भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मछली गैंग और अवैध हथियारों के तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस की कार्रवाई अब उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे टीकमगढ़ जिले तक पहुंच गई है. पूछताछ से मिले सुराग के बाद भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने टीकमगढ जिले में अवैध हथियारों के फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं. इस फैक्ट्री से अवैध हथियारों को बनाकर मध्य प्रदेश के कई जिलों और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी सप्लाई की जाते थे. अवैध फैक्ट्री चलाने वाले आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है.

लगातार खुल रही अपराध की परतें

भोपाल में मछली परिवार पर यौन शोषण, ड्रग्स की तस्करी, अपरहण जैसे गंभीर आरोपों के बाद शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस और प्रशासन ने मछली गैंग की करीबन 100 करोड़ कीमत की 7 अचल संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया है। अब पुलिस मछली परिवार के अवैध हथियार कनेक्शन को खंगालने में जुटी है। 23 जुलाई को गिरफ्तार किए गए आरोपी शाहवर और भतीजे यासीन से पूछताछ और दूसरे अवैध हथियारों से पूछताछ के बाद जांच का दायरा अंतरराज्यीय हो गया है.

पूछताछ में मिले सुराग के बाद भोपाल क्राइम ब्रांच की टीम ने भोपाल से करीबन 250 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत राजगढ़ में चल रही हथियारों की अवैध फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की है। भोपाल क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक छापामार कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध हथियार पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री से अवैध हथियार बनाकर मध्यप्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश में भी सप्लाई कि जा रहे थे। हालांकि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूरी कार्रवाई के बाद ही इस संबंध में जानकारी दी जाएगी.

अवैध हथियारों की तस्करी भोपाल तक

ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए गए मछली परिवार के यासीन और शाहवर से पूछताछ के बाद खुलासा हुआ था कि मछली परिवार अवैध हथियारों की तस्करी में भी लिप्त है। क्राइम ब्रांच ने मछली गिरोह के दो गुर्गों अंकित कहार और अमन दाहिया को गिरफ्तार किया था, यह दोनों आरोपी नशीले पदार्थ की तस्करी के अलावा अवैध हथियारों को भी खरीदने और बेचने का काम करते थे.