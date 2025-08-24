भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए देश का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स साइंस और हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रहा है. यह देश का पहला मॉडल होगा, जिसमें खिलाड़ियों को वैज्ञानिक शोध और नई तकनीक पर आधारित ट्रेनिंग मिल सकेगी. यह नया सेंटर मध्य प्रदेश के खेल विभाग द्वारा भोपाल के नाथुबरखेड़ा स्पोर्ट्स सिटी में तैयार किया जा रहा है. इस पर करीबन 25 करोड़ रुपए का खर्च होगा. इसमें खिलाड़ियों को मानसिक रूप से मजबूत से लेकर डाइट तक के लिए यूनिट होगी.

इसलिए खास होगा यह सेंटर

यह सेंटर देश का पहला ऐसा मॉडल होगा, जिसमें एक ही परिसर में खिलाड़ियों को फिजियोलॉजी, बॉयोमेकेनिक्स, काइन्सियोलॉजी, मनोविज्ञान, बायोकेमिस्ट्री और पोषण विज्ञान से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी.

फिजियोलॉजी लैब - इसमें खिलाड़ियों के लिए मेक्स टेस्टिंग, बॉडी कंपोजीशन एनालिसिस की सुविधा होगी.

बॉयोमेकेनिक्स लैब - इसमें खिलाड़ियों को मोशन कैप्चर, गेट एनालिसिस, फोर्स प्लेट टेस्टिंग जैसी सुविधांए होंगी.

मनोचिकित्सा इकाई - इसमें खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती, तनाव और चिंता से कैसे दूर रहा जाए इस पर काम करना सिखाया जाएगा.

पोषण और बॉयोकेमिस्ट्री यूनिट

इसमें ब्लड मार्कर टेस्टिंग और वैज्ञानिक रूप से खिलाड़ियों को डाइट सपोर्ट उपलब्ध कराया जाएगा. खिलाड़ियों को रिकवरी सूट के लिए हाईड्रोथेरेपी, क्रायोथेरेपी और फिजियोथेरेपी की भी सुविधा यहां मिलेगी। इस सेंटर में वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट और डेटा एनालिस्ट मिलकर खिलाड़ियों का प्रोफाइल तैयार करेंगे. इसकी मदद से खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बेहतर किया जाएगा. जहां भी खिलाड़ियों की कमजारी होगी उसको ध्यान में रखकर अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया जाएगा.

इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी होंगे तैयार

विशेषज्ञों के मुताबिक खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के हिसाब से तैयार करने के लिए वैज्ञानिक नजरिए की जरूरत होती है. खिलाड़ी प्रतिभाशाली होने के बाद भी कई बार मनोवैज्ञानिक तनाव, बेहतर तकनीक और चोटों की वजह से लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता. मौजूदा दौर में खेलों में सिर्फ अच्छा कौशल और कोचिंग के अलावा आधुनिक ट्रेनिंग फैसिलिटी उपलब्ध होना जरूरी है.

मुख्यमंत्री की सलाह के बाद ही तैयार हो रहा सेंटर

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद भी खेलों में रूचि रखते आए हैं. उन्होंने ही पिछले दिनों आधुनिक तकनीकों की मदद से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिए जाने के लिए कहा था. उन्होंने कहा था कि "आज के दौर में सिर्फ पारंपरिक ट्रेनिंग से खिलाड़ियों को सफलता नहीं मिल सकती, उन्हें अंतरराष्टीय स्तर की ट्रेनिंग सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी. इसके बाद अब भोपाल में स्पोर्ट्स साइंस और हाई परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है."