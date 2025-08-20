भोपाल: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करने के बाद मध्य प्रदेश में उन विधायकों की कतार में एक नाम और जुड़ गया है, जिन पर बीते एक महीने में कानूनी शिकंजा कसा है और संकट बढ़ा है. मध्य प्रदेश में एक दो नहीं सत्ता और विपक्ष के कुल पांच विधायक ऐसे हैं जिन पर अलग-अलग मामलों में कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है.

कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा के साथ विधायक हेमंत कटारे और आरिफ मसूद की मुश्किलें इसी महीने में बढ़ी हैं. उधर बीजेपी से विधायक अम्बरीश शर्मा के परिजनों पर कसे कानूनी शिकंजे की वजह से उनकी मुसीबत बढ़ गई हैं. बीजेपी के ही विधायक संजय पाठक पर भी संकट बढ़ा है. मध्य प्रदेश के ये वो विधायक है जिन्हें तीन साल बाद जनता की अदालत में जाने के पहले इन मामलों से बरी होना जरुरी है.

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ केस दर्ज (ETV Bharat)

मसूद पर FIR, किस मामले में बढ़ी मुश्किल

कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद पर जो मामला दर्ज किया गया है वो काॉलेज को मान्यता दिलाने से जुड़ा है. इसमे ये कहा गया है कि उन्होंने अपने कॉलेज को मान्यता दिलवाने में फर्जी कागजात दिलवाए थे. जबलपुर हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई के निर्देश दिए थे.

जिसके बाद भोपाल की एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित का कहना है कि, ''कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसके मुताबिक ही ये कार्रवाई की गई है, विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जिस कॉलेज के मामले में आरिफ मसूद पर एफआईआर हुई है इस इंदिरा प्रियदर्शिनी कॉलेज की मान्यता भी रद्द हो चुकी है और नए दाखिले भी रोक दिए गए हैं. इस पूरे मामले की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई. 90 दिन का समय जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए दिया गया है. मसूद इस कॉलेज में सचिव हैं.''

कटारे का मामला फिर खुला, नए सिरे से जांच

कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे के खिलाफ बलात्कार का मामला री-ओपन हो गया है. अब 2018 के इस मामले की जांच फिर से कराई जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये कहा है कि भोपाल रेंज के डीआईजी की देखरेख में इस मामले की जांच कराई जाए.

कटारे को इतनी राहत दी है कि कोर्ट ने ये कह दिया है कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं की होगी. लेकिन उन्हें जांच में पूरा सहयोग देना होगा. मध्य प्रदेश सरकार ने दो दिसम्बर 2023 के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका लगाई थी. उसी याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया.

भाजपा विधायक संजय पाठक (ETV Bharat)

विधानसभा में उठ चुका संजय पाठक का मामला

बीजेपी से विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक तो लंबे समय से मुश्किलों में है. जानकारी के मुताबिक, अवैध खनन के मामले में संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों से चार सौ करोड़ से ज्यादा की वसूली हो सकती है. ये मामला लौह अयस्क की खदानों का है. जिसमें पाठक की कंपनियों से करीब 443 करोड़ की वसूली होनी है. असल में ये मामले विधानसभा में भी उठा था.

कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह ने प्रश्न उठाया कि आखिर आनंद माइनिंग, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट में जितने की मंजूरी है उससे ज्यादा माइनिंग और सरकार को एक हजार करोड़ की राशि नहीं जमा करने को लेकर जो शिकायत की गई उसमें क्या कार्रवाई हुई. इस पर सरकार की ओर से मंत्री चेतन कश्यप ने जवाब दिया था कि इस शिकायत को लेकर जांच दल बनाया गया था. इस दल ने जो प्रतिवेदन सौंपा उसमें करीब 443 करोड़ वसूली कारने का कहा गया है. सरकार ने सदन में ये बताया कि कार्रवाई की वजह से फिलहाल ये वसूली नहीं हो सकी है.

अभय मिश्रा के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज (ETV Bharat)

मारपीट के मामले में कांग्रेस विधायक की मुसीबत बढ़ी

उधर, कांग्रेस के विधायक अभय मिश्रा पर मारपीट के मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं. उन पर एक कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि जब विधायक से भुगतान मांगा गया तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की. पुलिस ने विधायक अभय मिश्रा समेत पांच लोंगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है. हांलाकि अभय मिश्रा का कहना है कि ये पूरा मामला राजनीतिक षडयंत्र का है जिसमें उन्हें फंसाया जा रहा है.

बीजेपी विधायक के परिजन पर ठगी के आरोप

भिंड जिले की लहार सीट से बीजेपी के विधायक अम्बरीश शर्मा पर उनके परिजनों की वजह से संकट बढ़ गया है. विधायक के साले सुधांशु द्विवेदी पर एक महिला से ज्यादती करने के आरोप पर मामला दर्ज हुआ. जबकि पहले उन पर निवेशकों से सौ करोड़ से ज्यादा की रकम की ठगी का भी आरोप लगा जिसमें वो जेल में हैं.

इस मामले में पहले उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद किया गया था. लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार के दबाव में उन्हें लहार की जेल में शिफ्ट करवा लिया गया ताकि उन्हें सारी सुविधाएं मिल सकें. पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने ये आरोप लगाया है कि सुधांशु द्विवेदी को लहार लाया ही इसलिए गया है कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा सके.