September 29, 2025 at 2:50 PM IST

