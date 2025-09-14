ETV Bharat / state

पेड़ खुद बताएंगे अपनी पहचान, QR कोड स्कैन करते ही मोबाइल पर होगी पूरी हिस्ट्री

बता दें कि राजधानी में बनने वाले बायोडायवर्सिटी पार्क में मौजूद सभी पेड़-पौधों पर एक खास क्यूआर कोड लगा होगा. इसे मोबाइल से स्कैन करते ही एक लिंक सामने आएगी, जिसे क्लिक करते ही उस पेड़-पौधे की पूरी हिस्ट्री सामने आ जाएगी. बार कोड के माध्यम से पेड़-पौधे के नाम के साथ उनमें फल-फूल आने का समय, स्थानीय नाम, वानस्पतिक नाम, प्रजाति कहां-कहां पाई जाती है और इनके उपयोग के बारे में पूरी जानकारी एक साथ मिल जाएगी.

भोपाल: यदि आपको पेड़-पौधों से लगाव है और आप उनके बारे में जानते नहीं है, तो अब आपको टेंशन लेने की जरुरत नहीं है. दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बनने वाले पहले बायोडायवर्सिटी पार्क में पेड़ खुद अपनी पहचान बताएंगे. यहां मौजूद हर पेड़-पौधों पर एक अलग क्यूआर कोड भी लगा होगा. यह क्यूआर कोड संबंधित पेड़ की उम्र और गुणों के साथ पूरी हिस्ट्री बता देगा.

यहां मौजूद हर पेड़-पौधों पर होगा क्यूआर कोड (ETV Bharat)

'देश का पहला सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी पार्क'

वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने बताया कि "मुख्यमंत्री के निर्देश पर भोपाल के शाहपुरा के आसपास 100 हेक्टेयर पहाड़ी जमीन पर बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा. शहर के बीचों बीच बनने वाला इतना बड़ा संभवत यह देश का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क होगा. यहां की प्राकृतिक वन संपदा बायोडायवर्सिटी पार्क के लिए उपयुक्त है. यहां कई प्रकार की वनस्पतियों के साथ विभिन्न प्रकार के पक्षी, छिपकलियां, सांप, मेंढक और तितलियां भी उपलब्ध हैं. यहां की जलवायु भी बेहतर है."

बायोडायवर्सिटी पार्क में मिलेंगी कई सुविधाएं (ETV Bharat)

बायोडायवर्सिटी पार्क में मिलेंगी ये सुविधाएं

भोपाल में बनने वाले बायोडायवर्सिटी पार्क में साइकिल ट्रैक, पाथ वे, प्राकृतिक और कृतिम तालाब, पर्यटकों के लिए वाशरुम और बच्चों के खेल-कूद से संबंधित सुविधाएं रहेंगी. इसके साथ ही नवग्रह और नक्षत्र वाटिकाओं के पौधों में क्यूआर कोड वाला बोर्ड लगाया जाएगा. यहां आने वाले पर्यटकों के लिए साइकिल की सुविधा भी रहेगी. इसके साथ ही यह बायोडायवर्सिटी पार्क स्टूडेंट, पर्यावरणविद, शोधार्थियों और विभागीय कर्मचारियों के लिए जैव विविधता के ज्ञान एवं शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण स्थान रहेगा.

'मॉडल के रूप में विकसित होगा बायोडायवर्सिटी पार्क'

बता दें कि भोपाल के बायोडायवर्सिटी पार्क में पेड़-पौधों पर जो क्यूआर कोड लगाया जाएगा, उसमें खास बात यह होगी कि यदि पेड़ के संबंध में कोई जानकारी मिलती है, तो कम्प्यूटर की मदद से इसे बदला भी जा सकेगा.

एसीएस अशोक वर्णवाल ने बताया कि "यह बायोडायवर्सिटी पार्क स्टेट ऑफ द आर्ट के सहयोग से तैयार किया जाएगा. इसमें पर्यटकों के लिए नेचर ट्रेल के साथ अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं होगी. इसे देश में मॉडल के रुप में विकसित किया जाएगा."