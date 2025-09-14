ETV Bharat / state

पेड़ खुद बताएंगे अपनी पहचान, QR कोड स्कैन करते ही मोबाइल पर होगी पूरी हिस्ट्री

भोपाल में 100 हेक्टेयर में बनेगा अत्याधुनिक बायोडायवर्सिटी पार्क. पेड़ खुद बताएंगे अपनी प्रजाति और गुण. स्कैन करते ही मोबाइल पर होगा पेड़-पौधों का डाटा.

biodiversity park bhopal
भोपाल में 100 हेक्टेयर में बनेगा अत्याधुनिक बायोडायवर्सिटी पार्क (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 2:26 AM IST

Updated : September 14, 2025 at 2:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: यदि आपको पेड़-पौधों से लगाव है और आप उनके बारे में जानते नहीं है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरुरत नहीं है. दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनने वाले पहले बायोडायवर्सिटी पार्क में पेड़ खुद अपनी पहचान बताएंगे. यहां मौजूद हर पेड़-पौधों पर एक अलग क्यूआर कोड भी लगा होगा. यह क्यूआर कोड संबंधित पेड़ की उम्र और गुणों के साथ पूरी हिस्ट्री बता देगा.

मोबाइल में एक क्लिक और मिलेगी पेड़ की पूरी हिस्ट्री

बता दें कि राजधानी में बनने वाले बायोडायवर्सिटी पार्क में मौजूद सभी पेड़-पौधों पर एक खास क्यूआर कोड लगा होगा. इसे मोबाइल से स्कैन करते ही एक लिंक सामने आएगी, जिसे क्लिक करते ही उस पेड़-पौधे की पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी. बार कोड के माध्यम से पेड़-पौधे के नाम के साथ उनमें फल-फूल आने का समय, स्थानीय नाम, वानस्पतिक नाम, प्रजाति कहां-कहां पाई जाती है और इनके उपयोग के बारे में पूरी जानकारी एक साथ मिल जाएगी.

QR codes Trees biodiversity park
यहां मौजूद हर पेड़-पौधों पर होगा क्यूआर कोड (ETV Bharat)

'देश का पहला सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क'

वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने बताया कि "मुख्यमंत्री के निर्देश पर भोपाल के शाहपुरा के आसपास 100 हेक्टेयर पहाड़ी जमीन पर बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा. शहर के बीचों बीच बनने वाला इतना बड़ा संभवत यह देश का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क होगा. यहां की प्राकृतिक वन संपदा बायोडायवर्सिटी पार्क के लिए उपयुक्त है. यहां कई प्रकार की वनस्पतियों के साथ विभिन्न प्रकार के पक्षी, छिपकलियां, सांप, मेंढक और तितलियां भी उपलब्ध हैं. यहां की जलवायु भी बेहतर है."

bhopal Biodiversity Park facilities
बायोडायवर्सिटी पार्क में मिलेंगी कई सुविधाएं (ETV Bharat)

बायोडायवर्सिटी पार्क में मिलेंगी ये सुविधाएं

भोपाल में बनने वाले बायोडायवर्सिटी पार्क में साइकिल ट्रैक, पाथ वे, प्राकृतिक और कृतिम तालाब, पर्यटकों के लिए वाशरुम और बच्चों के खेल-कूद से संबंधित सुविधाएं रहेंगी. इसके साथ ही नवग्रह और नक्षत्र वाटिकाओं के पौधों में क्यूआर कोड वाला बोर्ड लगाया जाएगा. यहां आने वाले पर्यटकों के लिए साइकिल की सुविधा भी रहेगी. इसके साथ ही यह बायोडायवर्सिटी पार्क स्टूडेंट, पर्यावरणविद, शोधार्थियों और विभागीय कर्मचारियों के लिए जैव विविधता के ज्ञान एवं शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहेगा.

'मॉडल के रूप में विकसित होगा बायोडायवर्सिटी पार्क'

बता दें कि भोपाल के बायोडायवर्सिटी पार्क में पेड़-पौधों पर जो क्यूआर कोड लगाया जाएगा, उसमें खास बात यह होगी कि यदि पेड़ के संबंध में कोई जानकारी मिलती है, तो कम्प्यूटर की मदद से इसे बदला भी जा सकेगा.

एसीएस अशोक वर्णवाल ने बताया कि "यह बायोडायवर्सिटी पार्क स्टेट ऑफ द आर्ट के सहयोग से तैयार किया जाएगा. इसमें पर्यटकों के लिए नेचर ट्रेल के साथ अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं होगी. इसे देश में मॉडल के रुप में विकसित किया जाएगा."

Last Updated : September 14, 2025 at 2:44 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA LARGEST BIODIVERSITY PARKBHOPAL BIODIVERSITY PARK FACILITIESQR CODES TREES BIODIVERSITY PARKBHOPAL GARDENBIODIVERSITY PARK BHOPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में 18 करोड़ लोगों को ग्लूकोमा का खतरा, बीपी और शुगर वालों को हाई रिस्क

ट्रंप के टैरिफ का भोपाल में अनोखा विरोध, अंतिम संस्कार के बाद तेरहवीं, सड़क पर सजी पंगत

होलकर राजाओं की भव्य समाधियां, महलनुमा खूबसूरत छतरियां देखने पहुंचते हैं पर्यटक, झलकता है वैभव

ICU में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही कवयित्री स्नेहा, मोहन यादव करने वाले थे सम्मानित

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.